ENNAKKOTIEDOTE: Hiljaisia eroja ja vaiettuja tabuja – japanilainen rakkauselämä suomalaisen silmin
Vuosia Japanissa asuneen ja opiskelleen Minna Eväsojan tarinallinen tietokirja Rakkauden merkit (Gummerus) on hurmaava kurkistus japanilaisten naisten maailmaan rakkauden, parisuhteen ja perhe-elämän näkökulmasta. Kirja avaa japanilaisen rakkauselämän erikoisuuksia sekä eroihin, lapsettomuuteen, väkivaltaan ja häpeään liittyviä tabuja. Teos ilmestyy 3.10.
Olipa aiheena sitten järjestetty avioliitto, kaksoiselämästä homoklubeilla kiinni jäävä aviomies, ”hiljainen ero” käytännön ratkaisuna avio-ongelmiin tai lapsiprojektille omistautuva nykyäiti, Minna Eväsojan kerrontatyyli on viehättävän tarkka, hienovarainen ja sopivissa kohdissa humoristinen. Teos nostaa esille myös raskaita aiheita, kuten Japanissa huonosti tunnistettua ja yhteiskunnan sormien läpi katsomaa fyysistä, henkistä ja taloudellista perheväkivaltaa.
”Japanissa kuulee sanottavan, että avioliitto on elämän mittainen työsuhde. Vielä useammin kuulee sanottavan, että avioliitto on liian tärkeä, jotta se voisi perustua rakkaudelle. Ehkä tämä sanonta lopulta kuvaa japanilaista avioliittoa, perhettä ja rakkautta kaikkein parhaiten länsimaisen rakkausavioliiton vaikutuksista huolimatta”, Minna Eväsoja kirjoittaa.
Rakkauden merkit -kirja kertoo kuusi dokumentaarista tarinaa, joiden pohjana ovat yhteensä yhdentoista eri-ikäisen japanilaisnaisen kokemukset. Vanhin kirjaan haastatelluista oli yli 90-vuotias ja nuorin alle 20. ”Tarinat osoittavat, että parhaimmillaan rakkaus mahdollistaa tasapainoisen arjen, parisuhteen ja perheen. Rakkauden pimeälle puolelle sen sijaan kätkeytyy vihaa, petollisuutta ja epätoivoa, jotka kääntyvät herkästi katkeruudeksi. Himo asettuu rakkauden molemmin puolin. Eri-ikäisten naisten tarinoiden kautta lukijalle avautuu tilaisuus kurkistaa kulissien taakse ja nähdä nainen, parisuhde, perhe ja avioliitto toisenlaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa kuin omamme.”
Minna Eväsoja on asunut ja opiskellut vuosia Japanissa ja julkaissut useita kirjoja japanilaisesta estetiikasta, taiteista ja yhteiskunnasta. Rakkauden merkit -kirjassa hän kertoo hauskasti myös omasta roolistaan ”Minnan neuvontatoimiston” länsimaisena parisuhdeasiantuntijana.
Minna Eväsoja: Rakkauden merkit
208 sivua
ilmestyy 3.10.2025
