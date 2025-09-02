STTK:n puheenjohtaja MVL:n 80-vuotisjuhlassa: Talous ei nouse aatteellisella temppuilulla, työmarkkinoiden luottamus on palautettava

Kotimainen elintarviketuotantoketju alkutuotannosta kuluttajan pöytään on noussut viime aikoina huoltovarmuusteeman myötä sille kuuluvaan arvoon.

- Hyvä niin. Koko ruoka-alan merkitys Suomen kansantaloudelle on huomattava, sillä se työllistää suoraan ja välillisesti satoja tuhansia ihmisiä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.



Hän puhui lauantaina jäsenliitto Meijerialan Ammattilaisten (MVL) 80-vuotisjuhlakokouksessa Ikaalisissa. Palola korosti, että MVL on ainoa ammattiliitto, joka Suomessa huolehtii meijerialan erikoiskoulutettujen ja ammattilaisten edunvalvonnasta.

- Olette alanne parhaita asiantuntijoita ja te teette Suomen huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeää työtä geopoliittisesti epävarmoina aikoina. Olkaa ylpeitä ammattitaidostanne ja työstänne, hän kehotti.

Puheessaan STTK:n puheenjohtaja kuvasi nykyhallituksen ja työnantajien asennetta suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen.

- Kun tähän asti suomalaista työelämää ja hyvinvointiyhteiskuntaa on kehitetty yhdessä neuvotellen ja sopien, nyt ay-liikkeelle on näytetty kaapin paikkaa. Orpon hallitus on työnantajien, elinkeinoelämän ja yrittäjien unelmien täyttymys. Parempaa ja tasa-arvoisempaa Suomea se ei ole rakentanut, Palola tiivisti.

Viimeisin temppu hallitukselta on päätös poistaa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus.

- Päätös pitää perua, sillä – vastoin hallituksen väitteitä - se kiristää järjestäytyneiden palkansaajien verotusta. Voiko joku väittää, että tämä esitys olisi muuta kuin ideologinen, Palola kysyy.

Työttömyys pahenee entisestään ja Suomi on näivettymisen tiellä. Hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Se näkyy jo myös sen kannatusluvuissa, joita eri mielipidetiedusteluin kartoitetaan.

Talouden nousu ei onnistu aatteellisella temppuilulla. Se edellyttää pitkän aikavälin kasvuohjelmaa ja teollisuuspoliittista strategiaa. Työmarkkinoiden luottamus on palautettava ja työelämää tasapainotettava työntekijöiden turvan suuntaan, Antti Palola tiivistää.