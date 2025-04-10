Hallitus leikkaa luovien alojen kasvusta ja työllisyydestä
Suomessa audiovisuaalisten teosten tekeminen vaikeutui jo alkuvuodesta, kun AVEKin rahoituksesta leikattiin puolet. Nyt leikkausuhan alla ovat AVEKin jakamat luovan alan tuotekehittelytuet, joiden arvo huomioitiin kesäkuussa julkaistussa Luovan talouden kasvustrategiassa.
Dokumentti- ja lyhytelokuvia sekä mediataidetta tukeva AVEK on myöntänyt myös ainutlaatuisia tuotekehittelyn tukia luovan alan yrityksille. DigiDemo- ja CreaDemo -tukia ovat saaneet alkumetreillään esimerkiksi Supercellin ja Rovion pelit, Gigglebugin animaatiot, Fab Patchin Vaatelaastari, Red Stage Entertainmentin Skábma – Snowfall -peli sekä Sofia Ilmosen modulaarinen vaateinnovaatio. Ilmosen näyttävät vaatteet tulivat suuren yleisön tietoisuuteen viime joulukuussa, kun Linnea Leinon vaaleanpunainen puku sai huomiota Linnan juhlissa. Elokuussa vaateinnovaatio näkyi myös Ultra Bran stadionkeikalla.
”Sijoittajat eivät välttämättä tunnista kulttuuri-innovaatioiden taloudellista potentiaalia ennen kuin tuotetta on kehitelty pidemmälle. Esimerkiksi Red Stage Entertainmentin pelituote sai kansainvälisiltä sijoittajilta merkittävän rahoituksen vasta, kun peliin saatiin toimiva demo Digidemo-tuen avulla”, kertoo AVEKin johtaja Ulla Simonen.
Hallituksen ilmoittama 7,8 miljoonan euron leikkaus opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin iskee sietämättömän rajusti paitsi Elokuvasäätiöön, myös samalla momentilla oleviin CreaDemo- ja DigiDemo-tukiin. Niiden suuruus tälle vuodelle on 762 000 €, mutta rahojen vaikuttavuus on huomattavasti määräänsä suurempi.
Varhainen tuki on investointi luovaan talouteen
AVEKin myöntämien demotukien on todettu toimivan erityisen hyvin alkuvaiheen yritysten ja tuotteiden innovaatioiden edistämisessä laajasti erilaisilla luovilla aloilla. Tuki lisää yrityksen mahdollisuuksia edistää sekä tuotekehittelyään että työllistämistä.
”Puolet tukea saaneista yrityksistä kertoi kyselyssämme henkilöstömääränsä kasvaneen tuen vaikutuksesta”, Simonen sanoo. ”Selvityksemme mukaan tuella toteutetut hankkeet työllistivät keskimäärin 4,7 henkilöä.”
TEMin vuonna 2023 julkaisemassa selvityksessä luovien alojen yritystuista todetaan, että AVEKin jakamilla luovien alojen demotuilla on suuri merkitys. Ne toimivat luovien alojen hyvin erityisissä tuotantomalleissa, joihin esimerkiksi Business Finlandin ja ELY-keskusten instrumentit eivät sovellu. Sisältöjen ja palveluiden kehitystyöhön ei Suomessa ole saatavilla mitään muuta vastaavaa rahoitusta.
Kesäkuussa julkaistussa Luovan alan kasvustrategiassa AVEKin demotukien arvo huomioitiin muun muassa yritysten neuvontapalvelujen toteuttamisessa.
Leikkausten sijaan av-alan rakenteiden kehittämistä
Tekijänoikeusjärjestö Kopioston osana toimivan AVEKin jakamia tukia on jouduttu supistamaan rajusti tämän vuoden alusta. Hallituksen päätöksellä yksityisen kopioinnin hyvitys ja samalla AVEKin rahoitus puolitettiin vuoteen 2025. Näillä varoilla AVEK on tukenut dokumentti- ja lyhytelokuvien sekä mediataiteen tekemistä.
”Uusien leikkausten myötä korostuu kiire uudistaa yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä”, sanoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen. ”Järjestelmäuudistus toisi valtion kassaan säästöjä, kun hyvitysmaksu kerättäisiin muun Euroopan tapaan markkinoilta. Samalla luova ala saisi EU-direktiiviin pohjaavat ja tekijänoikeuslain edellyttämät hyvitykset yksityisen kopioinnin aiheuttamasta tulonmenetyksestä.”
”Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin kohdistuvat leikkaukset on peruttava ja Elokuvasäätiön sekä kehittelytukien rahoitus turvattava. Investointeja kannattavaan ja arvokkaaseen luovaan talouteen on pikemminkin lisättävä”, AVEKin johtaja Ulla Simonen kiteyttää.
Hallitus kertoi tiistaina toteuttavansa AVMS-direktiivin mahdollistaman maksuvelvoitteen kansainvälisille suoratoistopalveluille. ”Tämä on positiivinen signaali. AVEK tarjoaa mielellään osaamistaan investointivelvoitteen toteuttamiseen”, Simonen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ulla SimonenjohtajaAVEKPuh:09 4315 2384ulla.simonen@avek.kopiosto.fi
Valtteri NiiranenToimitusjohtajaKopiostoPuh:040 024 5008valtteri.niiranen@kopiosto.fi
AVEK tukee monimuotoista kotimaista audiovisuaalista kulttuuria tekijänoikeusvaroin. Tuellamme syntyy uusia dokumenttielokuvia, animaatioita ja lyhytelokuvia sekä mediataideteoksia. Toimimme osana tekijänoikeusjärjestö Kopiostoa. Varamme ovat pääasiassa peräisin valtion budjetista saatavasta yksityisen kopioinnin hyvityksestä. www.kopiosto.fi/avek
