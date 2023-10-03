Eero Juvonen on nimetty HögforsGST:n Suomen-maajohtajaksi
Suomalainen lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST on nimennyt uudeksi Suomen-maajohtajakseen Eero Juvosen. Juvonen johtaa jatkossa yrityksen kotimaan myyntiä ja konsernin markkinointia.
Tehtävään nimitetty Juvonen on valmistunut Turun yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi ja on toiminut urallaan useissa erilaisissa myynnin johtotehtävissä. Hän siirtyy HögforsGST:lle Oneflow Oy:n maajohtajan paikalta. Aiempaa työhistoriaa Juvoselle on kertynyt myös muun muassa Hiltin palveluksesta erilaisissa myynnin johto- ja vastuutehtävissä.
Juvonen suuntaa odottavaisin mielin kohti tulevaa.
“Olen todella iloinen päästessäni mukaan HögforsGST:n tiimiin. Energia-alan merkitys kasvaa koko ajan ja yhtiö tunnetaan laadukkaista tuotteista. Olemme hienon mahdollisuuden äärellä, kun viemme yhtiön myynnin tekemistä uudelle tasolle tulevina vuosina”, Juvonen sanoo.
“Toivotan Eeron lämpimästi tervetulleeksi HögforsGST:n tiimiin ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Tiedän, että Eeron tuo meille vahvaa myynnin johdon ja tiimin vetämisen kokemusta ja osaamista”, HögforsGST:n toimitusjohtaja Adel Hattab sanoo.
Aikaisemmin HögforsGST:n Suomen markkina-alueen johtajana toiminut Erkki Eklund siirtyy vastaamaan HögforsGST:n kansainvälisten yritysostojen integraatioista. Eklundin tehtävässä olennaista tulee olemaan esimerkiksi saksalaisen Oventrop Energy & Networkin kanssa toteutettuun yrityskauppaan liittyvä toimintojen yhteensovittaminen HögforsGST:n muun toiminnan kanssa.
“Erkin panos yhtiön kasvussa vuosien varrella on ollut merkittävää. Olen tästä kiitollinen Erkille ja uskon, että uusi rooli Oventrop-yhteistyön luotsaajana on oleellinen, jotta saavutamme yhtiönä ne hyödyt, joita yrityskaupalla tavoittelemme”, sanoo Hattab.
HögforsGST Oy on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. HögforsGST on Pohjoismaiden johtava älykkäiden kaukolämpö- ja jäähdytyslaitteiden sekä hybridilämmitysjärjestelmien toimittaja, jonka kehittämät modernit ratkaisut vähentävät lämmityksen päästöjä ja kustannuksia. HögforsGST:llä on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. HögforsGST työllistää noin 170 alan ammattilaista ja merkittävä osuus yli 30 miljoonan euron liikevaihdostamme tulee viennistä.
