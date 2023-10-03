HögforsGST Oy

Eero Juvonen on nimetty HögforsGST:n Suomen-maajohtajaksi

8.9.2025 09:01:00 EEST | HögforsGST Oy | Tiedote

Suomalainen lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST on nimennyt uudeksi Suomen-maajohtajakseen Eero Juvosen. Juvonen johtaa jatkossa yrityksen kotimaan myyntiä ja konsernin markkinointia. 

Eero Juvonen
HögforsGST:n maajohtaja Eero Juvonen HögforsGST Oy

Tehtävään nimitetty Juvonen on valmistunut Turun yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi ja on toiminut urallaan useissa erilaisissa myynnin johtotehtävissä. Hän siirtyy HögforsGST:lle Oneflow Oy:n maajohtajan paikalta. Aiempaa työhistoriaa Juvoselle on kertynyt myös muun muassa Hiltin palveluksesta erilaisissa myynnin johto- ja vastuutehtävissä.

Juvonen suuntaa odottavaisin mielin kohti tulevaa.

“Olen todella iloinen päästessäni mukaan HögforsGST:n tiimiin. Energia-alan merkitys kasvaa koko ajan ja yhtiö tunnetaan laadukkaista tuotteista. Olemme hienon mahdollisuuden äärellä, kun viemme yhtiön myynnin tekemistä uudelle tasolle tulevina vuosina”, Juvonen sanoo.

“Toivotan Eeron lämpimästi tervetulleeksi HögforsGST:n tiimiin ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Tiedän, että Eeron tuo meille vahvaa myynnin johdon ja tiimin vetämisen kokemusta ja osaamista”, HögforsGST:n toimitusjohtaja Adel Hattab sanoo.

Aikaisemmin HögforsGST:n Suomen markkina-alueen johtajana toiminut Erkki Eklund siirtyy vastaamaan HögforsGST:n kansainvälisten yritysostojen integraatioista. Eklundin tehtävässä olennaista tulee olemaan esimerkiksi saksalaisen Oventrop Energy & Networkin kanssa toteutettuun yrityskauppaan liittyvä toimintojen yhteensovittaminen HögforsGST:n muun toiminnan kanssa.

“Erkin panos yhtiön kasvussa vuosien varrella on ollut merkittävää. Olen tästä kiitollinen Erkille ja uskon, että uusi rooli Oventrop-yhteistyön luotsaajana on oleellinen, jotta saavutamme yhtiönä ne hyödyt, joita yrityskaupalla tavoittelemme”, sanoo Hattab. 

HögforsGST Oy on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. HögforsGST on Pohjoismaiden johtava älykkäiden kaukolämpö- ja jäähdytyslaitteiden sekä hybridilämmitysjärjestelmien toimittaja, jonka kehittämät modernit ratkaisut vähentävät lämmityksen päästöjä ja kustannuksia. HögforsGST:llä on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. HögforsGST työllistää noin 170 alan ammattilaista ja merkittävä osuus yli 30 miljoonan euron liikevaihdostamme tulee viennistä.

