Eero Juvonen on nimetty HögforsGST:n Suomen-maajohtajaksi

Tehtävään nimitetty Juvonen on valmistunut Turun yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi ja on toiminut urallaan useissa erilaisissa myynnin johtotehtävissä. Hän siirtyy HögforsGST:lle Oneflow Oy:n maajohtajan paikalta. Aiempaa työhistoriaa Juvoselle on kertynyt myös muun muassa Hiltin palveluksesta erilaisissa myynnin johto- ja vastuutehtävissä.

Juvonen suuntaa odottavaisin mielin kohti tulevaa.

“Olen todella iloinen päästessäni mukaan HögforsGST:n tiimiin. Energia-alan merkitys kasvaa koko ajan ja yhtiö tunnetaan laadukkaista tuotteista. Olemme hienon mahdollisuuden äärellä, kun viemme yhtiön myynnin tekemistä uudelle tasolle tulevina vuosina”, Juvonen sanoo.

“Toivotan Eeron lämpimästi tervetulleeksi HögforsGST:n tiimiin ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Tiedän, että Eeron tuo meille vahvaa myynnin johdon ja tiimin vetämisen kokemusta ja osaamista”, HögforsGST:n toimitusjohtaja Adel Hattab sanoo.

Aikaisemmin HögforsGST:n Suomen markkina-alueen johtajana toiminut Erkki Eklund siirtyy vastaamaan HögforsGST:n kansainvälisten yritysostojen integraatioista. Eklundin tehtävässä olennaista tulee olemaan esimerkiksi saksalaisen Oventrop Energy & Networkin kanssa toteutettuun yrityskauppaan liittyvä toimintojen yhteensovittaminen HögforsGST:n muun toiminnan kanssa.

“Erkin panos yhtiön kasvussa vuosien varrella on ollut merkittävää. Olen tästä kiitollinen Erkille ja uskon, että uusi rooli Oventrop-yhteistyön luotsaajana on oleellinen, jotta saavutamme yhtiönä ne hyödyt, joita yrityskaupalla tavoittelemme”, sanoo Hattab.