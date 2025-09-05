Uusi kahden virtapiirin siirtolinja tukee Etelä-Suomen uutta sähkönkulutusta
Fingrid rakentaa Alajärveltä Hausjärvelle kantaverkon järeän kahden virtapiirin pääsiirtolinjan, joka edistää länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämistä kulutukseen. Vuosina 2028–2029 valmistuva 400 kilovoltin siirtoyhteys on yksi Fingridin tärkeimmistä investointihankkeista ja osa Lakeuslinjaa. Se mahdollistaa merkittävästi uutta sähkönkulutusta Etelä-Suomessa, helpottaa siirtokeskeytyksiä ja parantaa koko sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Hankkeen investointikustannukset ovat yli 160 miljoonaa euroa.
Sähkön tuotannon painottuminen pohjoiseen, sähkön kulutuksen kasvu etelässä sekä Etelä-Suomen sähkön ja lämmön yhteistuotannon väheneminen kasvattavat tarvetta pohjois-eteläsuuntaiselle sähkönsiirtokapasiteetille. Tähän tarpeeseen vastaava Toivila-Hikiä -pääsiirtoyhteys on yksi Fingridin tärkeimmistä investointihankkeista ja osa Lakeuslinja-yhteyttä. Uusi järeä kahden virtapiirin 400 kilovoltin yhteys kasvattaa siirtokapasiteettia länsirannikolta ja pohjoisesta Etelä-Suomeen. Siirtoyhteyden lisäksi hankkeessa laajennetaan olemassa olevaa Hikiän sähköasemaa.
Vahvistamalla pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia tehostetaan myös sähkömarkkinoiden toimintaa ja mahdollistetaan Suomen säilyminen yhtenä sähkömarkkinan hinta-alueena.
Kantaverkon siirtotarpeet ovat kasvussa, kun länsirannikolle on rakentumassa noin 5 000 megawattia tuulivoimaa, samalla kun Etelä-Suomessa on rakenteilla tai valmistunut noin 2 000 megawattia sähkökattiloita ja fossiilista sähkön sekä lämmön yhteistuotantoa on poistunut noin 600 megawattia. Siirtotarpeita kasvattavat lisäksi pk-teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen sekä suuren kokoluokan sähkövarastot.
Fossiilisiin polttoaineisiin ja muuhun polttoon perustuvan lämmöntuotannon sähköistymisen lisäksi Etelä-Suomeen on suunnitteilla nykyisen teollisuuden sähköistymistä sekä uusia suuren kokoluokan kulutushankkeita, kuten datakeskuksia ja vedyn tuotantoa. Uudella Toivila–Hikiä-yhteydellä mahdollistetaan siirtokapasiteetin riittävyys myös näille suunnitelluille suuren kokoluokan teollisille hankkeille.
Investoinnit vahvistavat Suomen asemaa kilpailukykyisenä puhtaan energian investointimaana
Hankkeen valmistuminen tapahtuu vaiheittain. Ensimmäinen voimajohto-osuus Toivilasta Hikiälle valmistuu vuoden 2028 aikana, toinen vuoden 2029 alkupuolella. Hankkeen investointikustannukset ovat yli 160 miljoonaa euroa.
Hanke on osa suurempaa kokonaisuutta Fingridin pohjois-eteläsuuntaisen siirtokapasiteetin vahvistamisessa. Lakeuslinjan ensimmäinen osa valmistuu vuosina 2027–2028, kun Jylkkä–Alajärvi–Toivila-osuus mahdollistaa länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämisen Etelään. Lakeuslinjan toinen osuus (Toivila-Hikiä) siirtää tuulivoimatuotantoa edelleen Etelä-Suomen kulutuskeskittymiin.
Fingrid suunnittelee investoivansa kantaverkkoon noin neljä miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana vihreän siirtymän edistämiseksi. Suunnitellut hankkeet perustuvat ennusteisiin sähkön tuotanto- ja kulutusrakenteen kehittymisestä Suomessa. Lisäksi investointiohjelman toteuttaminen edellyttää kantaverkkoinvestointeja tukevaa luvitus- ja sääntely-ympäristöä.
Kantaverkkoa vahvistamalla lisätään Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä, vahvistetaan rajasiirtoyhteyksiä sekä mahdollistetaan uusien asiakashankkeiden liittäminen kantaverkkoon.
Lisätiedot:
Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj. puh. 040 543 3039
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
