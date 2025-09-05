Uusi kahden virtapiirin siirtolinja tukee Etelä-Suomen uutta sähkönkulutusta

Sähkön tuotannon painottuminen pohjoiseen, sähkön kulutuksen kasvu etelässä sekä Etelä-Suomen sähkön ja lämmön yhteistuotannon väheneminen kasvattavat tarvetta pohjois-eteläsuuntaiselle sähkönsiirtokapasiteetille. Tähän tarpeeseen vastaava Toivila-Hikiä -pääsiirtoyhteys on yksi Fingridin tärkeimmistä investointihankkeista ja osa Lakeuslinja-yhteyttä. Uusi järeä kahden virtapiirin 400 kilovoltin yhteys kasvattaa siirtokapasiteettia länsirannikolta ja pohjoisesta Etelä-Suomeen. Siirtoyhteyden lisäksi hankkeessa laajennetaan olemassa olevaa Hikiän sähköasemaa.

Vahvistamalla pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia tehostetaan myös sähkömarkkinoiden toimintaa ja mahdollistetaan Suomen säilyminen yhtenä sähkömarkkinan hinta-alueena.



Kantaverkon siirtotarpeet ovat kasvussa, kun länsirannikolle on rakentumassa noin 5 000 megawattia tuulivoimaa, samalla kun Etelä-Suomessa on rakenteilla tai valmistunut noin 2 000 megawattia sähkökattiloita ja fossiilista sähkön sekä lämmön yhteistuotantoa on poistunut noin 600 megawattia. Siirtotarpeita kasvattavat lisäksi pk-teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen sekä suuren kokoluokan sähkövarastot.

Fossiilisiin polttoaineisiin ja muuhun polttoon perustuvan lämmöntuotannon sähköistymisen lisäksi Etelä-Suomeen on suunnitteilla nykyisen teollisuuden sähköistymistä sekä uusia suuren kokoluokan kulutushankkeita, kuten datakeskuksia ja vedyn tuotantoa. Uudella Toivila–Hikiä-yhteydellä mahdollistetaan siirtokapasiteetin riittävyys myös näille suunnitelluille suuren kokoluokan teollisille hankkeille.

Investoinnit vahvistavat Suomen asemaa kilpailukykyisenä puhtaan energian investointimaana

Hankkeen valmistuminen tapahtuu vaiheittain. Ensimmäinen voimajohto-osuus Toivilasta Hikiälle valmistuu vuoden 2028 aikana, toinen vuoden 2029 alkupuolella. Hankkeen investointikustannukset ovat yli 160 miljoonaa euroa.

Hanke on osa suurempaa kokonaisuutta Fingridin pohjois-eteläsuuntaisen siirtokapasiteetin vahvistamisessa. Lakeuslinjan ensimmäinen osa valmistuu vuosina 2027–2028, kun Jylkkä–Alajärvi–Toivila-osuus mahdollistaa länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämisen Etelään. Lakeuslinjan toinen osuus (Toivila-Hikiä) siirtää tuulivoimatuotantoa edelleen Etelä-Suomen kulutuskeskittymiin.

Fingrid suunnittelee investoivansa kantaverkkoon noin neljä miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana vihreän siirtymän edistämiseksi. Suunnitellut hankkeet perustuvat ennusteisiin sähkön tuotanto- ja kulutusrakenteen kehittymisestä Suomessa. Lisäksi investointiohjelman toteuttaminen edellyttää kantaverkkoinvestointeja tukevaa luvitus- ja sääntely-ympäristöä.

Kantaverkkoa vahvistamalla lisätään Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä, vahvistetaan rajasiirtoyhteyksiä sekä mahdollistetaan uusien asiakashankkeiden liittäminen kantaverkkoon.

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj. puh. 040 543 3039

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi