Koskela: Hallitukselta taas uusi kulttuurileikkaus – nyt ajetaan alas elokuvatuotantoa
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi hallituksen budjettiriihessä tekemää päätöstä leikata suomalaisesta elokuvatuotannosta. Hallitus ei leikkaa vieläkään ympäristölle haitallisista yritystuista vaan ajaa mieluummin suomalaisen elokuva-alan alas.
– Ei tästä voi muuta päätellä, kuin että hallitusta ei suomalainen elokuva tai kulttuuri kiinnosta. Leikkaus Suomen elokuvasäätiön tukiin olisi kuolinisku suomalaiselle elokuvalle ja hallitus tietää sen kyllä, sanoo Koskela.
Hallitus viesti esittävänsä 7,8 miljoonan euron leikkausta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ”yritystukiin”, pääasiassa elokuvatuotannon tukiin. Se tarkoittaa käytännössä Suomen elokuvasäätiön tukea, jota ilman suomalainen elokuvatuotanto ei käytännössä ole mahdollista.
– Hallituspuolueiden välinpitämättömyys suomalaista kulttuurituotantoa kohtaan on ilmeistä. Suhde kulttuurialaan on ylimielinen ja penseä – edes ministeri ei näytä puolustavan suomalaisia kulttuurintekijöitä, sanoo Koskela.
Koskela kritisoi hallituspuolueita kaksinaamaisuudesta.
-Kokoomus puhuu kauniisti työstä ja yrittäjyydestä, mutta on jälleen ajamassa kulttuurialan ihmisiä työttömiksi ja yrityksiä alas. Perussuomalaiset väittävät olevansa suomalaisen kulttuurin asialla, mutta leikkaavat siitä aina kun mahdollista. Tällaisia farsseja on vaikea käsikirjoittaa, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
