Vasemmistoliitto

Koskela: Hallitukselta taas uusi kulttuurileikkaus – nyt ajetaan alas elokuvatuotantoa

5.9.2025 10:46:32 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi hallituksen budjettiriihessä tekemää päätöstä leikata suomalaisesta elokuvatuotannosta. Hallitus ei leikkaa vieläkään ympäristölle haitallisista yritystuista vaan ajaa mieluummin suomalaisen elokuva-alan alas.

Kansanedustaja Minja Koskela
Kuva: Antti Yrjönen

– Ei tästä voi muuta päätellä, kuin että hallitusta ei suomalainen elokuva tai kulttuuri kiinnosta. Leikkaus Suomen elokuvasäätiön tukiin olisi kuolinisku suomalaiselle elokuvalle ja hallitus tietää sen kyllä, sanoo Koskela.

Hallitus viesti esittävänsä 7,8 miljoonan euron leikkausta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ”yritystukiin”, pääasiassa elokuvatuotannon tukiin. Se tarkoittaa käytännössä Suomen elokuvasäätiön tukea, jota ilman suomalainen elokuvatuotanto ei käytännössä ole mahdollista. 

– Hallituspuolueiden välinpitämättömyys suomalaista kulttuurituotantoa kohtaan on ilmeistä. Suhde kulttuurialaan on ylimielinen ja penseä – edes ministeri ei näytä puolustavan suomalaisia kulttuurintekijöitä, sanoo Koskela.

Koskela kritisoi hallituspuolueita kaksinaamaisuudesta.

-Kokoomus puhuu kauniisti työstä ja yrittäjyydestä, mutta on jälleen ajamassa kulttuurialan ihmisiä työttömiksi ja yrityksiä alas. Perussuomalaiset väittävät olevansa suomalaisen kulttuurin asialla, mutta leikkaavat siitä aina kun mahdollista. Tällaisia farsseja on vaikea käsikirjoittaa, Koskela sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Kivelä: Hallitus romuttaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja syventää itse aikaansaamaansa toimeentulokriisiä3.9.2025 15:18:03 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kritisoi hallituksen budjettiriihessä esittämiä asuntopoliittisia linjauksia, joilla kohtuuhintainen asuntotuotanto romutetaan. Yhdistettynä pienituloisten verotuksen kiristymiseen päätös on täysin kohtuuton. Budjettiriihen kestämättömimpiin päätöksiin lukeutuu Kivelän mukaan myös Metsähallituksen tuloutustavoitteen nosto.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye