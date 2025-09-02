Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 9.9.2025
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 9. syyskuuta klo 16.15.Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa edellisessä kokouksessa pöydälle jääneet vuoden 2025 talousarvion toinen toteutumisennuste sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2026 ja taloussuunnitelmaehdotus 2026-28.
Tilahankkeista esityslistalla on lausunto Munkkiniemen ala-asteen koulun ja Munkkivuoren ala-asteen koulun liikuntahallin hankesuunnitelmasta.
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
