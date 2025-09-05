Suomessa uusi vapaaehtoistoiminnan muoto: perhekaverin syli rauhoittaa vastasyntyneen

Vauva oli vastasyntynyt, kun Netta Ihanainen sai hänet syliinsä. Sitten vain oltiin. Ei puhelinta, ei televisioruutua – pelkkä pieni nyytti ja omat ajatukset. Tilanne oli Ihanaiselle harvinainen, sillä vauva ei ollut hänen omansa.

Ihanainen on HelsinkiMission ja HUSin kouluttama perhekaveri, joka on saanut vapaaehtoisille tarjottavan peruskoulutuksen lisäksi lisäkoulutuksen aivan uuteen vapaaehtoistoiminnan muotoon. Hän sylittelee pienimpiä potilaita Jorvin sairaalan Vastasyntyneiden osasto L2:lla. Osastolla hoidetaan ennenaikaisesti syntyneitä tai sairaalahoitoa vaativia vauvoja, joilla ei ole enää tehohoidon tarvetta.

Vapaaehtoisuus on Netta Ihanaiselle tärkeä harrastus. HelsinkiMission vapaaehtoisena perhekaverina hän käy muutaman kerran kuussa tekemässä 2–3 tuntia kestävän vuoron sairaalassa, jonka aikana hän leikkii ja on seurana osaston lapsille. Perhekaverina hän on saanut pelata kymmeniä lautapelejä, oppia uusia videopelejä ja askarrella.

HelsinkiMissiolta hän kuuli mahdollisuudesta kouluttautua sylittelemään vastasyntyneitä potilaita Jorvissa. Koulutuksen jälkeen ensimmäinen vuoro oli tarjolla jo seuraavana päivänä. Työssäkäyvän ja opiskelevan perheenäidin arki ei aina taivu näin nopeaan vapaaehtoisvuoroon, mutta mahdollisuus tarjota turvallinen syli pienokaiselle voitti: Ihanainen totesi voivansa nipistää pari tuntia päivästään.

”Vauvojen kanssa ajantaju usein katoaa. Siinä vaan on eikä katsele kelloa.”

Turvallinen syli on korvaamattoman arvokas

HelsinkiMission sylittelyä tarjoava toiminta käynnistettiin yhteistyössä HUSin kanssa kesän alussa. Mukana on tällä hetkellä kolmetoista vapaaehtoista. Vastaavaa toimintaa (”cuddler volunteers”) on ollut maailmalla pitkään, muun muassa Yhdysvalloissa ja Saksassa. Suomessa malli on kokeilussa nyt ensimmäistä kertaa.

Perhekaverit tarjoavat vauvoille syliä, hoivaavaa vuorovaikutusta ja läheisyyttä lapsen oman vanhemman ollessa estynyt. Joskus vauvan osastojakso voi kestää jopa kuukausia ja esimerkiksi monilapsisen perheen vanhemman voi olla vaikea päästä sairaalalle päivittäin. Perhekaveri antaa vanhemmille hengähdyshetken ja vapauttaa sairaanhoitajat keskittymään hoidollisiin toimenpiteisiin.

– Hoito osastollamme on perhekeskeistä. Ohjaamme ja kannustamme vanhempia osallistumaan tiiviisti oman lapsensa hoitoon. Perheiden tilanteet ovat kuitenkin erilaisia, ja aina vanhemmat eivät pääse lapsensa luo säännöllisesti. Silloin vanhemmat voivat hyödyntää perhekavereita sopien heidän kanssaan vauvan sylittelystä tai esimerkiksi vauvan sisarusten leikittämisestä vanhemman hoitaessa vauvaa.” kertoo osastonlääkäri Mari Mahlman.

Koulutetut vapaaehtoiset tuovat iloa perheille – ja saavat sitä myös itse

Ensimmäiset syliä tarjoavat vapaaehtoiset koulutettiin Uudessa lastensairaalassa toimivien HelsinkiMission perhekavereiden joukosta. He toimivat perheiden tukena, seurana ja lasten leikkikaverina osastoilla.

Perhekaverit koulutetaan sairaalaympäristössä muun muassa perheiden kohtaamiseen ja sairaalahygieniaan, mutta mistään hoitotoimenpiteistä heidän ei tarvitse huolehtia. Hoitohenkilökunta on aina tarvittaessa kutsun päässä.

Toiminnan ytimessä on HelsinkiMission tehtävä: yksinäisyyden voittaminen.

– Perhekaveritoiminta on tärkeää lapsille ja haastavissa tilanteissa oleville perheille. Jokainen HelsinkiMission vapaaehtoinen tekee työtä sen eteen, ettei kukaan jäisi yksin. Tällä on valtava vaikutus: viime vuonna koko HelsinkiMission toiminnassa toteutui yli 151 000 kohtaamista, joilla yksinäisyyttä vähennetään, kertoo HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Lilli Öhberg.

Vapaaehtoiset perhekaverit tuovat lapsipotilaiden arkeen iloa ja tarjoavat näiden vanhemmille tarpeellisia hengähdyshetkiä. Yksinäisyyttä vähentävä työ antaa paljon myös toiminnassa mukana oleville: HelsinkiMission vapaaehtoisista 91 prosenttia kokee roolinsa merkitykselliseksi ja 96 prosenttia kokee saavansa vapaaehtoisuudesta iloa. Tämä on ollut myös Ihanaisen kokemus perhekaveriudesta.

– Mun mielestä kohtaamiset on sata kertaa enemmän täynnä iloa kuin vaikeita asioita, vaikka moni lapsista onkin vakavasti sairas, hän kertoo.

Tutkitusti vaikuttavaa työtä

HelsinkiMission perhekaveritoimintaa on kehitetty Uudessa lastensairaalassa vuodesta 2019 ja Jorvissa uusi toimintamuoto käynnistyi kesän alussa 2025.



Koko HelsinkiMission toiminnassa on mukana 98 työntekijää ja 1 218 koulutettua vapaaehtoista. Järjestön toimintaa tukee yli 5 000 kuukausilahjoittajaa. Vuonna 2024 toiminnalla saatiin aikaan 151 476 yksinäisyyttä vähentävää kohtaamista: keskusteluapua, yhteisötoimintaa, vapaaehtoistoimintaa sekä musiikkikeskus Resonaarin toimintaa.