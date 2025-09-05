Suomessa uusi vapaaehtoistoiminnan muoto: perhekaverin syli rauhoittaa vastasyntyneen
HelsinkiMission ja HUSin kouluttamat vapaaehtoiset perhekaverit toivat Suomeen uuden tavan auttaa – vapaaehtoinen tarjoaa vauvalle sylin ja läheisyyttä vauvan omien vanhempien ollessa estyneitä. Vapaaehtoiset sylittelevät pienimpiä potilaita nyt Vastasyntyneiden osasto L2:lla Jorvin sairaalassa. Osastolla hoidetaan ennenaikaisesti syntyneitä tai sairaalahoitoa vaativia vauvoja.
Vauva oli vastasyntynyt, kun Netta Ihanainen sai hänet syliinsä. Sitten vain oltiin. Ei puhelinta, ei televisioruutua – pelkkä pieni nyytti ja omat ajatukset. Tilanne oli Ihanaiselle harvinainen, sillä vauva ei ollut hänen omansa.
Ihanainen on HelsinkiMission ja HUSin kouluttama perhekaveri, joka on saanut vapaaehtoisille tarjottavan peruskoulutuksen lisäksi lisäkoulutuksen aivan uuteen vapaaehtoistoiminnan muotoon. Hän sylittelee pienimpiä potilaita Jorvin sairaalan Vastasyntyneiden osasto L2:lla. Osastolla hoidetaan ennenaikaisesti syntyneitä tai sairaalahoitoa vaativia vauvoja, joilla ei ole enää tehohoidon tarvetta.
Vapaaehtoisuus on Netta Ihanaiselle tärkeä harrastus. HelsinkiMission vapaaehtoisena perhekaverina hän käy muutaman kerran kuussa tekemässä 2–3 tuntia kestävän vuoron sairaalassa, jonka aikana hän leikkii ja on seurana osaston lapsille. Perhekaverina hän on saanut pelata kymmeniä lautapelejä, oppia uusia videopelejä ja askarrella.
HelsinkiMissiolta hän kuuli mahdollisuudesta kouluttautua sylittelemään vastasyntyneitä potilaita Jorvissa. Koulutuksen jälkeen ensimmäinen vuoro oli tarjolla jo seuraavana päivänä. Työssäkäyvän ja opiskelevan perheenäidin arki ei aina taivu näin nopeaan vapaaehtoisvuoroon, mutta mahdollisuus tarjota turvallinen syli pienokaiselle voitti: Ihanainen totesi voivansa nipistää pari tuntia päivästään.
”Vauvojen kanssa ajantaju usein katoaa. Siinä vaan on eikä katsele kelloa.”
Turvallinen syli on korvaamattoman arvokas
HelsinkiMission sylittelyä tarjoava toiminta käynnistettiin yhteistyössä HUSin kanssa kesän alussa. Mukana on tällä hetkellä kolmetoista vapaaehtoista. Vastaavaa toimintaa (”cuddler volunteers”) on ollut maailmalla pitkään, muun muassa Yhdysvalloissa ja Saksassa. Suomessa malli on kokeilussa nyt ensimmäistä kertaa.
Perhekaverit tarjoavat vauvoille syliä, hoivaavaa vuorovaikutusta ja läheisyyttä lapsen oman vanhemman ollessa estynyt. Joskus vauvan osastojakso voi kestää jopa kuukausia ja esimerkiksi monilapsisen perheen vanhemman voi olla vaikea päästä sairaalalle päivittäin. Perhekaveri antaa vanhemmille hengähdyshetken ja vapauttaa sairaanhoitajat keskittymään hoidollisiin toimenpiteisiin.
– Hoito osastollamme on perhekeskeistä. Ohjaamme ja kannustamme vanhempia osallistumaan tiiviisti oman lapsensa hoitoon. Perheiden tilanteet ovat kuitenkin erilaisia, ja aina vanhemmat eivät pääse lapsensa luo säännöllisesti. Silloin vanhemmat voivat hyödyntää perhekavereita sopien heidän kanssaan vauvan sylittelystä tai esimerkiksi vauvan sisarusten leikittämisestä vanhemman hoitaessa vauvaa.” kertoo osastonlääkäri Mari Mahlman.
Koulutetut vapaaehtoiset tuovat iloa perheille – ja saavat sitä myös itse
Ensimmäiset syliä tarjoavat vapaaehtoiset koulutettiin Uudessa lastensairaalassa toimivien HelsinkiMission perhekavereiden joukosta. He toimivat perheiden tukena, seurana ja lasten leikkikaverina osastoilla.
Perhekaverit koulutetaan sairaalaympäristössä muun muassa perheiden kohtaamiseen ja sairaalahygieniaan, mutta mistään hoitotoimenpiteistä heidän ei tarvitse huolehtia. Hoitohenkilökunta on aina tarvittaessa kutsun päässä.
Toiminnan ytimessä on HelsinkiMission tehtävä: yksinäisyyden voittaminen.
– Perhekaveritoiminta on tärkeää lapsille ja haastavissa tilanteissa oleville perheille. Jokainen HelsinkiMission vapaaehtoinen tekee työtä sen eteen, ettei kukaan jäisi yksin. Tällä on valtava vaikutus: viime vuonna koko HelsinkiMission toiminnassa toteutui yli 151 000 kohtaamista, joilla yksinäisyyttä vähennetään, kertoo HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Lilli Öhberg.
Vapaaehtoiset perhekaverit tuovat lapsipotilaiden arkeen iloa ja tarjoavat näiden vanhemmille tarpeellisia hengähdyshetkiä. Yksinäisyyttä vähentävä työ antaa paljon myös toiminnassa mukana oleville: HelsinkiMission vapaaehtoisista 91 prosenttia kokee roolinsa merkitykselliseksi ja 96 prosenttia kokee saavansa vapaaehtoisuudesta iloa. Tämä on ollut myös Ihanaisen kokemus perhekaveriudesta.
– Mun mielestä kohtaamiset on sata kertaa enemmän täynnä iloa kuin vaikeita asioita, vaikka moni lapsista onkin vakavasti sairas, hän kertoo.
Tutkitusti vaikuttavaa työtä
HelsinkiMission perhekaveritoimintaa on kehitetty Uudessa lastensairaalassa vuodesta 2019 ja Jorvissa uusi toimintamuoto käynnistyi kesän alussa 2025.
Koko HelsinkiMission toiminnassa on mukana 98 työntekijää ja 1 218 koulutettua vapaaehtoista. Järjestön toimintaa tukee yli 5 000 kuukausilahjoittajaa. Vuonna 2024 toiminnalla saatiin aikaan 151 476 yksinäisyyttä vähentävää kohtaamista: keskusteluapua, yhteisötoimintaa, vapaaehtoistoimintaa sekä musiikkikeskus Resonaarin toimintaa.
- Hyvinvointi lisääntyi 66 % keskusteluapua saaneista.
- Haitallinen yksinäisyys väheni 32 % kohdatuista ihmisistä.
- Positiivinen mielenterveys vahvistui 49 % kohdatuista ihmisistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina Backberg
Viestintäpäällikkö
HelsinkiMissio
kristiina.backberg@helsinkimissio.fi
044 733 1544
Jonna Suometsä
Viestintäasiantuntija
HUSHelsingin yliopistollinen sairaala, viestintä
Lasten ja nuorten sairaudet, Uusi lastensairaala
jonna.suometsa@hus.fi
050 464 8658
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii sadan ammattilaisen ja tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. Tavoitteena on, että kukaan ei jää yksin. helsinkimissio.
#Yhdessäyksinäisyysvoitetaan
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HelsinkiMissio
Resonaari soi -konsertissa 16.9. kaikki soittaa – erityisoppijat nousevat Savoy-teatterin lavalle5.9.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Erityisryhmiin kuuluvat muusikot esiintyvät suurelle yleisölle Resonaari soi -konsertissa 16.9. klo 19. Konsertissa kehitysvammaiset ja muihin erityisryhmiin kuuluvat oppijat nousevat esiin muusikkoina ja taiteilijoina. Konsertti ilmentää 30 vuotta täyttävän Resonaarin musiikkiopiston demokraattisen musiikinopetuksen periaatetta, jonka mukaan kaikki oppivat soittamaan.
Tuore kysely: joka neljäs ammattiin opiskeleva on vailla kaveria2.9.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
School to Belong -yksinäisyyskyselyssä selvisi, että joka neljännellä ammattioppilaitoksen opiskelijalla ei ole koulussa yhtään kaveria. Hyvät uutiset ovat, että kaikkien opiskelijoiden kokema yksinäisyys on vähentynyt ja yksinäisyyttä osataan kohdata entistä paremmin. Tästä on kysymys: HelsinkiMission School to Belong -ohjelma toteuttaa vuosittain yksinäisyyskyselyn, joka kartoittaa yksinäisyysilmiötä oppilaitoksissa. Vuoden 2025 yksinäisyyskyselyyn vastasi yhteensä 3800 oppilasta tai opiskelijaa, 804 oppilaitosten henkilökunnan jäsentä ja 867 huoltajaa. Keskeiset tulokset olivat: moni opiskelija jää ilman kaveria, yksinäisyys on vähentynyt (muttei tarpeeksi) ja yksinäisyyttä osataan kohdata aikaisempaa paremmin.
Järjestöjen yksinäisyyttä vähentävälle työlle on varattava riittävästi resursseja28.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Vuonna 2022 perustettu Järjestöjen yksinäisyysverkosto toimii yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, nostaa esille vaikuttavaksi todettuja malleja, ja vaikuttaa yksinäisyyteen liittyvään päätöksentekoon. Verkoston tavoitteena on nostaa yksinäisyyden vähentäminen konkreettisesti ratkaistavaksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Järjestöjen resurssien turvaaminen myös vaikeassa taloustilanteessa kannattaa. Yksinäisyyden vähentäminen vahvistaa kansakunnan kriisinsietokykyä ja sisäistä turvallisuutta.
Myötätuntoa kolmella kielellä – Minä riitän -opas nyt myös englanniksi21.5.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
HelsinkiMission suosittu Minä riitän -opas julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa englanniksi nimellä I am Good Enough – Guide for Self-Compassion. Samalla myös suomen- ja ruotsinkieliset versiot on päivitetty entistä myötätuntoisemmiksi ja ajankohtaisemmiksi. Oppaat tarjoavat konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin ja itsemyötätunnon vahvistamiseen arjessa. Englanninkielinen opas tekee tärkeän sisällön saavutettavaksi yhä useammalle.
Vantaalla nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet – Gettogymi pitää nuoret poissa kadulta15.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Pahimmillaan se voi näyttäytyä väkivaltaisena käyttäytymisenä ja ulossulkemisena. Nuorten kasvava väkivaltainen käytös ja jengiytyminen herättävät huolta. HelsinkiMission Gettogymi on lähiösali, joka ehkäisee ja vähentää väkivaltaista käyttäytymistä. Se tarjoaa nuorelle yhteisön ja näköalan tulevaisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme