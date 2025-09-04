Potilasruokailu päättyy Sairaala Novan hoitokeskuksessa sekä munuaiskeskuksissa 1.10.2025
Keski-Suomen hyvinvointialueen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi palvelualueilla on linjattu yhdeksi säästökohteeksi potilasruokailujen päättyminen hoito- ja munuaiskeskuksissa.
Potilasruokailu päättyy 1.10.2025 Sairaala Novan hoitokeskuksessa sekä munuaiskeskuksissa, joita on Sairaala Novassa, Karstulassa, Viitasaarella ja Jämsässä.
Jatkossa potilaat voivat tarpeen mukaan ottaa hoitokäynneille omia eväitä.
Insuliinihoitoisten diabeetikoiden verensokeritason ylläpitämisestä huolehditaan kuten tähänkin saakka.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Afra Prokki, palvelujohtaja, Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta, puh. 050 530 2943
Ilkka Käsmä, vt. palvelujohtaja, Konservatiivinen ja psykiatrinen palvelualue, puh. 050 522 0486
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään4.9.2025 16:51:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään 1–8 päiväksi. Lomautukset ovat osa kesän 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja sopeuttamistoimia. Lomautuksilla vaikutetaan vuoden 2025 tilikauden tulokseen. Säästöä lomautuksilla arvioidaan saatavan vajaa 1,9 miljoonaa euroa. Lomautuksista on nyt tehty tarkemmat suunnitelmat.
Jämsäläiset saavat terveyspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelta4.9.2025 15:43:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9. lähtien. Siirtymä on sujunut pääosin hyvin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2025 14:15:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Lidlissä, jossa pahvinpaalain savutti varastotiloissa. Myymälän henkilökunta hillitsi tilanteen ennen palokunnan saapumista. Seitsemän yksikköä hälytettiin, mutta tilanne ei aiheuttanut toiminnan keskeytymistä tai henkilövahinkoja. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta.
Tukea terveellisiin elämäntapoihin maksuttomilta Kevennä- ja Lähde liikkeelle -digipoluilta4.9.2025 09:25:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut painonhallintaan ja liikkumiseen kannustavat elämäntapaohjauksen digipolut, joita asiakkaat voivat hyödyntää itsehoitonsa tukena.
Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana4.9.2025 08:39:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana valtakunnallisessa Vie vanhus ulos -kampanjassa, joka järjestetään 8.–21.9.2025 Ikäinstituutin koordinoimana teemalla ”Ulkoilun ilo kuuluu kaikille”. Vuosittaisen kampanjan tavoitteena on lisätä iäkkäiden ulkoilua omaisten, läheisten, henkilökunnan ja vapaaehtoisten tukemana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme