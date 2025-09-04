Keski-Suomen hyvinvointialue

Potilasruokailu päättyy Sairaala Novan hoitokeskuksessa sekä munuaiskeskuksissa 1.10.2025

5.9.2025 11:07:07 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi palvelualueilla on linjattu yhdeksi säästökohteeksi potilasruokailujen päättyminen hoito- ja munuaiskeskuksissa. 

Potilasruokailu päättyy 1.10.2025 Sairaala Novan hoitokeskuksessa sekä munuaiskeskuksissa, joita on Sairaala Novassa, Karstulassa, Viitasaarella ja Jämsässä.   

Jatkossa potilaat voivat tarpeen mukaan ottaa hoitokäynneille omia eväitä. 

Insuliinihoitoisten diabeetikoiden verensokeritason ylläpitämisestä huolehditaan kuten tähänkin saakka.  

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Afra Prokki, palvelujohtaja, Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta, puh. 050 530 2943
Ilkka Käsmä, vt. palvelujohtaja, Konservatiivinen ja psykiatrinen palvelualue, puh. 050 522 0486
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071

