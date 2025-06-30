Y-Säätiö harkitsee uuden vastuullisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen liikkeeseen laskemastaan vuonna 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Y-Säätiö sr (”Y-Säätiö”) ilmoittaa harkitsevansa laskevansa liikkeeseen uuden euromääräisen vastuullisen joukkovelkakirjalainan (”Uusi Joukkovelkakirjalaina”). Uuden Joukkovelkakirjalainan määrän odotetaan olevan arviolta 100 miljoonaa euroa. Mahdollisen Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Samalla Y-Säätiö julkistaa tekevänsä sen ulkona olevan 4.10.2021 liikkeeseen lasketun vuonna 2026 erääntyvän 100 miljoonan euron 1,625 prosentin kiinteäkorkoisen vastuullisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000512322) (”Velkakirjat”) lainaosuuksien haltijoille (”Velkakirjanhaltijat”) käteistarjouksen Velkakirjojen takaisinostosta 5.9.2025 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Velkakirjanhaltijoita kehotetaan lukemaan Tarjousmuistio huolellisesti saadakseen yksityiskohtaista tietoa Takaisinostotarjouksesta ja siihen osallistumiseen liittyvistä menettelyistä. Tarjousmuistio on saatavilla Takaisinostotarjouksen Järjestäjiltä (kuten alla määritelty).

Tarkempaa tietoa Takaisinostotarjouksesta

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Y-Säätiö esittää hyväksyvänsä Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Velkakirjoja ostettavaksi enintään 80 miljoonan euron edestä. Y-Säätiö pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen takaisin ostettavaksi hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä. Jos Y-Säätiö päättää hyväksyä ostettavaksi pätevästi tarjottuja Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti ja yhteenlaskettujen pätevästi tarjottujen Velkakirjojen kokonaispääomamäärä ylittää lopullisen Y-Säätiön ostettavaksi hyväksymän määrän, aikoo Y-Säätiö hyväksyä tällaisia Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -suhteessa. Se, hyväksyykö Y-Säätiö Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjotut Velkakirjat ostettavakseen on, rajoituksetta, ehdollinen yllä mainitun Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun hinnoittelulle ja muille Tarjousmuistiossa asetetuille ehdoille (“Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto”).

Velkakirjojen takaisinostohinta on 983 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000 euron suuruista velkakirjaa kohti. Kaikille Takaisinostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjotuille ja hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Uuden Joukkovelkakirjalainan allokaatiosta päätettäessä Y-Säätiö voi antaa etusijan sijoittajille, jotka ennen kyseistä allokaatiota ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai osoittaneet jollekin Takaisinostotarjouksen Järjestäjistä (kuten määritelty alla) vakaan aikomuksensa tarjota Velkakirjansa ostettavaksi. Haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti Velkakirjojen ostettavaksi tarjoamisen lisäksi merkitä Uutta Joukkovelkakirjalainaa, on mahdollisuus saada etusija Uuden Joukkovelkakirjalainan allokoinnissa Y-Säätiön yksinomaisen harkinnan mukaan ja riippuen kuitenkin Takaisinostotarjouksen toteutumisesta, Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvässä alustavassa myyntimuistiossa olevista myyntirajoituksista, Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehdon toteutumisesta tai siitä luopumisesta ja edellyttäen, että kyseinen Haltija on tehnyt erillisen hakemuksen Uuden Joukkovelkakirjalainan merkitsemiseksi jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä (jotka toimivat Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjinä (kuten määritelty alla)) kyseisen Takaisinostotarjouksen järjestäjän tavanomaisten liikkeeseenlaskua koskevien menettelytapojen mukaisesti. Y-Säätiö ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan Uutta Joukkovelkakirjalainaa niille sijoittajille, jotka ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai osoittaneet vakaan aikomuksensa tarjota Velkakirjansa Takaisinostotarjouksessa, ja jos Uutta Joukkovelkakirjalainaa allokoidaan, pääoman määrä voi olla pienempi tai suurempi kuin kyseisen sijoittajan pätevästi tarjoaman ja Y-Säätiön ostettavaksi hyväksymän Velkakirjojen pääoman määrä Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tällaisen allokaation osalta huomioidaan myös Uuden Joukkovelkakirjalainan lainaosuuden nimellisarvo (20 000 euroa) ja vähimmäismerkintähinta (100 000 euroa).

Transaktion suunniteltu aikataulu

Tarjousaika Takaisinostotarjoukselle alkaa 5.9.2025 ja päättyy 15.9.2025 klo 16.00 Suomen aikaa (EEST). Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset julkistetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 19.9.2025. Edellyttäen, että Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto toteutuu, Takaisinostotarjouksen ja Uuden Joukkovelkakirjalainan selvityspäivän odotetaan olevan 17.9.2025.

Takaisinostotarjouksen tarkoitus

Y-Säätiö aikoo käyttää Uuden Joukkovelkakirjalainan tuotot rahoittaakseen tai uudelleen rahoittaakseen omaisuus- ja kulueriä, jotka täyttävät Y-Säätiön kestävän rahoituksen viitekehyksessä (Sustainable Bond Framework) määritellyt kriteerit, mukaan lukien Velkakirjojen uudelleen rahoituksen.

Danske Bank A/S ja Nordea Bank Abp toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjinä (“Takaisinostotarjouksen Järjestäjät”) Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen Järjestäjiltä. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Takaisinostotarjouksen tarjousasiamiehenä (”Tarjousasiamies”).

Danske Bank A/S ja Nordea Bank Abp toimivat Uuden Joukkovelkakirjalainan pääjärjestäjinä (”Pääjärjestäjät”). Nordea Bank Abp toimii myös Y-Säätiön neuvonantajana Sustainable Bond -viitekehykseen liittyen.

Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Y-Säätiön oikeudellisena neuvonantajana Takaisinostotarjouksessa ja Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa.

Takaisinostotarjouksen Järjestäjä

Danske Bank A/S

Puhelin: +45 33 64 88 51

Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Bank Oyj

Puhelin: +45 2465 7750

Sähköposti: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Lisätietoja:

Kari Komu, talousjohtaja, puhelinnumero: +358 20 7020 239

Y-SÄÄTIÖ

Y-Säätiö-konserni on yksi keskeisimmistä kansallisista Asunto ensin -periaatteen kehittäjistä Suomessa. Y-Säätiö-konserni tarjoaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja kannustaa julkiseen keskusteluun kodittomuutta käsittelevistä aiheista. Y-Säätiö-konserni omistaa yli 19 000 vuokra-asuntoa ja se toimii 58 kaupungissa ja kunnassa Suomessa. Y-Säätiö-konserni on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja ja vuokra-asuntoja tarjoava vuokranantaja. Y-Säätiö-konsernin keskeisin tehtävä on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja vähentämällä kodittomuutta. Y-Säätiö-konserni tekee tämän lisäämällä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrää suomalaisissa kasvukeskuksissa, joissa on kasvavaa kysyntää kohtuuhintaisista asunnoista. Lisäksi Y-Säätiö-konserni rakennuttaa uusia koteja ympäri Suomen sekä hankkii erityisryhmille suunnattuja asuntoja ostamalla yksittäisiä huoneistoja asunto-osakeyhtiöistä vapailta markkinoilta. Y-Säätiö-konserni tarjoaa myös tutkimusta ja tietoa asunnottomuutta koskevista aiheista.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa, jonka Velkakirjanhaltijat voivat saada Danske Bank A/S:ltä ja joka on saatavilla ainoastaan hyväksytyille Velkakirjanhaltijoille. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, joka on luettava huolellisesti ennen Takaisinostotarjousta koskevan päätöksen tekemistä. Henkilöiden, joiden Velkakirjat ovat välittäjän, meklarin, pankin, omaisuudenhoitajan, säilytysyhteisön tai muun asiamiehen hallinnassa, tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos he haluavat myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Y-Säätiön, Takaisinostotarjouksen Järjestäjien, Tarjousasiamiehen, Pääjärjestäjien, tai niiden johdon, toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus liittyen Takaisinostotarjoukseen tai suositus Velkakirjanhaltijoille Velkakirjojen tarjoamiseksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä taikka suositus hankkia Y-Säätiön mahdollisesti liikkeeseen laskemaa joukkovelkakirjalainaa. Velkakirjanhaltijoiden tulisi kysyä neuvoa omilta vero-, kirjanpito-, sijoitus- ja oikeudellisilta neuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa Velkakirjojen tarjoamisesta ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella tai Y-Säätiön mahdollisesti liikkeeseen laskeman joukkovelkakirjalainan hankkimisesta.

Jakelurajoitukset

Yleistä

Tämän tiedotteen sekä Velkakirjoja koskevan Takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat vastaanottaa tämän tiedotteen, Tarjousmuistion sekä muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole tarjous Velkakirjojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Velkakirjoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Y-Säätiöllä, Takaisinostotarjouksen Järjestäjillä tai Tarjousasiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Velkakirjoihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, eikä sitä voida hyväksyä suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion saavien henkilöiden tule postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä dokumentteja tai materiaaleja eteenpäin Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Yhtiölle, Tarjousasiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen Järjestäjille noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Velkakirjanhaltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien dokumenttien tai materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) 21 pykälän tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille, (iv) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43 artiklan soveltamisalaan ja (v) muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) mukaisesti (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i)-(v) yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Italia

Takaisinostotarjousta, tätä tiedotetta tai Tarjousmuistiota, tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa -viranomaisen (”CONSOB”) vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja asetusten nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) 24.2.1998 annetun Italian lain No. 58 (muutoksineen, ”Rahoituspalvelulaki”) artiklan 101-bis momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB-määräyksen No. 11971 (muutoksineen) artiklan 35-bis momenttien 4 ja 7(a) sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Velkakirjanhaltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka asuvat ja/tai sijaitsevat Italiassa, voivat tarjota Velkakirjoja ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB-määräyksen No. 20307 (muutoksineen) ja 1.9.1993 annetun lain No. 385 (muutoksineen) mukaisesti) kautta ja kaikkien muiden soveltuvien lakien ja määräysten ja CONSOB:n ja Italian muiden viranomaisten asettamien muiden vaatimusten mukaisesti.

Ranska

Takaisinostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa (”Ranska”). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa jakaa Ranskassa vain asetuksen (EU) 2017/1129 toisen artiklan (e)-kohdassa määritellyille ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés) ja Ranskan Code monétaire et financier -lain artikloiden L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai mitään muuta tällaista tarjousmateriaalia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Ranskan Autorité des marchés financiers -viranomaisen vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Y-Säätiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uuden Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Y-Säätiö päättää edetä Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, voidaan Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousmateriaali- ja dokumentaatio ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja/tai Tarjousmuistion haltuunsa, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja Tarjousmuistiota tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa jakaa, levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Y-Säätiön arvopapereita, kuten Uutta Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Y-Säätiöllä, Takaisinostotarjouksen Järjestäjillä, Tarjousasiamiehellä tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Y-Säätiön arvopapereihin, kuten Uuteen Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Y-Säätiö ei ole antanut valtuutusta Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Uutta Joukkovelkakirjalainaa tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen Uudesta Joukkovelkakirjalainasta kyseisessä relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa, joissa Y-Säätiölle tai Pääjärjestäjille ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista velvollisuutta julkaista esite. Y-Säätiö tai Pääjärjestäjät eivät ole antaneet valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen välittäjän avulla. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota yleisölle missään relevantissa valtiossa, ellei Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että Y-Säätiö tai Pääjärjestäjät julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen Uuteen Joukkovelkakirjalainaan ja missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavasta Uudesta Joukkovelkakirjalainasta millä tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan Uuden Joukkovelkakirjalainan hankkimista.