Bergqvist: Otammeko naisiin kohdistuvan väkivallan vakavasti?

5.9.2025 10:44:46 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Viimeisin tapaus, jossa 31-vuotias raskaana ollut nainen kuoli Espoossa parisuhdeväkivallan seurauksena, on karu muistutus siitä, että koti – jonka pitäisi olla turvallinen paikka – on usein naiselle Suomen vaarallisin paikka. Joka vuosi noin 15 naista kuolee Suomessa parisuhdeväkivallan seurauksena. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on syvästi huolestunut naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä.

Tuore EU-tilasto osoittaa, että Suomi on naisille unionin turvattomin maa. Lähes 60 prosenttia 15–74-vuotiaista naisista on joskus joutunut fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai väkivallan uhan kohteeksi. Espoon tapaus osoittaa selvästi, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on torjuttava huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Kun nainen on pyytänyt apua ja hakenut lähestymiskieltoa, järjestelmän on toimittava, ja asioiden käsittelyn on oltava nopeaa ja tehokasta.

– On selvää, että nämä traagiset tapahtumat herättävät kysymyksen, otammeko todella naisiin kohdistuvan väkivallan vakavasti. Prosessit ovat liian hitaita, byrokraattisia ja tehottomia suojellakseen naisia todellisissa vaaratilanteissa, Bergqvist sanoo.

Oikea lainsäädäntö ja riittävät resurssit ovat tärkeitä välineitä väkivallan torjunnassa, mutta perusongelma liittyy myös asenteisiin. Nytkis-järjestön viime syksynä julkaisema tutkimus osoittaa, että nuoret miehet suhtautuvat aiempaa sallivammin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Neljäsosa 18–34-vuotiaista vastaajista on ainakin osittain samaa mieltä väitteestä, että "nainen voi ansaita väkivaltaa pukeutumisensa, käytöksensä tai ulkonäkönsä vuoksi". Samaan aikaan 90 prosenttia vastaajista katsoo, että väkivalta on aina väärin.

– Tilastot ja mediassa esillä olleet traagiset tapaukset osoittavat vakavan tilanteen. Myös tutkimukset vahvistavat, että väkivallan hyväksyntä on kasvussa. Tämä kaikki kertoo, että asenteissamme ja kulttuurissamme on edelleen suuria haasteita, Bergqvist sanoo.

Bergqvist korostaa, että tarvitaan koordinoituja ja konkreettisia toimia kansallisella tasolla väkivallan ehkäisemiseksi ja estämiseksi.

– Toiveeni on, että nyt keskityttäisiin keskeisten toimijoiden kouluttamiseen naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen ja havaitsemiseen. Lisäksi tarvitsemme huomattavasti nopeampia ja parempia suojelutoimia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville. Tässä sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä oikeusministeriö ovat avainasemassa, Bergqvist sanoo.

