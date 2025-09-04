Briotech Kansallinen Liiga julkistaa uuden mestaruuspalkinnon – Tahdon polku kantaa vuosikymmenten tarinaa
Briotech Kansallisen Liigan mestaruuspalkinto uudistuu. Ensimmäistä kertaa kauden 2025 päätteeksi jaettava Tahdon polku -nimeä kantava palkinto on kunnianosoitus sekä mestaruudelle että koko naisten pelaaman jalkapallon historialle Suomessa. Palkinto on suunniteltu heijastamaan sarjan arvoja: tahtoa menestyä, tasa-arvoa, rohkeutta ja yhdessä tekemistä.
Palkinto on käsityönä valmistettu ja materiaaliltaan hopeaa ja pronssia, joka on pinnoitettu valko- ja keltakullalla. Sen on suunnitellut kultaseppä Olli Johan Lindroos tiimeineen.
– Halusimme pääsarjalle palkinnon, joka vastaa sen arvoa. Ei nopeasti hankittua esinettä, vaan huolella suunnitellun ja käsityönä valmistetun mestaruuden symbolin. Sellaisen, joka kantaa mukanaan koko lajin kehitystyötä ja osoittaa arvostusta kaikille niille, jotka tekevät sen mahdolliseksi, pelaajille ja taustoille, toimijoille kentällä ja sen ympärillä, Kansallisen Liigan puheenjohtaja Mariet Louhento sanoo.
Suunnitteluprosessi käynnistyi vuosi sitten syksyllä. Heti alusta alkaen oli tärkeää, ettei palkinto olisi vain visuaalisesti näyttävä, vaan myös käytännöllinen ja seremonialisesti vaikuttava. Suunnittelussa painotettiin estetiikkaa sekä sellaisia rakenteellisia ratkaisuja kuten nostettavuus ja vakaus. Yksityiskohdilla varmistettiin, että se on arvokas osa mestaruushetkeä, ei vain ulkonäöltään vaan myös kokemuksena.
– Suunnittelijana minulle oli tärkeää, että palkinto ei ole vain esine, vaan muoto, joka kantaa mukanaan merkityksiä. Halusin suunnitella kokonaisuuden, jossa jokainen yksityiskohta syntyy tarinan sisältä. Palkinto seisoo vakaasti, mutta kurkottaa ylöspäin. Se on kerroksellinen, elävä ja rakennettu kantamaan muistoa, Olli Johan Lindroos kertoo.
Symboli historiasta ja tulevaisuudesta
Tahdon polku on symboli matkasta, jota on kuljettu muuttamalla maailmaa, ei odottamalla sen muuttuvan. Palkinto heijastaa naisten pelaaman jalkapallon omaleimaista voimaa: yhteisöllisyyttä, periksiantamattomuutta ja liikettä kohti tasa-arvoisempaa huippu-urheilua.
Palkinnon selkärankaan kaiverretaan kaikkien pääsarjan mestarijoukkueiden nimet. Mukana ovat myös ne mestarit, joiden nimet ovat olleet aiemmassa mestaruuspalkinnossa. Ajan kerrostumat yhdistyvät siinä, missä historia jatkuu seuraavassa kosketuksessa.
Tekniset yksityiskohdat
Materiaalit: hopea ja pronssi, pinnalla kultaus
Korkeus: 53 cm
Paino: 5,2 kg
Palkinto on toteutettu Naisten Jalkapalloliiga ry:n jäsenseurojen vuosien mittaisella panoksella. Yhdistyksen keräämillä jäsenmaksuvaroilla on nyt mahdollistettu konkreettinen teko, joka jää pysyväksi osaksi pääsarjan tarinaa.
Palkinto on esillä 5.9. alkaen
Mestaruuspalkinto on esillä 5.9. alkaen Olli Johan Lindroosin Flagship Storessa, Stockmannin tavaratalon 1. kerroksessa, osoiteessa Aleksanterinkatu 52, Helsinki. Aukioloajat: ma–pe 10–20, la 10–19, su 12–18.
Vuoden Ykkönen palkitaan omalla tunnustuksella
Samassa suunnitteluprosessissa on valmisteltu myös Vuoden Ykkönen -palkinto. Se on visuaalisesti ja sisällöllisesti linjassa Kansallisen Liigan mestaruuspalkinnon kanssa ja jaetaan vuosittain Liigakarsintasarjan päätteeksi parhaiten sijoittuneelle Kansallisen Ykkösen joukkueelle. Palkinto julkistetaan lähiviikkoina.
Lisätiedot ja mediatiedustelut:
Mariet Louhento
Puheenjohtaja, Kansallinen Liiga
mariet.louhento@palloliitto.fi
Puh. +358 400 800 858
Olli Johan Lindroos
Suunnittelija
olli.lindroos@ojl.fi
Puh. +358 40 522 7325
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.9.2025 – Teams-info perjantaina4.9.2025 13:25:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa torstaina ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa sunnuntaina.
Huuhkajien mediaohjelma 2.-6.9.20251.9.2025 18:15:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.).
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma EM-karsintojen avaukseen1.9.2025 14:50:00 EEST | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöhemmin syntyneet) aloittaa karsinnat kohti uusia EM-kisoja. Vastaan asettuvat San Marino 4.9. Turussa ja Kypros 9.9. Larnakassa.
Hradecky ja Schüller sivussa Norja- ja Puola-otteluista – Joronen joukkueeseen1.9.2025 11:03:40 EEST | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.).
Huuhkajat nimetty syyskuun otteluihin27.8.2025 13:16:15 EEST | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme