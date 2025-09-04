Suomen Palloliitto

Briotech Kansallinen Liiga julkistaa uuden mestaruuspalkinnon – Tahdon polku kantaa vuosikymmenten tarinaa

5.9.2025 12:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Briotech Kansallisen Liigan mestaruuspalkinto uudistuu. Ensimmäistä kertaa kauden 2025 päätteeksi jaettava Tahdon polku -nimeä kantava palkinto on kunnianosoitus sekä mestaruudelle että koko naisten pelaaman jalkapallon historialle Suomessa. Palkinto on suunniteltu heijastamaan sarjan arvoja: tahtoa menestyä, tasa-arvoa, rohkeutta ja yhdessä tekemistä. 

Tahdon polku -palkinto ja kultaseppä Olli Johan Lindroos.
Tahdon polku -palkinto ja kultaseppä Olli Johan Lindroos. Pasi Salminen

Palkinto on käsityönä valmistettu ja materiaaliltaan hopeaa ja pronssia, joka on pinnoitettu valko- ja keltakullalla. Sen on suunnitellut kultaseppä Olli Johan Lindroos tiimeineen. 

– Halusimme pääsarjalle palkinnon, joka vastaa sen arvoa. Ei nopeasti hankittua esinettä, vaan huolella suunnitellun ja käsityönä valmistetun mestaruuden symbolin. Sellaisen, joka kantaa mukanaan koko lajin kehitystyötä ja osoittaa arvostusta kaikille niille, jotka tekevät sen mahdolliseksi, pelaajille ja taustoille, toimijoille kentällä ja sen ympärillä, Kansallisen Liigan puheenjohtaja Mariet Louhento sanoo. 

Suunnitteluprosessi käynnistyi vuosi sitten syksyllä. Heti alusta alkaen oli tärkeää, ettei palkinto olisi vain visuaalisesti näyttävä, vaan myös käytännöllinen ja seremonialisesti vaikuttava. Suunnittelussa painotettiin estetiikkaa sekä sellaisia rakenteellisia ratkaisuja kuten nostettavuus ja vakaus. Yksityiskohdilla varmistettiin, että se on arvokas osa mestaruushetkeä, ei vain ulkonäöltään vaan myös kokemuksena. 

– Suunnittelijana minulle oli tärkeää, että palkinto ei ole vain esine, vaan muoto, joka kantaa mukanaan merkityksiä. Halusin suunnitella kokonaisuuden, jossa jokainen yksityiskohta syntyy tarinan sisältä. Palkinto seisoo vakaasti, mutta kurkottaa ylöspäin. Se on kerroksellinen, elävä ja rakennettu kantamaan muistoa, Olli Johan Lindroos kertoo. 

Symboli historiasta ja tulevaisuudesta 

Tahdon polku on symboli matkasta, jota on kuljettu muuttamalla maailmaa, ei odottamalla sen muuttuvan. Palkinto heijastaa naisten pelaaman jalkapallon omaleimaista voimaa: yhteisöllisyyttä, periksiantamattomuutta ja liikettä kohti tasa-arvoisempaa huippu-urheilua. 

Palkinnon selkärankaan kaiverretaan kaikkien pääsarjan mestarijoukkueiden nimet. Mukana ovat myös ne mestarit, joiden nimet ovat olleet aiemmassa mestaruuspalkinnossa. Ajan kerrostumat yhdistyvät siinä, missä historia jatkuu seuraavassa kosketuksessa. 

Tekniset yksityiskohdat 

Materiaalit: hopea ja pronssi, pinnalla kultaus 
Korkeus: 53 cm 
Paino: 5,2 kg 

Palkinto on toteutettu Naisten Jalkapalloliiga ry:n jäsenseurojen vuosien mittaisella panoksella. Yhdistyksen keräämillä jäsenmaksuvaroilla on nyt mahdollistettu konkreettinen teko, joka jää pysyväksi osaksi pääsarjan tarinaa. 

Palkinto on esillä 5.9. alkaen 

Mestaruuspalkinto on esillä 5.9. alkaen Olli Johan Lindroosin Flagship Storessa, Stockmannin tavaratalon 1. kerroksessa, osoiteessa Aleksanterinkatu 52, Helsinki. Aukioloajat: ma–pe 10–20, la 10–19, su 12–18. 

Vuoden Ykkönen palkitaan omalla tunnustuksella  

Samassa suunnitteluprosessissa on valmisteltu myös Vuoden Ykkönen -palkinto. Se on visuaalisesti ja sisällöllisesti linjassa Kansallisen Liigan mestaruuspalkinnon kanssa ja jaetaan vuosittain Liigakarsintasarjan päätteeksi parhaiten sijoittuneelle Kansallisen Ykkösen joukkueelle. Palkinto julkistetaan lähiviikkoina. 

Lisätiedot ja mediatiedustelut: 

Mariet Louhento 
Puheenjohtaja, Kansallinen Liiga 
mariet.louhento@palloliitto.fi 
Puh. +358 400 800 858 

Olli Johan Lindroos 
Suunnittelija 
olli.lindroos@ojl.fi 
Puh. +358 40 522 7325 













World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye