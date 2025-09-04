Suomesta voidaan yhä tehdä hiilineutraali – nyt vihreät osoittavat, miten siinä onnistutaan

Vihreiden tänään esittelemä paketti osoittaa, että Suomesta on yhä täysin mahdollista rakentaa hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Samaan johtopäätökseen ovat aiemmin tulleet monet asiantuntijatahot, kuten riippumaton Ilmastopaneeli ja Koneen Säätiön tilaama selvitys.

– Orpon hallitus on kunnostautunut jarruttamalla ilmastotoimia EU:ssa ja kasvattamalla päätöksillään päästöjä Suomessa. Piittaamattomuus ilmastokriisistä ja haluttomuus vaikuttaviin ilmastotoimiin on vastuutonta ja vastenmielistä. Se on kuitenkin myös haitallista Suomen taloudelle ja työpaikoille, koska vihreän siirtymän miljardi-investoinnit uhkaavat hyytyä, varoittaa vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, talousvaliokunnan jäsen Oras Tynkkynen.

– Onneksi Suomesta on yhä täysin mahdollista rakentaa hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mutta se edellyttää välitöntä suunnanmuutosta politiikkaan. Ilmastopaketilla osoitamme, millaisilla keinoilla ja päätöksillä voimme tavoitteeseen yltää, ilmastopolitiikan asiantuntijatehtävissä pitkään työskennellyt Tynkkynen jatkaa.

Vaikka suomalaisten poliitikkojen kiinnostus on viime aikoina ollut muualla, ilmastokriisi ei ole hävinnyt mihinkään. Kesän poikkeukselliset äärihelteet Suomessa sekä kuivuuskaudet, hirmumyrskyt ja maastopalot ympäri maailmaa muistuttavat, miten kalliiksi toimettomuus uhkaa tulla.

– Ilmaston kuumeneminen näkyy yhä konkreettisemmin arjessamme. Ilmastokriisi ei katoa silmät sulkemalla kuten hallitus näyttää kuvittelevan, vaan tarvitaan lisää ilmastotoimia kaikilla sektoreilla. Toistaiseksi olemme nähneet hallitukselta lähinnä pakittelua, kuten viimeksi budjettiriihessä. Vitkuttelu ilmastotyössä johtaa koko ajan kalliimmaksi kasvavaan hintalappuun. Hallituksen on viimein kannettava vastuunsa ilmastotyössä. Sen tulee toimenpiteillä kirittää päästövähennyksiä, vahvistaa hiilinieluja, tukea muutoksessa sekä varmistaa ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja luontohaittojen minimointi, sanoo kansanedustaja ja edellisen hallituksen ilmastoministerinä toiminut Krista Mikkonen.

Konkreettisia toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vihreät esittävät mm. liikenteessä, metsissä ja maataloudessa. Vihreät esimerkiksi luopuisivat ympäristölle haitallisista yritystuista, helpottaisivat uusiutuvan energian investointeja, vauhdittaisivat sähköistä liikennettä sekä vahvistaisivat maan ja metsien hiilinieluja.

– Selvitys toisensa jälkeen osoittaa, että Suomella on runsaasti vaikuttavia ja kohtuuhintaisia keinoja vähentää päästöjä ja kasvattaa nieluja. Pitkälle hiilineutraaliuspolulla pääsisi yksinkertaisesti jo sillä, että hallitus peruuttaisi päästöjä kasvattavat päätöksensä. Hallituksen on nyt korjattava kesällä lausuntokierrokselle lähetettyjä ilmastosuunnitelmiaan, jotta ne sisältävät riittävät toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Mallia voi ottaa vihreiden ilmastopaketista, Tynkkynen esittää.

Vihreiden ilmastopakettiin voit tutustua täällä.