Ensi viikolla Amos Rex päättää kesäkautensa 24 tunnin retrospektiiviseen Tony Cokesin näyttelyyn
Ensi perjantaina 12. syyskuuta 2025 Amos Rex päättää kesäkautensa poikkeuksellisella, retrospektiivisellä näyttelyllä 24 hours with Tony Cokes, joka levittäytyy useaan eri tilaan museon ympärillä. Tapahtuman aikana voi muun muassa painaa oman t-paidan tai osallistua taiteilijakeskusteluun. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille!
Näyttely esittelee yhdysvaltalaisen taiteilijan Tony Cokesin videoteoksia vain vuorokauden mittaisena kokonaisuutena, jonka osana koetaan myös live-esiintymisiä urbaanissa ympäristössä. Mukana ovat Vladislav Delay (Sasu Ripatti) sekä suomessa toimivista muusikoista koostuva Sonic Wilderness Remix-ryhmä, johon kuuluvat muun muassa AGF (Antye Greie-Ripatti), Islaja ja Cucina Povera.
Ohjelma muuntaa museon elokuvateatteri Bio Rexin, käytävät, julkisivun ja Lasipalatsin aukion eläväksi areenaksi musiikille, teosten näytöksille ja taiteellisille interventioille.
Ohjelmaan sisältyy t-paitapaja, jossa käytetään Cokesin teoksista poimittuja iskulauseita. Lisäksi järjestetään keskustelutilaisuus, jossa ovat mukana Tony Cokes, kuraattori ja kirjoittaja Bhavisha Panchia sekä PUBLICSin taiteellinen johtaja Paul O’Neill.
Tony Cokes on 1980-luvun lopulta lähtien uudelleenmääritellyt mediaa yhdistelemällä tekstiä, musiikkia ja visuaalisia elementtejä. Hän rakentaa monikerroksisia videoteoksia historian ja populaarikulttuurin sirpaleista, jotka kommentoivat mediaa, valtaa, antirasismia, kulutuskulttuuria ja nykyajan poliittista keskustelua.
Tiiviissä yhteistyössä taiteilijan kanssa toteutettu retrospektiivi tuo Helsinkiin ensimmäistä kertaa taiteilijan keskeisiä teoksia. 24 hours with Tony Cokes on kuratoinut PUBLICS ja Bhavisha Panchia, yhteistyössä Amos Rexin kanssa.
”Olemme innoissamme yhteistyöstä PUBLICSin ja Tony Cokesin kanssa – tästä on tulossa poikkeuksellinen kuratoriaalinen tapahtuma. Ajatus Lasipalatsi-alueen valtaamisesta syntyi luontevasti prosessin edetessä, ja Tony Cokesin teokset toimivat kuin häiriönä järjestelmässä; ne luovat uuden tavan katsoa julkista tilaa ja digitaalisia näyttöjä, joiden ohi kuljemme päivittäin. Odotamme, että tämä intensiivinen 24 tunnin näyttely viihdyttää, yllättää ja herättää ohikulkijoita ja kävijöitä”, sanoo museonjohtaja Kieran Long.
Näyttely alkaa perjantaina 12.9. aamulla klo 6.00 ja jatkuu vuorokauden ajan aina lauantaihin 13.9. seuraavaan aamuun klo 6.00 asti. Tapahtumaohjelma on Bio Rexissä ja Amos Rexin shopissa klo 11–20, ja Lasipalatsin aukiolla klo 22 asti.
Ohjelma:
11:00–17:00 Pop up -silkkipainopajassa T-paitoja valikoiduilla otteilla; tuo oma T-paitasi! Yhteistyössä Makian kanssa
15:30–17:30 Sooloesityksiä: Sonic Wilderness Islajan, AGF:n ja Cucina Poveran kanssa
17:30–18:30 Taiteilijakeskustelu: Tony Cokes, Paul O'Neill ja Bhavisha Panchia, moderaattorina Kieran Long
18:45–19:45 Live-esitys: Sonic Wilderness Remix; AGF, Islaja ja Cucina Povera
20:00–22:00 Live-esitys: Vladislav Delay (Sasu Ripatti)
