Kokoomuksen Limnell: Budjettiriihen ratkaisut vahvistavat Suomen turvallisuutta monella tasolla
Kansanedustaja Jarno Limnell pitää hallituksen budjettiriihen päätöksiä vahvana osoituksena siitä, että Suomen turvallisuudesta pidetään huolta vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.
– Turvallisuus ei ole vain puolustuskykyä, vaan myös taloudellista vakautta, huoltovarmuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Hallituksen päätökset vievät näitä kaikkia eteenpäin, Limnell toteaa.
Budjettiriihessä hallitus teki historiallisen suuren kuuden miljardin euron tilausvaltuuden puolustusmateriaalihankintoihin, mikä mahdollistaa maavoimien uudistamisen ja vie Suomea kohti vuosikymmenen lopun kolmen prosentin bkt-tavoitetta puolustusmenoissa.
Päätöksiin sisältyi myös huoltovarmuusmaksun vahvistaminen, jolla turvataan kriittisten varmuusvarastojen ylläpitoa, sekä toimia yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi, kuten turvakotien rahoituksen lisääminen ja nuorten työllistymistä edistävä työllistymisseteli.
Limnell korostaa myös sitä, että budjettiriihessä tehtiin vaikeita mutta välttämättömiä sopeutuspäätöksiä, jotta valtion velkasuhteen kasvu saadaan taittumaan.
– Vahva talous on edellytys sille, että pystymme panostamaan puolustukseen ja hyvinvointiin. Hallitus osoitti toimintakykyä löytämällä miljardin euron lisäsopeutukset, joilla huolehditaan Suomen taloudellisesta turvallisuudesta, Limnell sanoo.
Hänen mukaansa turvallisuus on hallituksen päätösten punainen lanka.
– Kun puolustusta vahvistetaan, huoltovarmuus turvataan ja nuorten siirtymistä työelämään tuetaan, Suomi on entistä vahvempi kohtaamaan tulevaisuuden epävarmuudet, Limnell tiivistää.
Limnellin mukaan budjettiriihen ratkaisut eivät ole vain sopeutuksia ja säästöjä, vaan niillä rakennetaan myös perusteltua toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen aikana, jolloin keskustelua leimaa usein synkkyys.
Jarno Limnell
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
