SDP:n Perholehto: Suomen ilmastotavoite voidaan saavuttaa – miksi hallitus hylkäsi talouskasvun mahdollisuuden?

Maanantaina julkistettiin emeritusprofessori Markku Ollikaisen työryhmineen laatima raportti Suomen mahdollisuuksista saavuttaa ilmastotavoitteensa.

– Raportin viesti on yksiselitteinen. Tutkijoiden mukaan Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 on edelleen saavutettavissa ja jopa tavalla, joka johtaa merkittävään talouskasvuun. Raportti ja aineistot ovat olleet hallituksen käytössä, mutta hallitus on silti päätynyt rajuun leikkaukseen, Perholehto hämmästelee.

Tiistaina päättyneissä budjettineuvotteluissa hallitus päätti leikata teknisten hiilinielujen kehittämiseen varatusta, jo aiemmin niukaksi todetusta 140 miljoonan euron rahoituksesta 50 miljoonaa euroa.

– Pääministeri Orpo on visioinut suurin sanoin piippujen tulppaamista ja hehkuttanut teknologian merkitystä ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden taklaamisessa, mutta nyt hallitus valitsi leikata ainoasta kannattamastaan ilmastotoimesta eli teknisistä hiilinieluista yli kolmanneksen, Perholehto toteaa.

– Teknisten nielujen ympärillä tapahtuu paraikaa paljon ja esimerkiksi Ruotsi satsaa merkittävästi niiden kehitykseen. Ruotsi painaa jo maalisuoralla, Suomi vasta sitoo kengännauhoja. Suomalaisen elinkeinoelämän ja teollisuuden on pystyttävä hyödyntämään hiilineutraaliuden saavuttamiseen liittyvä potentiaali uusien ratkaisujen ja osaamisen kehittämisessä. SDP pitää tärkeänä, että Suomi pitää ilmastotavoitteestaan kiinni. Lopullista budjettiesitystä ei ole vielä annettu, joten hallituksen kannattaisi katsoa tämä kortti nyt uudelleen, Perholehto kehottaa.