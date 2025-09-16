KUTSU: Tinskun keittiössä - Helposti herkullista -kirjan julkistustilaisuus 9.10.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.
Uusi keittokirja tuo kotiruokaan makua, muistoja ja rentoa otetta. Tiina Varjus, Tinskun keittiö -blogin ja somekanavien takaa tuttu kotikokki, julkaisee esikoiskeittokirjansa Tinskun keittiössä – Helposti herkullista. Kirja on rakkaudella koottu kokoelma reseptejä, jotka syntyvät arjen keskellä – liemikuutioita kaihtamatta, grillausmaustetta häpeämättä ja herne-maissi-paprikaa arvostaen.
Tämä ei ole fine dining -kirja. Tämä on realistinen kurkistus kotikokin maailmaan, jossa ruoka on ennen kaikkea helppoa, maukasta ja stressitöntä. Kirja sopii ihan kaikille: kokeneista kotikokeista vasta-alkajille ja vaikka kotoa pois muuttaville nuorille aikuisille. Reseptit on suunniteltu niin, että kaikki tarvittava löytyy tavallisesta marketista – helposti ja vaivattomasti.
Tiina ei ole ammattikokki, vaan monessa sopassa keitetty ICT-alan ammattilainen, joka laittaa aivot narikkaan kotikeittiössään. Ruoanlaitto on hänelle tapa osoittaa välittämistä, luoda tunnelmaa ja jakaa hyvää mieltä. Se on vastapaino arjen kiireille – hetki, jolloin voi keskittyä makuihin, väreihin ja siihen iloon, joka syntyy, kun ruoka kokoaa ihmiset yhteen.
Kirjan erityispiirre on sen tarinallinen ote. Tiina kertoo reseptien yhteydessä, jos niihin liittyy jokin muisto tai henkilökohtainen merkitys. Lukija saa reseptien kautta kurkistaa myös tekijän elämään – muistoihin, arjen oivalluksiin ja hetkiin, jotka ovat jättäneet jäljen.
"Hyvä ruoka on enemmän kuin vain ravintoa – se on osa elämää. Toivon, että joku kirjan resepteistä jää elämään myös sinun keittiössäsi, kuten ne ovat jääneet minulle," Tiina sanoo.
Kirja tarjoaa runsaasti vinkkejä reseptien muokkaukseen ja tuunaukseen – miten voit yhdestä perusreseptistä varioida useita erilaisia versioita, ja miten pienillä muutoksilla saat ruoasta juuri omaan makuusi sopivan. Tiinan reseptit kannustavat kokeilemaan, soveltamaan ja tekemään ruoanlaitosta omannäköistä.
Mukana on hitiksi nousseita suosikkireseptejä Tinskun keittiö -somekanavista, makuja maailmalta ja trendaavia ideoita, mutta myös nostalgisia ruokia ysäriltä ja isoäidin reseptivihosta. Löydät ohjeita kiireiseen arkeen, juhlahetkiin, illanistujaisiin ja grillailuun – sekä rauhallisiin hetkiin, jolloin ruoanlaittoon voi uppoutua ajan kanssa.
Kirja ilmestyy lokakuussa 2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi.
Aika: Torstai 9.10.2025, Klo 15.00.
Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 2.10.2025 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
