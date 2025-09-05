Vasemmistoliitto

Lohikoski: Oikeistohallitus ajaa kotimaisen elokuvan alas tietoisesti

5.9.2025 11:44:31 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski syyttää hallitusta tietoisesta luovan alan alasajosta.

kansanedustaja Pia Lohikoski
Kuva: Antti Yrjönen

– Oikeistohallitus ei leikkaa kotimaisesta elokuvasta tietämättömyyden vuoksi. Päinvastoin: hallitus tietää täsmälleen, että leikkaukset lisäävät työttömyyttä ja romahduttavat kotimaisen elokuvatuotannon. Se tekee päätöksensä silti. Tämä on täysin harkittu valinta: kulttuuriala halutaan ajaa alas. Sitä en tiedä, miksi suomalaiset tarinat halutaan hiljentää, Lohikoski sanoo.

Leikkaukset tulevat kohdistumaan Lohikosken arvion mukaan juuri pieniin suomalaisiin tuotantoyhtiöihin, jotka työllistävät satoja alan ammattilaisia. Kotimainen elokuva palauttaa tuotantotuen valtiolle verotuloina, usein jopa kaksinkertaisena. Tuotantotukea kalliimmaksi tulee ajaa elokuva-alan tekijät työttömiksi.

–  Suomalainen yleisö rakastaa kotimaista elokuvatuotantoa myös lukujen valossa, sillä kotimainen katsojaosuus on Euroopan kärkeä. Päätökset ovat herättäneet raivoa myös alan ulkopuolella, mutta hallitusta ei näytä hetkauttavan enää mikään kansan huoli.

– Tuotantoyhtiöiden lisäksi myös elokuvateattereita tulee menemään konkurssiin. Tänään voi yrittäjänpäivän ”kunniaksi” todeta, että leikkauksilla yrittäjäpuolue kokoomus ajaa pienet suomalaiset tuotantoyhtiöt nurin. Tämä on tietoinen valinta murentaa kotimaista kulttuuria, tarinankerrontaa sekä työpaikkoja, Lohikoski toteaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Kivelä: Hallitus romuttaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja syventää itse aikaansaamaansa toimeentulokriisiä3.9.2025 15:18:03 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kritisoi hallituksen budjettiriihessä esittämiä asuntopoliittisia linjauksia, joilla kohtuuhintainen asuntotuotanto romutetaan. Yhdistettynä pienituloisten verotuksen kiristymiseen päätös on täysin kohtuuton. Budjettiriihen kestämättömimpiin päätöksiin lukeutuu Kivelän mukaan myös Metsähallituksen tuloutustavoitteen nosto.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye