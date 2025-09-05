Kempower lataa rekkoja MCS-standardin mukaisesti Alfredsson Transportin modernilla varikolla Ruotsissa

Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä latasi samanaikaisesti 864 kW:n teholla käyttäen sekä CCS (combined charging system) - että MCS (megawatt charging system) -teknologiaa kahden Scania-rekan lataamiseen. 728 kW:n tehopiikki saavutettiin MCS-latauspisteellä lataamalla Kempowerin megalataussatelliitilla ja MCS:llä sekä samanaikaisesti toista rekkaa Kempowerin standardilataussatelliitilla ja CCS-teknologialla. Molemmat lataussatelliitit oli kytketty Kempowerin 1,2 MW:n tehoyksikköön. Lataus osoitti myös megawattiluokan tehon onnistuneen integroinnin energiajärjestelmään tavalla, joka optimoi sähköverkosta, akkuenergian varastointijärjestelmästä ja aurinkovoimasta saatavan sähkön.

CharIN-konsortion määrittämä megawattilatausjärjestelmä, jonka tarkoituksena on standardoida sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri, on kehittynyt paljon viime vuosina. Kempower toteutti nyt menestyksekkäästi julkisen MCS-latauksen virallisen MCS-standardin mukaisesti ja saavutti markkinoiden uuden lataushuipun. Tämä osoittaa, että rekka-autot voidaan nyt ladata megawattitasolla, jolloin autonkuljettajat voivat ladata rekkansa täyteen 45 minuutin tauon aikana.

EU:n tavoitteena on vähentää raskaiden ajoneuvojen päästöjä 45 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2021 tasoon, joten sähkörekkojen käyttöönotto ja riittävän infrastruktuurin rakentaminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Viimeisen kilometrin ja keskipitkän matkan rekat ovat jo todellisuutta monissa paikoissa Euroopassa. MCS-teknologian valmistuminen varmistaa latausinfrastruktuurin ja rekkojen yhteensopivuuden ja haastavimman rekkojen sähköistämissegmentin, pitkän matkan kuljetusten, sähköistämisen mahdolliseksi. Juuri niissä on suurin lataustarve ja lyhyimmät käytettävissä olevat latausajat.

Alfredssonin rekkavarikko Norrköpingissä on ensimmäinen, jonka omistaja Erik Alfredsson on optimoinut alueensa paitsi omille sähkörekoilleen myös muille kuljetusyrityksille tarjottaville julkisille palveluille. Tämän myötä pitkän matkan sähkörekkakuljetukset ovat mahdollisia koko Ruotsin alueella. Ensimmäisten kentällä toteutettujen lataustestien aikana Scanian MCS-rekka saavutti 728 kW lataustehon. Sähkörekkojen tehokapasiteetin kasvaessa Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä voi jatkaa tehon kasvattamista yhden latauspisteen kautta jopa 1,2 MW:iin.

Liittämällä Kempowerin megasatelliitin Kempowerin hajautettuun latausjärjestelmään Erik Alfredsson voi jo nyt hyödyntää investointinsa täysimääräisesti. Hajautettu järjestelmä jakaa 1,2 MW:n tehon dynaamisesti MCS- ja CCS-latauspisteiden välillä. Kempowerin ChargEye-ohjelmiston avulla Alfredsson voi uusien tarpeiden mukaan määrittää valittujen rekkojen prioriteettijärjestyksen varmistaakseen, että MCS-rekat ovat aina täyteen ladattuja kuljettajien taukojen aikana.

Verkkoyhteyden tasapainottamiseksi ja kysyntähuippujen riippuvuuden vähentämiseksi varikolla on Polariumin 1,2 MW:n akkuenergian varastointijärjestelmä (BESS) ja 400 kWp:n aurinkosähköpuisto. Järjestelmä on optimoitu Kempowerin energianhallintajärjestelmällä (EMS). Energianhallintajärjestelmän avulla Alfredsson voi vähentää riippuvuutta kalliista verkkojen päivityksistä, mutta myös leikata sähkön hinnan huippuja toimittamalla sähköä BESS-järjestelmästä. Maksimoimalla paikallisesti tuotetun aurinkoenergian käytön Alfredsson voi samanaikaisesti vähentää päästöjä ja kustannuksia. EMS mahdollistaa myös osallistumisen energiamarkkinoille, mikä avaa uusia tulovirtoja ja vähentää toimintakustannuksia.

”Olemme erittäin kiitollisia yhteistyöstä kaikkien osapuolten kanssa ja erityisesti Erik Alfredssonin, joka on tasoittanut tietä rekkojen lataamisen tulevaisuudelle. Rekka-autoasiakkaat voivat luottaa siihen, että teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa sen varmistamiseksi, että Kempowerin laturit kasvavat heidän tarpeidensa mukana yhdistämällä nykyisin käytetyn CCS-standardin megawattilataukseen. Näin teemme täyssähköisestä kuljetussektorista mahdollisen”, sanoo Kempowerin markkinointijohtaja Jussi Vanhanen.

”Kyseessä on historiallinen hetki, kun Scanian MCS-rekka latautuu Kempowerin latauslaitteella 1000 A:n virralla Erik Alfredssonin julkisella rekkavarikolla Norrköpingissä. Se nostaa sähköisen liikenteen täysin uudelle tasolle. Nyt pitkän matkan liikenne voi sähköistyä, kun rekat voidaan ladata täyteen lakisääteisen 45 minuutin tauon aikana”, sanoo Tratonin Joakim Gimholt, Chief Engineer Charging & Power Distribution.

”Kuljetusyrityksenä meidän on suunniteltava tulevaisuuden tarpeitamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme vähäpäästöisiä kuljetuksia jo tänään toimivalla ratkaisulla. Nykyisellä järjestelyllä voimme täyttää omat lataustarpeemme ja samalla tukea Ruotsin läpi kulkevia rekkoja tarjoamalla niille julkisen latauspysähdyksen. Toivomme, että tämä inspiroi kuljetusalaa maailmanlaajuisesti – kuljetusten sähköistyminen on todellisuutta ja kysymys onkin, oletko valmis muutokseen”, sanoo Alfredsson Transportin toimitusjohtaja ja omistaja Erik Alfredsson.





Faktoja Alfredsson Energyn rekkalatausasemasta:





Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä

600 kW:n Kempowerin tehoyksikkö 1 x 400 kW:n Kempowerin nestejäähdytteinen satelliitti 2 x 300 kW:n Kempowerin tuplasatelliitti

600 kW:n Kempowerin tehoyksikkö 2 x 400 kW:n Kempowerin nestejäähdytteinen satelliitti

1200 kW:n Kempowerin tehoyksikkö 1 x 1200 kW Kempowerin megasatelliitti (MCS) 2 x 300 kW Kempower tuplasatelliitti





Kempowerin energianhallintajärjestelmä

Verkkoyhteys: 2400 kW

Polarium-akkuenergian varastointijärjestelmä: 1200 kW/2240 MWh

Aurinkosähköpuisto 400 kWp





