SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Suomi teki rohkean päätöksen Palestiinan suhteen

Razmyarin mukaan päätös osoittaa, että Suomi seisoo rauhan, kansainvälisen oikeuden ja kahden valtion ratkaisun takana.

– Ministerien rohkea toiminta osoittaa, että Suomi kantaa vastuunsa ja haluaa olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa, sanoo Nasima Razmyar.

Razmyarin mukaan kyse on Suomen ulkopolitiikan uskottavuudesta. Rauhaa ei rakenneta yksin, vaan yhteistyössä muiden vastuullisten maiden kanssa. Hallitus on nyt näyttänyt, ettei Suomi jää sivustakatsojaksi. Seuraavaksi Suomen on otettava käyttöön myös muita keinoja tulitauon ja rauhan edistämiseksi.

Samalla Razmyar vetoaa muihin hallituspuolueisiin.

– Toivon, etteivät kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset pyri heikentämään ja tietoisesti nolaamaan ulkoministeriä ja pääministeriä tässä asiassa. Ulkopolitiikka ei saa olla sisäpoliittisen pelin väline. Nyt on aika toimia yhteisen ulkopoliittisen linjan sekä kahden valtion mallin edistämisen puolesta, Razmyar päättää.