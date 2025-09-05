Avoimet ovet Helsingin päätöksenteon ytimeen – tervetuloa tutustumaan kaupungintaloon
Helsingin kaupunginvaltuusto täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kaupunkilaiset ovat tervetulleita tutustumaan kaupungintaloon Avoimet ovet päätöksenteon ytimeen -tapahtumassa 13. syyskuuta.
Kaupunginvaltuusto täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kaupungintalolla vietetään Avoimet ovet päätöksenteon ytimeen -tapahtumaa, jossa kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan kaupungintalon ja Bockin talon tiloihin, niiden arkkitehtuuriin sekä tiloissa esillä olevaan taiteeseen.
Kierroksen varrella esitellään tilojen lisäksi kaupungin päätöksentekoa, kaupunginvaltuuston historiaa ja valtuustoryhmien toimintaa: kaupunginvaltuutettuja on tavattavissa päivän aikana kaupungintalon tapahtumatorilla.
Avointen ovien päivänä pääsee tutustumaan Kauppatorin puoleisen kaupungintalon ja Senaatintorin puoleisen Bockin talon tiloihin sekä päätöksenteon ytimeen, kuten kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen istuntosaleihin sekä pormestarin vastaanottohuoneeseen. Kaupungintalon juhlavat tilat eli historiallinen juhlasali ja kaupungin kauneimmaksi saliksi kuvailtu Empiresali kuuluvat reitin varrelle. Kaupunginvaltuusto on myös kokoontunut näissä saleissa historiansa aikana.
Kierroksella voi tutustua myös entisten kaupunkipäättäjien muotokuviin sekä eri tiloista löytyviin taideteoksiin: kaupungintalolla on esillä muun muassa Laila Pullisen, Rut Brykin ja Kimmo Kaivannon teoksia.
Kaupungintalon aulassa on myös puuhaa lapsille.
Kaupungintalolla on pitkä historia
Helsingin kaupungintalon historia juontaa juurensa Suomen suuriruhtinaskunnan aikaan. Carl Ludvig Engelin suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1833, ja siinä toimi hotelli Seurahuone vuoteen 1913. Kaupungintalona rakennus on toiminut 1930-luvulta saakka.
Vuosina 1965–70 talo rakennettiin julkisivua ja juhlasalia lukuun ottamatta uudelleen arkkitehti Aarno Ruusuvuoren johdolla. Nykyinen valtuustosali on valmistunut 1980-luvun lopulla.
Kaupungintalolta löytyvät nykyään muun muassa pormestarin ja apulaispormestareiden sekä kaupunginkanslian virkahenkilöstön työtilat. Kaupungintalolla kokoontuvat myös kaupunginvaltuusto sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot.
Tapahtumatiedot
Tapahtuma: Avoimet ovet Helsingin kaupungin päätöksenteon ytimeen
Aika: 13.9.2025 kello 10.00-14.00
Paikka: Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13. Sisäänkäynti kaupungintalon pääovesta.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Kierros kierretään itsenäisesti opasteiden avulla. Kierroksen reitti ei ole täysin esteetön: kierroksella kuljetaan portaita.
Tapahtuma on myös osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa.
Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.
Yhteyshenkilöt
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
