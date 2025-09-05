Metsästäjäliitto: Ilveskannan arvio tarkentunut – uusi malli nostaa luvut selvästi aiempaa suuremmiksi

Metsästyskoiraharrastus vaarassa Länsi-Suomessa 28.8.2025 08:00:00 EEST | Uutinen

Länsi-Suomen metsästyskoiraharrastus on ajautumassa kriisiin, kertoo pitkän linjan metsästäjä ja yrittäjä Ari Alinen. Susien määrän kasvu ja lisääntyneet havainnot ovat johtaneet siihen, että koiria ei enää uskalleta käyttää entiseen tapaan metsästyksessä ja koetoiminnassa.