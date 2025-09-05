S-Pankki Oyj

S-Pankki vahvistaa asemaansa rahastomarkkinoilla – Handelsbankenin varainhoitorahastot sulautuvat S-Pankki-rahastoihin ja uusi suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava rahasto käynnistyy

8.9.2025 09:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy jatkaa vahvaa kasvuaan Suomessa ja laajentaa rahastovalikoimaansa. Syyskuun aikana Handelsbanken Fonder AB:n kolme varainhoitorahastoa sekä yksi suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava rahasto sulautuvat vastaaviin S-Pankki rahastoihin.

"Rahastokauppa on jatkoa viime vuoden liiketoimintakaupalle, jossa S-Pankki osti Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot”, kertoo S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Teri Heilala.

”Haluamme tuoda ammattitaitoisen sijoittamisen kaikkien asiakkaiden saataville varallisuuden määrästä riippumatta. Sulautumiset vahvistavat rahastovalikoimaamme ja tukevat kasvustrategiaamme", Heilala jatkaa.

S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pienten ja keskisuurten suomalaisten yritysten osakkeisiin. S-Pankki Varainhoito -rahastot puolestaan sijoittavat maailmanlaajuisesti sekä osake- että korkomarkkinoille.

Sulautumiset toteutetaan syksyn aikana seuraavasti:

  • Handelsbanken Finland Småbolag -rahasto sulautuu uuteen S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake Sijoitusrahastoon 8.9.2025.
  • Handelsbanken Varainhoito 25, 50 ja 75 -rahastot sulautuvat vastaaviin S-Pankki Varainhoito -rahastoihin 19.9.2025.

Sulautumiset eivät aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia osuudenomistajille eikä toimenpiteitä edellytetä.

Lisätietoja:
S-Pankki viestintä
viestinta@s-pankki.fi
+358 10 767 9300

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

