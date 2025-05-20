Lapsen atooppinen ihottuma kuormittaa perheitä luultua enemmän
Lapsen atooppinen ihottuma kuormittaa perheitä huomattavasti enemmän kuin usein ymmärretään. Ihottuman aiheuttamaa taakkaa ei tunnisteta riittävästi päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla eikä edes terveydenhuollossa. Atopialasten vanhemmat tarvitsevat tukea niin terveydenhuollon ammattilaisilta kuin lähipiiriltään, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto 14.9. Kansainvälisenä atopiapäivänä.
Atooppinen ihottuma on krooninen ja kutiseva tulehduksellinen ihosairaus. Se on yksi tavallisimmista ihosairauksista, ja lapsista sitä sairastaa 10–20 prosenttia. Lapsen atooppinen ihottuma kuormittaa perhettä monin tavoin, koska se heikentää lapsen ja vanhempien elämänlaatua, häiritsee yöunia ja vie paljon aikaa sekä voimavaroja lapsen hoitamiseen.
– Atooppisen ihottuman hoito vaatii jatkuvaa huolenpitoa. On rankkaa, kun pitää rasvata ihoa joka päivä, erityisesti talvella. Kun kutina on yltynyt pahaksi, Lukas saattaa huutaa sängystään öisin: ”kutittaa, tuu rasvaamaan”. Välillä yöt ovat vaikeita. Heräämme usein kutinaan ja raapimiseen, ja talvisin lakanat ovat vähän väliä veressä, kertoo atooppista ihottumaa sairastavan Lukaksen äiti Niina.
Atooppinen ihottuma heikentää tutkitusti elämänlaatua
Tutkimusten mukaan atooppisen ihottuman vaikutus perheen elämänlaatuun on huomattava lapsen iästä riippumatta. Atooppista ihottumaa sairastavien perheiden elämänlaatua heikentää se, että lapsen ihottuman hoitaminen vaatii paljon aikaa ja hoidosta syntyy monenlaisia lisäkuluja. Sairaus vaikuttaa myös perheen arkeen ja jaksamiseen, esimerkiksi huonojen yöunien tuoman väsymyksen myötä.
Lapsen atooppisen ihottuman vuoksi vanhemmille voi tulla töistä poissaoloja lääkärissäkäyntien takia. Se voi myös aiheuttaa uupumusta, mikä heijastuu työelämässä jaksamiseen ja arjen hallintaan.
– Lapsen atooppinen ihottuma voi aiheuttaa paljon kuormitusta perheissä. Arjessa jaksamisessa auttavat läheisten tuki ja vertaistuki. Apua ja tukea perheet tarvitsevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta sekä ymmärrystä päiväkodeilta, kouluilta ja vanhempien työnantajilta, kertoo Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs.
Atopiaperheiden taakkaa ei aina ymmärretä terveydenhuollossa
Osa atopiaperheiden vanhemmista kokee, etteivät terveydenhuollon ammattilaiset aina tunnista sairauden aiheuttamaa kuormitusta perheille. Atooppista ihottumaa sairastavien lasten vanhemmille tehtyyn kyselyyn vastanneista puolet koki, että taakkaa perheelle ei ymmärretä ja huomioida riittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Sanofin kyselytutkimus tehtiin 2021, ja siihen vastasi 466 suomalaisvanhempaa.
Allergia-, iho- ja astmaliitto järjestää 24.9. webinaarin terveydenhuollon ammattilaisille osaamisen lisäämiseksi lasten atooppisesta ihottumasta ja nostaa aihetta esiin 14.9. vietettävänä Kansainvälisenä atopiapäivänä. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta atooppisen ihottuman vaikutuksista sairastuneiden arkeen.
Yhteyshenkilöt
Allergia-, iho- ja astma-asiantuntija, Katariina Ijäs, puh. 040 188 1540, katariina.ijas@allergia.fi
Kokemusasiantuntijoiden haastattelupyynnöt: Verkkoasiantuntija Anu Sauliala, puh. 044 514 7957, anu.sauliala@allergia.fi
Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.
