Musiikkinäytelmä Édith Piafin elämästä hurmaa

Brittinäytelmäkirjailija Pam Gemsin musiikkinäytelmä Piaf – en kadu mitään kertoo Pariisin kaduilta maailman maineeseen nousseen ranskalaislaulajan ainutlaatuisen ja tapahtumarikkaan elämäntarinan, jossa menestys ja menetys kietoutuvat toisiinsa. Faktaa ja fiktiota yhdistelevä teos tuo näyttämölle upeasta äänestään ja vahvoista tulkinnoistaan tunnetun laulajattaren kuuluisimmat kappaleet, kuten Non, je ne regrette rien, La vie en rose ja Hymne à l’amour.

Jukka-Pekka Pajusen suomentaman teoksen ohjaa Maiju Sallas, joka vierailee teoksen myötä toista kertaa Vaasan kaupunginteatterissa.

”Olen ihaillut Édith Piafia nuoruudestani asti. Hänen elämänsä on aina kiehtonut minua, ja taiteilijana hän on inspiroinut tinkimättömyydellään – alusta loppuun hän piti kiinni omasta tyylistään", kertoo ohjaaja Maiju Sallas.

Musiikkinäytelmän kapellimestarina toimii Sauli Perälä ja koreografiasta vastaa Antton Laine, joka vierailee ensimmäistä kertaa Vaasan kaupunginteatterissa. Lavastuksen suunnittelee Mika Haaranen, puvut Emilia Eriksson ja äänimaailman Jouni Ilari Tapio.

Édith Piafin roolissa nähdään Sonja Halla-aho, jolle ranskalaislaulajan rooli on mieluinen haaste.

”Édith Piafin elämäntarina on uskomaton ja hän on taiteilijana ainoa laatuaan. On näyttelijälle äärimmäisen antoisa haaste saada pukeutua ikoniseen mustaan mekkoon ja pyrkiä välittämään hänen elämänsä riemut, rakkaudet, kivut ja kauneuden”, kertoo Sonja Halla-aho.

Halla-ahon lisäksi näyttämöllä nähdään myös Anna Lemmetti-Vieri, Mari Hirvi, Oiva Nuojua, Toni Ikola, Ville Härkönen, Jorma Tommila / Panu Valo, Konsta Reuter, Timo Luoma ja Miika Alatupa. Lavalle astuvat lisäksi teatterin uudet kiinnitetyt näyttelijät Milla Kangas ja Anni-Maija Koskinen sekä Anna Arola ja Olli Tulkki Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Elämänmakuisen musiikkinäytelmän ensi-iltaa juhlitaan torstaina 11.9. klo 19 Romeo-näyttämöllä. Esityksen kesto on noin 2 h 30 min, sisältäen väliajan. Teosta suositellaan yli 12-vuotiaille, ja se on tekstitetty ruotsiksi.