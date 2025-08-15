Musiikkinäytelmä Édith Piafin elämästä hurmaa
Vaasan kaupunginteatteri avaa syyskautensa ranskalaislaulaja Édith Piafin elämästä kertovalla musiikkinäytelmällä Piaf – en kadu mitään. Esitys saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä torstaina 11.9.2025.
Brittinäytelmäkirjailija Pam Gemsin musiikkinäytelmä Piaf – en kadu mitään kertoo Pariisin kaduilta maailman maineeseen nousseen ranskalaislaulajan ainutlaatuisen ja tapahtumarikkaan elämäntarinan, jossa menestys ja menetys kietoutuvat toisiinsa. Faktaa ja fiktiota yhdistelevä teos tuo näyttämölle upeasta äänestään ja vahvoista tulkinnoistaan tunnetun laulajattaren kuuluisimmat kappaleet, kuten Non, je ne regrette rien, La vie en rose ja Hymne à l’amour.
Jukka-Pekka Pajusen suomentaman teoksen ohjaa Maiju Sallas, joka vierailee teoksen myötä toista kertaa Vaasan kaupunginteatterissa.
”Olen ihaillut Édith Piafia nuoruudestani asti. Hänen elämänsä on aina kiehtonut minua, ja taiteilijana hän on inspiroinut tinkimättömyydellään – alusta loppuun hän piti kiinni omasta tyylistään", kertoo ohjaaja Maiju Sallas.
Musiikkinäytelmän kapellimestarina toimii Sauli Perälä ja koreografiasta vastaa Antton Laine, joka vierailee ensimmäistä kertaa Vaasan kaupunginteatterissa. Lavastuksen suunnittelee Mika Haaranen, puvut Emilia Eriksson ja äänimaailman Jouni Ilari Tapio.
Édith Piafin roolissa nähdään Sonja Halla-aho, jolle ranskalaislaulajan rooli on mieluinen haaste.
”Édith Piafin elämäntarina on uskomaton ja hän on taiteilijana ainoa laatuaan. On näyttelijälle äärimmäisen antoisa haaste saada pukeutua ikoniseen mustaan mekkoon ja pyrkiä välittämään hänen elämänsä riemut, rakkaudet, kivut ja kauneuden”, kertoo Sonja Halla-aho.
Halla-ahon lisäksi näyttämöllä nähdään myös Anna Lemmetti-Vieri, Mari Hirvi, Oiva Nuojua, Toni Ikola, Ville Härkönen, Jorma Tommila / Panu Valo, Konsta Reuter, Timo Luoma ja Miika Alatupa. Lavalle astuvat lisäksi teatterin uudet kiinnitetyt näyttelijät Milla Kangas ja Anni-Maija Koskinen sekä Anna Arola ja Olli Tulkki Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Elämänmakuisen musiikkinäytelmän ensi-iltaa juhlitaan torstaina 11.9. klo 19 Romeo-näyttämöllä. Esityksen kesto on noin 2 h 30 min, sisältäen väliajan. Teosta suositellaan yli 12-vuotiaille, ja se on tekstitetty ruotsiksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi SippolaTiedottajaPuh:040 773 7587heidi.sippola@vaasa.fi
Seppo VälinenPuh:040 575 5231seppo.valinen@vaasa.fi
Linkit
Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunginteatteri
Vaasan kaupunginteatterin uusi näytäntökausi on avattu15.8.2025 16:45:00 EEST | Tiedote
Taiteiden yönä 14.8. juhlittiin näytäntökauden avajaisia, joissa esiteltiin Vaasan kaupunginteatterin ohjelmisto kaudelle 2025–2026. Aiemmin julkistetun ohjelmiston lisäksi tilaisuudessa esiteltiin kevään 2026 avaava vierailuesitys Katrina sekä koko perheen näytelmä Aladdin ja taikalamppu.
Näytäntövuosi täynnä kohtaamisia ja kokemuksia30.5.2025 16:15:30 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterissa nähtiin näytäntövuonna 2024–2025 seitsemän ensi-iltaa. Valtateemaisen näytäntövuoden kokonaiskävijämäärä oli noin 36 500 kävijää.
Elämysten kirjo Vaasan kaupunginteatterissa12.5.2025 16:30:00 EEST | Tiedote
Syksyllä 2025 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä nähdään kotimainen draama sekä improvisoitu näytelmä lapsille. Syksy on myös täynnä valloittavia ja monipuolisia vierailuesityksiä. Kevät 2026 tuo mukanaan Suomen kantaesityksen Florian Zellerin parisuhdedraamasta.
Koiramäen Suomen historia vie vauhdikkaalle aikamatkalle13.3.2025 17:15:00 EET | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä ensi-iltansa 20.3. saa Mauri Kunnaksen kirjaan perustuva lastennäytelmä Koiramäen Suomen historia.
Piaf ja Ikuisesti nuori syksyllä Vaasan kaupunginteatterissa17.2.2025 17:15:00 EET | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterissa nähdään syksyllä 2025 musiikintäyteiset teokset Piaf ja Ikuisesti nuori. Teatterin tulevan näytäntökauden teema on hurmio.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme