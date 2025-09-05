Honkasalo: Leikkaukset ovat kohtalonisku suomalaiselle elokuva-alalle
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi hallituksen päätöstä leikata 7 miljoonaa euroa suomalaisen elokuvan tuotannosta.
– Kyseessä on massiivinen kohtalonisku: julkisia investointeja leikataan yli 30 prosenttia, ja kerrannaisvaikutukset koko alaan ovat katastrofaaliset. Suomessa päätetään nyt, kuka saa kertoa tarinoita, Honkasalo sanoo.
Elokuva-alan tekijöiden huoli omasta työstä ja suomalaisen kulttuurin tulevaisuudesta on Honkasalon mukaan täysin perusteltu. Jos leikkaukset toteutuvat, AV-alalla nähdään massatyöttömyyttä nopeasti.
Suomessa, kuten muuallakin Pohjoismaissa, elokuva-alan rahoitus on pitkään ollut laskusuunnassa. Julkinen rahoitus hupenee, tuotantomäärät laskevat ja kustannukset nousevat. Myös YLEn rahoitusleikkaukset supistavat kotimaisia tuotantomääriä.
– Investointi suomalaiseen elokuvaan on taloudellisesti viisasta, mutta kulttuuria on tuettava myös sen itseisarvon vuoksi. Odottaako hallitus todella, että ulkomaiset jättituotannot innostuvat pienen kielialueen tarinoista? Suomalaisia tarinoita tehdään suomalaisille ja yhä useammin myös kansainvälisille yleisöille. IIman kotimaista rahoitusta kansainvälisen rahoituksen hankkimisesta tulee mahdotonta. Honkasalo muistuttaa.
Honkasalon mukaan lukujen perusteella voidaan todeta, ettei hallitus edes yritä hakea säästöä. Elokuvasäätiön jakamat tuotantotuet palautuvat valtiolle täysimääräisesti, usein jopa tuplana.
– Sinimustan hallituksen kaunapolitiikka löytää loputtomasti uusia hyökkäyksen kohteita. Käsittämättömintä on, että tällä kertaa se ajaa alas pienet tuotantoyhtiöt ja monet elokuvateatteriyrittäjät ympäri maata. Kenelle kummalle tämä näyttäytyy yrittäjämyönteisyytenä ja kansallismielisyytenä? Honkasalo kysyy.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Honkasalo: Epäselvä laintulkinta ei saa vaarantaa palestiinalaisten oikeuksia Suomessa5.9.2025 15:09:27 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää tärkeänä, että Maahanmuuttovirasto on tänään ilmoittanut arvioivansa uudelleen linjaustaan, jonka mukaan Palestiinan passia ei hyväksytä oleskelulupahakemuksessa kansalliseksi matkustusasiakirjaksi. Honkasalo tiedusteli asiaa tänään myös ulkoasianvaliokunnassa ministeri Valtosen kuulemisessa.
Kivelä: Hallitus naamioi elokuva-alan alasajon “yritystukileikkauksiksi” säilyttäen samalla ympäristöhaitalliset tuet5.9.2025 13:44:20 EEST | Tiedote
Hallitus linjasi budjettiriihessä uusista yritystukileikkauksista, jotka kohdistuvat drastisella tavalla suomalaiseen elokuva-alaan. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kritisoi hallitusta kulttuurileikkausten naamioimisesta “yritystukileikkauksiksi”.
Lohikoski: Oikeistohallitus ajaa kotimaisen elokuvan alas tietoisesti5.9.2025 11:44:31 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski syyttää hallitusta tietoisesta luovan alan alasajosta.
Koskela: Hallitukselta taas uusi kulttuurileikkaus – nyt ajetaan alas elokuvatuotantoa5.9.2025 10:46:32 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi hallituksen budjettiriihessä tekemää päätöstä leikata suomalaisesta elokuvatuotannosta. Hallitus ei leikkaa vieläkään ympäristölle haitallisista yritystuista vaan ajaa mieluummin suomalaisen elokuva-alan alas.
Furuholm: Pääministeri Orpo antoi eduskunnalle väärää tietoa hallituksen asuntopolitiikasta – “Tilanne on selvitettävä heti”5.9.2025 08:52:25 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii pääministeri Orpoa korjaamaan eduskunnalle annetut virheelliset tiedot hallituksen asuntopolitiikasta. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Orpo syytti Furuholmia “väärästä informaatiosta”, ja antoi itse harhaanjohtavaa tietoa hallituksen päätöksistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme