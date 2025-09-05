Honkasalo: Leikkaukset ovat kohtalonisku suomalaiselle elokuva-alalle

– Kyseessä on massiivinen kohtalonisku: julkisia investointeja leikataan yli 30 prosenttia, ja kerrannaisvaikutukset koko alaan ovat katastrofaaliset. Suomessa päätetään nyt, kuka saa kertoa tarinoita, Honkasalo sanoo.

Elokuva-alan tekijöiden huoli omasta työstä ja suomalaisen kulttuurin tulevaisuudesta on Honkasalon mukaan täysin perusteltu. Jos leikkaukset toteutuvat, AV-alalla nähdään massatyöttömyyttä nopeasti.

Suomessa, kuten muuallakin Pohjoismaissa, elokuva-alan rahoitus on pitkään ollut laskusuunnassa. Julkinen rahoitus hupenee, tuotantomäärät laskevat ja kustannukset nousevat. Myös YLEn rahoitusleikkaukset supistavat kotimaisia tuotantomääriä.

– Investointi suomalaiseen elokuvaan on taloudellisesti viisasta, mutta kulttuuria on tuettava myös sen itseisarvon vuoksi. Odottaako hallitus todella, että ulkomaiset jättituotannot innostuvat pienen kielialueen tarinoista? Suomalaisia tarinoita tehdään suomalaisille ja yhä useammin myös kansainvälisille yleisöille. IIman kotimaista rahoitusta kansainvälisen rahoituksen hankkimisesta tulee mahdotonta. Honkasalo muistuttaa.

Honkasalon mukaan lukujen perusteella voidaan todeta, ettei hallitus edes yritä hakea säästöä. Elokuvasäätiön jakamat tuotantotuet palautuvat valtiolle täysimääräisesti, usein jopa tuplana.

– Sinimustan hallituksen kaunapolitiikka löytää loputtomasti uusia hyökkäyksen kohteita. Käsittämättömintä on, että tällä kertaa se ajaa alas pienet tuotantoyhtiöt ja monet elokuvateatteriyrittäjät ympäri maata. Kenelle kummalle tämä näyttäytyy yrittäjämyönteisyytenä ja kansallismielisyytenä? Honkasalo kysyy.