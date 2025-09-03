Taideyliopiston vararehtori Tapio Kujala: Hallituksen lakiesitys pakottaisi taideopiskelijat kohtuuttomiin valintoihin
Taideyliopisto suhtautuu kriittisesti hallituksen luonnokseen niin sanotusta yhden opiskeluoikeuden säännöstä. Yliopiston mukaan esitys voi pahimmillaan heikentää nuorten mahdollisuuksia kouluttautua monipuolisesti ja murentaa kulttuurialan koulutusekosysteemiä.
“Esityksen tavoitteet ovat sinänsä hyvää tarkoittavat, mutta osa perusteista pohjautuu epärealistiseen ajatteluun ja jättää huomiotta opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet sekä korkeakoulujen käytännön haasteet uudistuksen toteuttamisessa”, toteaa Taideyliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Tapio Kujala.
Taidealoilla on opiskelijoita, jotka suorittavat ensin saamansa opinto-oikeuden loppuun yliopisto-opintojen rinnalla vahvistaakseen työelämävalmiuksiaan. Uusi laki estäisi tällaisen mahdollisuuden.
”Yhden opiskeluoikeuden säännön voimaantullessa opiskelija joutuisi paitsi tarpeettomalta, myös oman työelämäosaamisensa kannalta kohtuuttomalta tuntuvan valinnan eteen”, Kujala painottaa.
Taideyliopiston mukaan uudistuksen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävän laajasti, eikä sen käytännön toteuttamiseen ole valmista järjestelmää.
”Lakiesitys voi vaikuttaa yksinkertaiselta toteuttaa, mutta se sisältää monia juridisia, teknisiä ja käytännöllisiä haasteita, jotka vaarantavat opiskelijoiden aseman ja lisäävät korkeakoulujen hallinnollista työtä,” Kujala varoittaa.
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
