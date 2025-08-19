Suomen Punainen Risti auttaa Afganistanin maanjäristyksestä kärsiviä katastrofirahastostaan
Suomen Punainen Risti ohjaa rahallista tukea kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöhön Afganistanissa, jossa tuhannet ovat loukkaantuneet tai menettäneet henkensä maanjäristyksessä. Tuhoalueella tarvitaan nyt perusasioita: terveydenhuoltoa, puhdasta vettä ja suojaa.
Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 650 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon, jolla tuetaan Afganistanin Punaisen Puolikuun avustustyötä maanjäristysalueella.
Voimakas järistysten sarja koetteli Afganistanin kaakkoisosia iltayöstä sunnuntaina 31.8. Punaisen Puolikuun hälytysryhmät käynnistivät työnsä nopeasti järistysten jälkeen. Vapaaehtoiset ja työntekijät ovat auttaneet loukkaantuneita ja kotinsa menettäneitä antamalla ensiapua, kuljettamalla ihmisiä sairaaloihin, jakamalla avustustarvikkeita ja arvioimalla avun tarvetta.
– Järistys tapahtui alueella, jonka maasto on vuoristoista ja erittäin vaikeakulkuista paitsi järistystuhojen, myös voimakkaiden sateiden ja yhä jatkuvien maanvyörymien vuoksi. Paikallisten auttajien merkitys on siksi ollut erittäin suuri. Tukea tarvitaan, sillä alustavien arvioiden mukaan tuhannet ihmiset ovat loukkaantuneet ja menettäneet kotinsa. Kuolonuhreja on ollut paljon, ja järistyksestä selvinneet ovat menettäneet perheenjäseniään, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
Kansainvälisen Punaisen Ristin arvion mukaan maanjäristys vaikuttaa yli miljoonan ihmisen elämään.
Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä osallistuu operaatioon
Afganistanin humanitaarinen tilanne on ollut äärimmäisen vaikea jo pitkään. Taloudellisten vaikeuksien, vähenevän kansainvälisen avun, alueen muuttoliikkeiden ja ilmastonmuutoksen voimistamien luonnonkatastrofien vuoksi arviolta noin puolet maan väestöstä on jo valmiiksi ollut humanitaarisen avun tarpeessa. Erityisesti naisten ja lasten mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa ja muita peruspalveluja ovat heikot.
Suomen Punainen Risti on jo pitkään tukenut Afganistanin Punaisen Puolikuun työtä muun muassa katastrofivalmiuden vahvistamiseksi katastrofirahastonsa ja Suomen ulkoministeriön tuella. Kabulissa työskentelee suomalainen avustustyöntekijä, joka parhaillaan osallistuu kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon organisoimalla logistista tukea järistysalueelle.
– Kansainvälinen Punainen Risti lähetti tuhoalueelle heti seuraavana päivänä ensimmäisen avustuskuljetuksen, joka sisälsi lääkkeitä. Monet alueen sairaalat ovat ääriään myöten täynnä ja ne sinnittelevät pystyäkseen auttamaan loukkaantuneita. Ihmiset tarvitsevat terveydenhuollon lisäksi myös esimerkiksi puhdasta vettä ja suojaa talven lähestyessä, Korhonen kertoo.
Kansainvälinen Punainen Risti on julkaissut hätäapuvetoomuksen, jonka kautta tavoitteena on auttaa 24 kuukauden kuluessa yhteensä 150 000 ihmistä esimerkiksi tukemalla terveydenhuoltoa, jakamalla avustustarvikkeita ja käteisapua sekä järjestämällä hätämajoitusta. Välittömän hätäavun lisäksi avustusoperaatiolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia toipua katastrofista.
Katastrofirahaston lahjoitustiedot:
- Lahjoita verkossa www.punainenristi.fi/lahjoita
- Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)
- Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 10900
- Tee tilisiirto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5186.
Katastrofirahaston varoja ei ole etukäteen sidottu tiettyyn kohteeseen, joten niitä voidaan ohjata kriisialueille lyhyelläkin varoitusajalla. Katastrofirahaston lahjoitusvaroilla autetaan myös Suomessa.
Yhteystiedot:
Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728, marko.korhonen@punainenristi.fi
Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Punainen Risti SPR
En miljon euro från Finlands Röda Kors till fältsjukhusets verksamhet i Gaza19.8.2025 05:37:00 EEST | Pressmeddelande
Finlands Röda Kors ger ur sin katastroffond en miljon euro till Röda Korsets fältsjukhus i Rafah. Fältsjukhuset, som redan verkat i 15 månader, stärks och upprustas. Sjukhuset fortsätter sitt arbete för att hjälpa de sårade i en humanitär situation som blir alltmer förödande.
Suomen Punaiselta Ristiltä miljoona euroa kenttäsairaalan toimintaan Gazassa19.8.2025 05:37:00 EEST | Tiedote
Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan miljoona euroa Punaisen Ristin kenttäsairaalaan Rafahissa. Varoilla vahvistetaan ja kunnostetaan jo 15 kuukautta toiminutta kenttäsairaalaa, joka jatkaa työtään haavoittuneiden auttamiseksi yhä katastrofaalisemmaksi muuttuvassa humanitaarisessa tilanteessa.
Röda Korset: Problem med psykisk hälsa syns på festivalernas tillnyktringsplatser – det är viktigt att ta hand om sin berusade vän26.6.2025 06:10:00 EEST | Pressmeddelande
De som lider av psykisk ohälsa befinner sig i en svårare situation än vanligt på sommaren, vilket också syns på Röda Korsets tillnyktringsplatser på festivaler och sommarevenemang. En berusad eller ångestfylld vän får inte lämnas ensam.
Punainen Risti: mielenterveyden ongelmat näkyvät festarien selviämispisteillä – päihtyneestä kaverista on tärkeää huolehtia26.6.2025 06:10:00 EEST | Tiedote
Mielenterveysongelmista kärsivät ovat kesällä tavallista vaikeammassa tilanteessa, mikä näkyy myös Punaisen Ristin selviämispisteillä festareilla ja kesätapahtumissa. Päihtynyttä tai ahdistunutta kaveria ei pidä jättää yksin.
Omsorg till sjöss och i trafiken gör sommaren trygg – notera sex Olycksfallsdagens säkerhetstips9.6.2025 06:15:00 EEST | Pressmeddelande
Semesterresor, båtliv och bad ökar finländarnas rörlighet både till sjöss och i trafiken. Samtidigt ökar antalet olyckor. Den nationella Olycksfallsdagen hålls fredagen den 13:e juni.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme