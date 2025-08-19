Suomen Punainen Risti auttaa Afganistanin maanjäristyksestä kärsiviä katastrofirahastostaan

Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 650 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon, jolla tuetaan Afganistanin Punaisen Puolikuun avustustyötä maanjäristysalueella.

Voimakas järistysten sarja koetteli Afganistanin kaakkoisosia iltayöstä sunnuntaina 31.8. Punaisen Puolikuun hälytysryhmät käynnistivät työnsä nopeasti järistysten jälkeen. Vapaaehtoiset ja työntekijät ovat auttaneet loukkaantuneita ja kotinsa menettäneitä antamalla ensiapua, kuljettamalla ihmisiä sairaaloihin, jakamalla avustustarvikkeita ja arvioimalla avun tarvetta.

– Järistys tapahtui alueella, jonka maasto on vuoristoista ja erittäin vaikeakulkuista paitsi järistystuhojen, myös voimakkaiden sateiden ja yhä jatkuvien maanvyörymien vuoksi. Paikallisten auttajien merkitys on siksi ollut erittäin suuri. Tukea tarvitaan, sillä alustavien arvioiden mukaan tuhannet ihmiset ovat loukkaantuneet ja menettäneet kotinsa. Kuolonuhreja on ollut paljon, ja järistyksestä selvinneet ovat menettäneet perheenjäseniään, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Kansainvälisen Punaisen Ristin arvion mukaan maanjäristys vaikuttaa yli miljoonan ihmisen elämään.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä osallistuu operaatioon

Afganistanin humanitaarinen tilanne on ollut äärimmäisen vaikea jo pitkään. Taloudellisten vaikeuksien, vähenevän kansainvälisen avun, alueen muuttoliikkeiden ja ilmastonmuutoksen voimistamien luonnonkatastrofien vuoksi arviolta noin puolet maan väestöstä on jo valmiiksi ollut humanitaarisen avun tarpeessa. Erityisesti naisten ja lasten mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa ja muita peruspalveluja ovat heikot.

Suomen Punainen Risti on jo pitkään tukenut Afganistanin Punaisen Puolikuun työtä muun muassa katastrofivalmiuden vahvistamiseksi katastrofirahastonsa ja Suomen ulkoministeriön tuella. Kabulissa työskentelee suomalainen avustustyöntekijä, joka parhaillaan osallistuu kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon organisoimalla logistista tukea järistysalueelle.

– Kansainvälinen Punainen Risti lähetti tuhoalueelle heti seuraavana päivänä ensimmäisen avustuskuljetuksen, joka sisälsi lääkkeitä. Monet alueen sairaalat ovat ääriään myöten täynnä ja ne sinnittelevät pystyäkseen auttamaan loukkaantuneita. Ihmiset tarvitsevat terveydenhuollon lisäksi myös esimerkiksi puhdasta vettä ja suojaa talven lähestyessä, Korhonen kertoo.

Kansainvälinen Punainen Risti on julkaissut hätäapuvetoomuksen, jonka kautta tavoitteena on auttaa 24 kuukauden kuluessa yhteensä 150 000 ihmistä esimerkiksi tukemalla terveydenhuoltoa, jakamalla avustustarvikkeita ja käteisapua sekä järjestämällä hätämajoitusta. Välittömän hätäavun lisäksi avustusoperaatiolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia toipua katastrofista.

Katastrofirahaston varoja ei ole etukäteen sidottu tiettyyn kohteeseen, joten niitä voidaan ohjata kriisialueille lyhyelläkin varoitusajalla. Katastrofirahaston lahjoitusvaroilla autetaan myös Suomessa.

