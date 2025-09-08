Syksyllä 2025 Veturitallissa tarinat, tunteet ja tiede kohtaavat kuvataiteilija Jukka Lehtisen näyttelyssä

Jukka Lehtinen: Olipa kerran.

Salon taidemuseo Veturitalli, 19.9.2025–4.1.2026

Kuvanveistäjä Jukka Lehtinen (s. 1962, Kuusankoski) tunnetaan valtavan mittaluokan tilallisista veistoksista. Helsingissä ja Salon Perniössä asuva kuvataiteilija työskentelee Orimattilassa. Veturitallin näyttely Olipa kerran. sukeltaa nimensä mukaisesti tarinoiden ja tunteiden maailmaan. Satujen ohella tiedemaailman ilmiöt ja tarinat nousevat Lehtisen näyttelyn teemoiksi.

Olipa kerran. on tilallinen teoskokonaisuus, jonka halki katsoja kulkee, väistää, alittaa ja kohtaa. Lehtisen veistokset levittäytyvät tilaan ottaen sen kokonaan haltuun, milloin perinteisesti lattialla tai seinällä leväten, milloin salin kattoon kohoten. Installaatiot syntyvät tilan ehdoilla teoksen ja sen ympäristön käydessä vuoropuhelua. Monet teoksista heräävät eloon katsojan liikkuessa niiden äärellä. Vaikka taiteella ja tieteellä on perinteisesti hyvin erilaiset lähtökohdat maailman ja sen ilmiöiden jäsentämiseen, käyttää Lehtinen teoksissaan usein luonnontieteellisiä lähtökohtia inspiraation lähteenä. Näyttelyn punaisena lankana kulkee yksilön kokemat tunnetilat maailmantapahtumien ja ilmiöiden äärellä.

Jukka Lehtinen on valmistunut Lahden Taideinstituutista 1986. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä mm. Lahden taidemuseossa ja Punkaharjun Taidekeskus Retretissä sekä osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Veturitallin näyttelyssä nähdään ennennäkemättömän laaja katsaus taiteilijan tuotantoon. Olipa kerran. koostuu uusista töistä, joiden rinnalle on asetettu taiteilijan varhaisempaa tuotantoa.

Oman taiteellisen työskentelynsä ohella Lehtinen on vaikuttanut suomalaiseen kuvataiteen kenttään laajamittaisella opetustyöllä mm. entisessä opinahjossaan Lahden Taideinstituutissa sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Lehtinen tunnetaan myös julkisista taideteoksistaan, kuten Eduskunnan Pikkuparlamentin puistoon toteutetusta teoksesta Oma maa mansikka (2007). Hänelle myönnettiin vuonna 2008 Hämeen taidepalkinto.

Taiteilijan verkkosivut:

https://www.jukkalehtinen.fi/