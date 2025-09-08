Syksyllä 2025 Veturitallissa tarinat, tunteet ja tiede kohtaavat kuvataiteilija Jukka Lehtisen näyttelyssä
Kutsu medialle: Tervetuloa näyttelyn tiedotustilaisuuteen Salon taidemuseo Veturitalliin (Mariankatu 14) perjantaina 19.9.2025 klo 10 kuvataiteilija Jukka Lehtisen läsnä ollessa.
Jukka Lehtinen: Olipa kerran.
Salon taidemuseo Veturitalli, 19.9.2025–4.1.2026
Kuvanveistäjä Jukka Lehtinen (s. 1962, Kuusankoski) tunnetaan valtavan mittaluokan tilallisista veistoksista. Helsingissä ja Salon Perniössä asuva kuvataiteilija työskentelee Orimattilassa. Veturitallin näyttely Olipa kerran. sukeltaa nimensä mukaisesti tarinoiden ja tunteiden maailmaan. Satujen ohella tiedemaailman ilmiöt ja tarinat nousevat Lehtisen näyttelyn teemoiksi.
Olipa kerran. on tilallinen teoskokonaisuus, jonka halki katsoja kulkee, väistää, alittaa ja kohtaa. Lehtisen veistokset levittäytyvät tilaan ottaen sen kokonaan haltuun, milloin perinteisesti lattialla tai seinällä leväten, milloin salin kattoon kohoten. Installaatiot syntyvät tilan ehdoilla teoksen ja sen ympäristön käydessä vuoropuhelua. Monet teoksista heräävät eloon katsojan liikkuessa niiden äärellä. Vaikka taiteella ja tieteellä on perinteisesti hyvin erilaiset lähtökohdat maailman ja sen ilmiöiden jäsentämiseen, käyttää Lehtinen teoksissaan usein luonnontieteellisiä lähtökohtia inspiraation lähteenä. Näyttelyn punaisena lankana kulkee yksilön kokemat tunnetilat maailmantapahtumien ja ilmiöiden äärellä.
Jukka Lehtinen on valmistunut Lahden Taideinstituutista 1986. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä mm. Lahden taidemuseossa ja Punkaharjun Taidekeskus Retretissä sekä osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Veturitallin näyttelyssä nähdään ennennäkemättömän laaja katsaus taiteilijan tuotantoon. Olipa kerran. koostuu uusista töistä, joiden rinnalle on asetettu taiteilijan varhaisempaa tuotantoa.
Oman taiteellisen työskentelynsä ohella Lehtinen on vaikuttanut suomalaiseen kuvataiteen kenttään laajamittaisella opetustyöllä mm. entisessä opinahjossaan Lahden Taideinstituutissa sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Lehtinen tunnetaan myös julkisista taideteoksistaan, kuten Eduskunnan Pikkuparlamentin puistoon toteutetusta teoksesta Oma maa mansikka (2007). Hänelle myönnettiin vuonna 2008 Hämeen taidepalkinto.
Taiteilijan verkkosivut:
https://www.jukkalehtinen.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka LehtinenTaiteilijaPuh:050 336 6031jukka.nen@hotmail.com
Mia NieminenAmanuenssiPuh:044 778 4903mia.nieminen@salo.fi
Kuvat
Linkit
Salon taidemuseo Veturitalli on Salon kaupungin vuonna 1998 perustama taidelaitos, joka tuottaa korkeatasoisia näyttelyitä ja toimii konserttien ja muiden eri tapahtumien järjestäjänä.
Salon taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, 24240 Salo, 02 7784892
Avoinna ti–pe klo 10–18, la–su 11–16, pääsyliput 10/7 €, Museokortti, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yleisöopastukset näyttelyyn sunnuntaisin klo 14.
