Kokoomuksen Jukkola: Kokoomus on yrittäjän puolella muinakin kuin juhlapäivinä

Jukkola muistuttaa, että nykyinen hallitusohjelma on kasvun ohjelma, jossa yrittäjyys on keskiössä. Viime vuonna annettu valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätös sisältää 120 toimenpidettä, joilla rakennetaan entistä yrittäjäystävällisempää toimintaympäristöä.

Lisäksi hallitus on vahvistanut suomalaisten yritysten kasvun edellytyksiä monin eri tavoin.

– Paikallista sopimista on laajennettu, pienet yritykset on vapautettu suurimmaksi osaksi yhteistoimintalain velvoitteista, ja poliittisiin- sekä tukilakkoihin on luotu selkeämmät pelisäännöt. Lisäksi irtisanomista ja määräaikaisuuksia koskevat uudistukset helpottavat yritysten kykyä palkata uusia työntekijöitä. Yhteisöveroa alennetaan vuoden 2027 alussa ja yritysten sukupolvenvaihdoksia helpotetaan. Hankintalain uudistaminen lisää pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota palvelujaan, ja tähän mennessä on purettu jo yli 130 erilaista normia. Nämä kaikki ovat historiallisia ja monen yrittäjän toivomia uudistuksia Suomessa, Jukkola toteaa.

Jukkola alleviivaa, että hallituksen työ yrittäjämyönteisemmän ja yrittäjille reilumman Suomen rakentamiseksi on vasta alussa ja paljon merkittäviä uudistuksia on vielä luvassa.

Yrittäjien tulevaisuuden kasvun kannalta tärkeää tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan yhdessä korkeakoulujen kanssa. Uudistettu TESI ja Finnveran lainsäädäntö tukevat kasvua ja investointeja. Lisäksi toukokuussa 2025 julkaistu Kasvuyrittäjyyden ohjelma, joka tähtää keskisuurten kasvuyritysten määrän kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä, on vasta lähdössä liikkeelle. Vuoden 2025 alussa työ- ja elinkeinopalvelujen siirto kunnille vahvisti yritysten rekrytointimahdollisuuksia, ja vuoden 2026 alussa perustettavat elinvoimakeskukset tukevat pk-yritysten kasvua osana alueellisia ekosysteemejä.

– Näiden lisäksi hallitus päätti tämän viikon budjettiriihessä työllisyyspaketista, jonka osana pienyrittäjien arkea helpotetaan. Tämä kaikki on osoitus siitä, että kokoomus on yrittäjän puolella – myös muina kuin juhlapäivinä. Meille yrittäjyys ei ole vain taloudellinen ilmiö, vaan myös kulttuurinen ja yhteiskunnallinen voima. On ilahduttavaa, että yhä useampi nuori suhtautuu yrittäjyyteen myönteisesti ja näkee sen keinona vaikuttaa ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa, Jukkola muistuttaa.

Kokoomukselle yrittäjien ääni on keskeinen kun rakennetaan tulevaisuuden kasvua ja kilpailukyvyn edellytyksiä Suomessa.

– Haluan kiittää yrittäjiä ja yrittäjiksi ryhtyviä siitä, että he tarttuvat mahdollisuuksiin, kantavat vastuuta ja rakentavat tulevaisuutta. Teidän ansiostanne Suomi kehittyy ja menestyy, Jukkola päättää.