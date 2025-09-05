Kokoomuksen Jukkola: Kokoomus on yrittäjän puolella muinakin kuin juhlapäivinä
”Yrittäjyys on osa kokoomuslaista dna:ta. Siksi kokoomus jatkaa yrittäjyyden edellytysten parantamista nyt ja tulevaisuudessa. Ilman yrittäjien rohkeutta ja sitkeyttä meillä ei olisi työtä, verotuloja, eikä niillä rahoitettuja palveluita”, toteaa kokoomuksen yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Janne Jukkola.
Jukkola muistuttaa, että nykyinen hallitusohjelma on kasvun ohjelma, jossa yrittäjyys on keskiössä. Viime vuonna annettu valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätös sisältää 120 toimenpidettä, joilla rakennetaan entistä yrittäjäystävällisempää toimintaympäristöä.
Lisäksi hallitus on vahvistanut suomalaisten yritysten kasvun edellytyksiä monin eri tavoin.
– Paikallista sopimista on laajennettu, pienet yritykset on vapautettu suurimmaksi osaksi yhteistoimintalain velvoitteista, ja poliittisiin- sekä tukilakkoihin on luotu selkeämmät pelisäännöt. Lisäksi irtisanomista ja määräaikaisuuksia koskevat uudistukset helpottavat yritysten kykyä palkata uusia työntekijöitä. Yhteisöveroa alennetaan vuoden 2027 alussa ja yritysten sukupolvenvaihdoksia helpotetaan. Hankintalain uudistaminen lisää pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota palvelujaan, ja tähän mennessä on purettu jo yli 130 erilaista normia. Nämä kaikki ovat historiallisia ja monen yrittäjän toivomia uudistuksia Suomessa, Jukkola toteaa.
Jukkola alleviivaa, että hallituksen työ yrittäjämyönteisemmän ja yrittäjille reilumman Suomen rakentamiseksi on vasta alussa ja paljon merkittäviä uudistuksia on vielä luvassa.
Yrittäjien tulevaisuuden kasvun kannalta tärkeää tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan yhdessä korkeakoulujen kanssa. Uudistettu TESI ja Finnveran lainsäädäntö tukevat kasvua ja investointeja. Lisäksi toukokuussa 2025 julkaistu Kasvuyrittäjyyden ohjelma, joka tähtää keskisuurten kasvuyritysten määrän kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä, on vasta lähdössä liikkeelle. Vuoden 2025 alussa työ- ja elinkeinopalvelujen siirto kunnille vahvisti yritysten rekrytointimahdollisuuksia, ja vuoden 2026 alussa perustettavat elinvoimakeskukset tukevat pk-yritysten kasvua osana alueellisia ekosysteemejä.
– Näiden lisäksi hallitus päätti tämän viikon budjettiriihessä työllisyyspaketista, jonka osana pienyrittäjien arkea helpotetaan. Tämä kaikki on osoitus siitä, että kokoomus on yrittäjän puolella – myös muina kuin juhlapäivinä. Meille yrittäjyys ei ole vain taloudellinen ilmiö, vaan myös kulttuurinen ja yhteiskunnallinen voima. On ilahduttavaa, että yhä useampi nuori suhtautuu yrittäjyyteen myönteisesti ja näkee sen keinona vaikuttaa ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa, Jukkola muistuttaa.
Kokoomukselle yrittäjien ääni on keskeinen kun rakennetaan tulevaisuuden kasvua ja kilpailukyvyn edellytyksiä Suomessa.
– Haluan kiittää yrittäjiä ja yrittäjiksi ryhtyviä siitä, että he tarttuvat mahdollisuuksiin, kantavat vastuuta ja rakentavat tulevaisuutta. Teidän ansiostanne Suomi kehittyy ja menestyy, Jukkola päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne JukkolaKansanedustaja
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Limnell: Budjettiriihen ratkaisut vahvistavat Suomen turvallisuutta monella tasolla5.9.2025 11:16:26 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Jarno Limnell pitää hallituksen budjettiriihen päätöksiä vahvana osoituksena siitä, että Suomen turvallisuudesta pidetään huolta vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.
Kokoomuksen Valkonen hurjista luvuista: Suomi nähdään houkuttelevana investointiympäristönä – verokannustimella raju kysyntä4.9.2025 18:19:04 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen on erittäin tyytyväinen suuresta kiinnostuksesta suurten puhtaan siirtymän investointien verokannustimeen, joka tuli voimaan vuoden alusta. ”Kyseessä on eräs hallituksen merkittävistä kasvutoimista”, Valkonen sanoo.
Kokoomuksen Sarkomaa: Budjettiriihen koulutuspäätöksillä vauhtia osaamistason ja talouden nousuun4.9.2025 09:04:15 EEST | Tiedote
Kokoomuksen Sari Sarkomaa iloitsee hallituksen budjettiriihessä tekemistä panostuksista suomalaisten nuorten osaamistason nostoon. Korkeakoulujen indeksit pidetään voimassa, aloituspaikkoihin ohjataan lisärahoitusta ja nuorille luodaan opintoseteli avoimiin korkeakouluopintoihin. Tämä on oikea suunta. Koulutustason nostamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä.
Kokoomuksen Fagerström: Pienissä yrityksissä on valtava kasvupotentiaali – budjettiriihestä ratkaisuja arjen ja rahoituksen haasteisiin3.9.2025 16:15:43 EEST | Tiedote
Kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström iloitsee budjettiriihen päätöksistä, joilla helpotetaan pienyrittäjien arkea. ”Olemme kuulleet pienyrittäjiä ja kartoittaneet heidän tarpeitaan. Maksuaikojen noudattamiseen, positiiviseen luottotietorekisteriin ja rahoituksen saantiin liittyvät haasteet ovat nousseet korostuneesti esiin ja niihin tuodaan nyt täsmäratkaisuja”, Fagerström sanoo.
Kokoomuksen Kopra: Opposition valituslinja jatkuu, ratkaisulinja uupuu3.9.2025 15:17:00 EEST | Tiedote
– Hallitus keventää verotusta ensi vuonna yli miljardilla eurolla ja ostovoima vahvistuu kaikissa kotitalouksissa tällä hallituskaudella. Keskustan ja SDP:n toivoton tuomiopäivän julistus on hämmentävää ja vastuutonta, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme