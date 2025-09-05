Kaupan toimenpiteillä selvä vaikutus – S-ryhmän ruokakaupoissa hillittiin muovikassien kysyntää
Osana kansallista muovikassisitoumusta sekä pitkäaikaista kampanjointia yhdessä muiden kaupan alan toimijoiden kanssa, S-ryhmän ruokakaupoissa (Prisma, S-market, Sale, Alepa) on tehty toimenpiteitä muovikassien määrän vähentämiseksi. Toukokuun alussa aloitetun uuden myymäläviestinnän sekä eri kassivaihtoehtoja koskeneen hintamuutoksen myötä yhä harvempi osti muovikassin tänä kesänä.
”Yhä useampi asiakas on lähtenyt mukaamme talkoisiin muovikassien käytön vähentämiseksi. Muovikassien kappalemyynti laski S-ryhmän ruokakaupoissa touko-elokuussa kahdeksan prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesällä 79 prosenttia S-ryhmän päivittäistavarakaupan ostokerroista tehtiinkin jo ilman muovikassin ostamista. Asiakkaamme voivat seurata omaa muovikassimääräänsä S-mobiilin Omat ostot -osiosta, jossa näkee ostettujen kassien määrän sekä niihin käytetyt eurot”, kertoo ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi S-ryhmän marketkaupasta.
Alkukesästä tehtyjen toimenpiteiden myötä S-ryhmän ruokakaupoissa tarkistettiin eri kassivaihtoehtojen hintoja ja esillepanoja niin, että muovikassien hintaa nostetiin, kestokassin hintaa laskettiin ja paperikassi säilyi kassalta jo löytyneistä kassivaihtoehdoista edullisimpana. Myymälöihin sijoitettiin näkyvästi esille myös edullisia ja muovimäärältään ohuempia jätekassirullia asiakkaille, jotka pohtivat mitä käyttää roskapussina.
”Paperikassien kappalemyynti S-ryhmän ruokakaupoissa kasvoi touko-elokuussa noin 40 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös kestokassien kysynnässä on havaittavissa kasvua ja asiakas valitseekin nykyään kassalla kestokassin entistä useammin. Jokaisella materiaalilla on kuitenkin hyvät ja huonot puolensa. Luonnolle ja lompakolle kaikkein paras kassi on aina se, joka kotoa jo löytyy”, toteaa Ristaniemi.
Monia keinoja ja konkreettisia tekoja muovin vähentämiseksi
Vastuullisen muovin käytön edistäminen on myös osa S-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitetta luonnonvarojen kunnioittamisesta. Osana tätä S-ryhmä on sitoutunut muovin vähentämiseen, kiertotalouden edistämiseen sekä ympäristön kannalta kestävien pakkausratkaisujen käytön edistämiseen.
Kaupparyhmässä minimoidaan turhan muovin käyttöä osana arkea. Konkreettisia tekoja vastuullisen muovin käytön edistämiseksi ovat muun muassa kierrätysmuovin käyttö, muovijätteen toimittaminen uudelleen käytettäväksi, kuluttajien valistaminen muovin kierrätyksestä sekä pakkausuudistukset. Omien merkkien tuotepakkauksia kehitetään ympäristöystävällisemmiksi ja kierrätysmuovin käyttöä pyritään lisäämään. Esimerkiksi muovikassiemme raaka-aineesta noin 90 % on kierrätysmuovia. Erilaisia vaihtoehtoja muoville tutkitaan myös jatkuvasti, ja käytössä on jo nyt biopohjaisia sekä kompostoituvia ratkaisuja.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sari Ristaniemi
Ryhmäpäällikkö, S-ryhmän marketkauppa
sari.ristaniemi@sok.fi
puh. 010 768 7364
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
