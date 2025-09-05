Vasemmistoliitto

Kivelä: Hallitus naamioi elokuva-alan alasajon “yritystukileikkauksiksi” säilyttäen samalla ympäristöhaitalliset tuet

5.9.2025 13:44:20 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Hallitus linjasi budjettiriihessä uusista yritystukileikkauksista, jotka kohdistuvat drastisella tavalla suomalaiseen elokuva-alaan. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kritisoi hallitusta kulttuurileikkausten naamioimisesta “yritystukileikkauksiksi”.

Kansanedustaja Mai Kivelä
Kuva: Markus Sommers

– Elokuvien tuotantotuki ei ole yritystukea, vaan projektitukea yksittäisille elokuville, jota ilman suomalaisia elokuvia ei synny. Tämä noin seitsemän miljoonan euron leikkaus on suoranainen kulttuurin ja taiteen alasajo sekä valtava isku työllisyyteen ja verotuloihin, Kivelä sanoo.

Elokuva-alan toimijat ovat arvioineet hallituksen leikkausten tarkoittavan sitä, että kotimaisten elokuvien ensi-iltojen määrä romahtaa jopa puoleen. Monet tuotantoyhtiöt eivät tule selviämään iskusta ja yhä useampi koulutettu alan tekijä jää työttömäksi.

– Leikkaus tulee tilanteessa, jossa hallitus on jo valmiiksi ajanut suomalaisen elokuva-alan ahtaalle leikkaamalla puolet Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen rahoituksesta tällä hallituskaudella. Suomalaiset ovat Euroopan kärjessä kun tarkastellaan kotimaisten elokuvien katselua, mutta nyt nämä suomalaisten kertomat yhteiset ja jaetut tarinat uhkaavat kadota. Mitä hyvää hallitus kuvittelee saavansa tällaisella päätöksellä aikaan, Kivelä ihmettelee.

– Surkeuden huipentuma on se, kun hallitus esittää yritystuista leikkaamista ja päättää leikata kulttuurin tuotantotuista kääntämättä katsetta lainkaan ympäristölle haitallisiin tukiin, joita on satojen miljoonien edestä. Eli arvovalinta jälleen: pidetään ympäristölle haitalliset tuet, mutta leikataan kotimaisen elokuvan tuotannosta, Kivelä jatkaa.

