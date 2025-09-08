Kuvataiteilija Anna Tahkolan teokset Salon taidemuseon Galleria Sivuraiteella muistuttavat, kuinka maapallo on vanha ja ihmisen aikajänne lyhyt
Kutsu medialle: Tervetuloa näyttelyn tiedotustilaisuuteen Salon taidemuseo Veturitalliin (Mariankatu 14) perjantaina 19.9.2025 klo 10 kuvataiteilija Anna Tahkolan läsnä ollessa.
Anna Tahkola: Maailman alkuperä
Salon taidemuseo Veturitalli // Galleria Sivuraide, 19.9.2025–4.1.2026
Kuvataiteilija Anna Tahkolan suurikokoisten piirustusten lähtökohta on tarkoissa ja huolellisissa luontohavainnoissa. Tahkolan piirustus pehmeämuotoisesta saariston rantakalliosta johdattaa ajankohtaisen aiheen äärelle, sillä taiteilija tarkastelee teoksissaan ihmistä osana laajempaa ekologista ja kulttuurista kokonaisuutta korostaen asioiden välisiä riippuvaisuuksia. Ihminen ei elä luonnosta erillään, vaan osana maapallon jatkuvasti muuttuvaa ekosysteemiä. Taiteilija kysyy kuvan keinoin, mistä fyysinen maailma on lopulta peräisin.
Suomen kallioperä kuuluu Fennoskandian kilpeen, joka on yksi maailman vanhimmista geologisista alueista. Kivet kätkevät tarinoita maapallon muutoksista kallioperän kerrostumiin. Esimerkiksi Tahkolan käyttämän lyijykynän grafiittimateriaali on yksi maapallon varhaisimmista tunnistetuista mineraaleista. Ihmisen aikajänne kalpenee suhteessa maaperän, mineraalien, peruskallion ja merien mittakaavoihin, joiden muutoksia mitataan miljoonissa vuosissa. Ihmisen aktiivinen toiminta muuttaa maapallon herkkää kuorta.
Taiteilija tavoittaa teoksissaan ajallisia syvyyksiä ja luonnon mittakaavoja – surrealistisesti, mutta todellisuuden aineksista rakentaen. Tahkola virittää maisemasta ja luonnosta saamaansa kokemusta niin, ettei lopputulos ole enää suoraan palautettavissa yksittäiseen havaintoon. Katsojakin pääsee sivelemään Sivuraiteella nähtävän teoksen pintaa.
Tahkolan piirustukset keskustelevat samaan aikaan museon pääsaleissa nähtävän kuvanveistäjä Jukka Lehtisen veistosten kanssa. Lehtisen tilalliset veistokset ja niiden valtava fyysinen massa antavat kiinnostavan vastaparin Tahkolan suurikokoisille, herkille piirustuksille ja installaatiolle.
Kuvataiteilija Anna Tahkola (s. 1983) on syntynyt Kempeleessä ja asuu nykyään Turussa. Hän on valmistunut Aalto-yliopiston kuvataiteen maisteriohjelmasta 2015. Tahkola työskentelee monialaisesti piirustuksen, maalauksen, installaation, esitystaiteen sekä kirjoittamisen parissa. Hän tutkii teoksissaan elämän jatkuvan muutoksen, liikkeen ja virtaavuuden ilmenemistä fyysisessä maailmassa. Tahkolan teoksia on nähty gallerioiden yksityisnäyttelyissä ja museoiden yhteisnäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Tämä on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä museossa.
Taiteilijan verkkosivut:
https://www.annatahkola.com/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna NyqvistIntendenttiPuh:044 778 4888minna.nyqvist@salo.fi
Anna TahkolaKuvataiteilijaPuh:050 466 7483anna.tahkola@gmail.com
Kuvat
Linkit
Salon taidemuseo Veturitalli on Salon kaupungin vuonna 1998 perustama taidelaitos, joka tuottaa korkeatasoisia näyttelyitä ja toimii konserttien ja muiden eri tapahtumien järjestäjänä.
Salon taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, 24240 Salo, 02 7784892
Avoinna ti–pe klo 10–18, la–su 11–16, pääsyliput 10/7 €, Museokortti, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yleisöopastukset näyttelyyn sunnuntaisin klo 14.
