Hyvinvointialueen ja järjestön kumppanuudella potkua hyvinvoinnin ja osallisuuden vahventamiseen

-Yhteistyö tuo yhteen julkisen sektorin ja järjestötoimijan vahvuudet – näin voimme yhdessä tukea työllisyyttä, hyvinvointia ja osallisuutta entistä vaikuttavammin, toteaa Valo-Valmennusyhdistys ry:n hanketyön johtaja Mira Roine.

Yhteistyö keskittyy tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen, osaamisen ja voimavarojen yhteiskäyttöön sekä mahdollisten yhteishankkeiden toteuttamiseen. Sopimukseen ei sisälly taloudellisia velvoitteita, vaan sen tavoitteena on vahvistaa hyvin alkanutta yhteistyötä.

– Olemme valmistelleet useita valtionavustushakemuksia yhdessä ja toteuttaneet parhaillaan käynnissä olevaa yhteishanketta. Molempien osapuolten osaaminen täydentää toisiaan ja luo vahvan perustan vaikuttavalle yhteistyölle. Kumppanuuksilla tavoittelemme sitä, että Keski-Suomeen saadaan mahdollisimman paljon kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja sen panostuksia kasvatettua, sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen hankepäällikkö Emilia Nygren.

Yhteisövaikuttavuuden näkökulma on kumppanuuden keskiössä. Yhteistyöllä halutaan vahvistaa erityisesti nuorten ja haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksia osallisuuteen, hyvinvointiin ja oman tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi yhteistyötä on jo tehty työelämän kehittämisessä luomalla uusia polkuja työllistymiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Tavoitteena on, että eri toimijoiden yhteisvoimin saavutetaan laajempia ja pitkäkestoisempia vaikutuksia koko Keski-Suomen alueella.

Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen yhdistys, jonka toimintojen ja verkostojen kautta kehittämistoiminnan tuloksia voidaan levittää aktiivisesti myös muiden alueiden hyödyksi.

Lisätietoja:

Emilia Nygren, hankepäällikkö, TKKI-päällikkö (sij.), Keski-Suomen hyvinvointialue

Mira Roine, hankejohtaja, Valo-Valmennusyhdistys ry +358 40868 2127, mira.roine@valo-valmennus.fi