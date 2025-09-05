Hyvinvointialueen ja järjestön kumppanuudella potkua hyvinvoinnin ja osallisuuden vahventamiseen
Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen ja järjestökentän välistä yhteistyötä, edistää yhteiskuntavastuullista vuorovaikutusta sekä kehittää yhdessä ratkaisuja hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Keski-Suomen hyvinvointialue ja Valo-Valmennusyhdistys ry ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen ajalle 1.9.2025–1.9.2026.
-Yhteistyö tuo yhteen julkisen sektorin ja järjestötoimijan vahvuudet – näin voimme yhdessä tukea työllisyyttä, hyvinvointia ja osallisuutta entistä vaikuttavammin, toteaa Valo-Valmennusyhdistys ry:n hanketyön johtaja Mira Roine.
Yhteistyö keskittyy tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen, osaamisen ja voimavarojen yhteiskäyttöön sekä mahdollisten yhteishankkeiden toteuttamiseen. Sopimukseen ei sisälly taloudellisia velvoitteita, vaan sen tavoitteena on vahvistaa hyvin alkanutta yhteistyötä.
– Olemme valmistelleet useita valtionavustushakemuksia yhdessä ja toteuttaneet parhaillaan käynnissä olevaa yhteishanketta. Molempien osapuolten osaaminen täydentää toisiaan ja luo vahvan perustan vaikuttavalle yhteistyölle. Kumppanuuksilla tavoittelemme sitä, että Keski-Suomeen saadaan mahdollisimman paljon kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja sen panostuksia kasvatettua, sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen hankepäällikkö Emilia Nygren.
Yhteisövaikuttavuuden näkökulma on kumppanuuden keskiössä. Yhteistyöllä halutaan vahvistaa erityisesti nuorten ja haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksia osallisuuteen, hyvinvointiin ja oman tulevaisuuden rakentamiseen. Lisäksi yhteistyötä on jo tehty työelämän kehittämisessä luomalla uusia polkuja työllistymiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Tavoitteena on, että eri toimijoiden yhteisvoimin saavutetaan laajempia ja pitkäkestoisempia vaikutuksia koko Keski-Suomen alueella.
Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen yhdistys, jonka toimintojen ja verkostojen kautta kehittämistoiminnan tuloksia voidaan levittää aktiivisesti myös muiden alueiden hyödyksi.
Lisätietoja:
Emilia Nygren, hankepäällikkö, TKKI-päällikkö (sij.), Keski-Suomen hyvinvointialue
Mira Roine, hankejohtaja, Valo-Valmennusyhdistys ry +358 40868 2127, mira.roine@valo-valmennus.fi
Avainsanat
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkko valmistelussa5.9.2025 15:16:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihe ovat valmistelussa. Palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa valmistellaan vuoden 2026 talousarvion kanssa rinnakkain.
Viitasaaren Lehtolan toiminta päättyy vuoden lopussa – asukkaiden uudet kodit etsitään yhdessä keskustellen5.9.2025 15:14:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee Viitasaarella sijaitsevan palvelutalo Lehtolan toiminnan päättymistä. Ympärivuorokautisen hoivan asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat uudet kodit.
Potilasruokailu päättyy Sairaala Novan hoitokeskuksessa sekä munuaiskeskuksissa 1.10.20255.9.2025 11:07:07 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi palvelualueilla on linjattu yhdeksi säästökohteeksi potilasruokailujen päättyminen hoito- ja munuaiskeskuksissa.
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään4.9.2025 16:51:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään 1–8 päiväksi. Lomautukset ovat osa kesän 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja sopeuttamistoimia. Lomautuksilla vaikutetaan vuoden 2025 tilikauden tulokseen. Säästöä lomautuksilla arvioidaan saatavan vajaa 1,9 miljoonaa euroa. Lomautuksista on nyt tehty tarkemmat suunnitelmat.
Jämsäläiset saavat terveyspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelta4.9.2025 15:43:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9. lähtien. Siirtymä on sujunut pääosin hyvin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme