Kutsu medialle: Miten luoda ura jalkapalloilijana ja sijoittaa tienestit viisaasti?

Tervetuloa OP:n ja HJK:n Ura & raha -vastuullisuusseminaariin, joka on suunnattu HJK:n akatemiajoukkueissa pelaaville nuorille jalkapalloilijoille.

Aika: tiistaina 9.9. klo 17.00 alkaen: seminaariosuus alkaa klo 17.30 ja päättyy klo 19:ään mennessä.

Paikka: OP Ryhmän pääkonttori, Gebhardinaukio 1, suuri auditorio.

Ohjelma:

HJK:n miesten liigajoukkueen pelaaja Alex Ring ja OP Uusimaan myyntijohtaja Kalle-Ville Ylönen pureutuvat siihen, miten junioripelaaja voi käyttää rahaa viisaasti ja miten kannattaa säästää ja sijoittaa, jos jalkapalloura lähtee lentoon.

Naisten liigajoukkueessa pelaava Siiri Forsström ja miesten joukkueen Teemu Pukki vaihtavat ajatuksia siitä, millaisia vinkkejä voi antaa aloittelevan jalkapalloilijan uralle.

Tapahtuman moderoi ex-jalkapalloilija Hanna Ruohomaa. Tilaisuus on osa HJK:n akatemiapelaajien syksyn ohjelmaa, ja myös heidän vanhempansa on kutsuttu mukaan tilaisuuteen.

Tilaisuudessa ei ole lähtökohtaisesti haastattelumahdollisuutta paitsi erikseen ennalta sovitusti. Paikalla ovat myös HJK ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Rinnetmäki ja OP Uusimaan vastuullisuuspäällikkö Tiia Lehti.

Ilmoittautuminen:

Jos haluat saapua paikalle tilaisuuteen OP Vallilaan, ilmoittaudu maanantaihin 8.9. klo 16:een mennessä HJK:n viestintään Tasja Salinille: tasja.salin@hjk.fi, 0505348244. Lisätietoja antaa myös HJK oy:n viestintä- ja markkinointijohtaja Juho Hirvonen, juho.hirvonen@hjk.fi, 0403558967.

Tallenne:

Mikäli et pääse paikalle, jälkikäteen on saatavilla tallenne tapahtumasta. Tallenne julkaistaan HJK TV -Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/@hjkhelsinki1907