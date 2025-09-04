Pimeässä hohtava panssarisiimalevä on loppukesän ilmiö
Viime päivinä eri puolilta rannikkoa on tullut kyselyjä sinertävästä hohdosta veden pinnassa. Kyseessä on yksisoluisen mikrolevän Alexandrium ostenfeldii aiheuttama ilmiö. Tämä myrkyllinen panssarisiimalevä hohtaa runsaana esiintyessään pimeässä sinertävänä, sillä se tuottaa bioluminesenssia. Päivänvalossa vesi voi näyttää punertavan ruskealta.
Panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii tuottaa nisäkkäiden hermostoa vaurioittavia halvaannuttavia saksitoksiineja. Saksitoksiinit eivät vaikuta esimerkiksi kaloihin tai simpukoihin, koska niiden hermoston toimintamekanismi on erilainen kuin nisäkkäillä. Panssarisiimaleville altistuneita simpukoita tai kaloja ei pidä käyttää ihmisten ravintona eikä kotieläinten tai lemmikkien rehuna.
Panssarisiimalevistä voi olla haittaa terveydelle
Alexandriumin muodostamaan leväkukintaan, kuten muihinkin leväkukintoihin, tulee aina suhtautua oletuksella, että siitä voi aiheutua terveydellistä haittaa. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei pidä päästää leväiseen veteen uimaan. Alexandrium voi aiheuttaa iholle kihelmöintiä ja tunnottomuutta. Jos ui vedessä, jossa on havaittu bioluminesenssia, kannattaa etenkin herkkäihoisen varmuuden vuoksi peseytyä uimisen jälkeen puhtaalla vedellä ihoärsytyksen välttämiseksi. Panssarisiimalevän kukinta-alueen vettä ei kannata käyttää löylyvetenä.
Saadakseen hermostoon vakavasti vaikuttavia myrkytysoireita suoraan juomalla Alexandrium-pitoista vettä, ihmisen pitäisi juoda noin 100–1 000 litraa merivettä. Näin paljon suolaista merivettä ei ihminen pysty juomaan.
Hohtavien levien huippukausi on nyt
Alexandrium tuottaa bioluminesenssia erityisesti silloin, kun vesi joutuu liikkeeseen esimerkiksi uimarin, veneen moottorin tai airojen liikkeestä. Bioluminesenssin avulla panssarisiimalevät ilmeisesti karkottavat luotaan saalistajia eli eläinplanktonia. Bioluminesenssi johtuu solunsisäisestä prosessista, jossa lusiferiini hapettuu entsymaattisesti. Alexandrium ostenfeldii on nykytietojen perusteella ainoa bioluminesoiva kasviplanktonlaji Suomessa.
Pohjoisella Itämerellä Alexandrium ostenfeldii on runsain yleensä loppukesällä meriveden ollessa lämmintä. Pimenevät illat mahdollistavat bioluminesenssin havaitsemisen.
Syyskuun alussa havaintoja bioluminesenssista on ilmoitettu Haminan ja Kotkan edustalta sekä Helsingin Töölönlahdelta. Aikaisemmin panssarisiimalevien muodostamaa hohdetta on havaittu matalissa rannikkovesissä Ahvenanmaalla Föglössä ja Kökarissa, Loviisassa, Naantalissa, Luvialla sekä Tammisaaressa. Alexandriumin tuottamia myrkkyjä on havaittu merivedessä rannikkoalueilla Loviisassa, Inkoossa ja Saaristomerellä.
Syke kerää havaintoja bioluminesenssista
Bioluminesenssi-ilmiö on tuttu vanhastaan muun muassa rannikon kalastajille. Lisää tutkimustietoa tarvitaan. Kansalaiset voivat ilmoittaa havaitsemastaan pimeässä hohtavasta bioluminesenssista Suomen ympäristökeskukselle ymparisto.fi-verkkopalvelussa.
