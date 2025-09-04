Suomen ympäristökeskus

Pimeässä hohtava panssarisiimalevä on loppukesän ilmiö

5.9.2025 15:03:32 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Jaa

Viime päivinä eri puolilta rannikkoa on tullut kyselyjä sinertävästä hohdosta veden pinnassa. Kyseessä on yksisoluisen mikrolevän Alexandrium ostenfeldii aiheuttama ilmiö. Tämä myrkyllinen panssarisiimalevä hohtaa runsaana esiintyessään pimeässä sinertävänä, sillä se tuottaa bioluminesenssia. Päivänvalossa vesi voi näyttää punertavan ruskealta.

Vedessä seisova kuivapukuun pukeutunut nainen on liikuttanut käsiään, joiden edessä hohtaa panssarisiimalevien hailakka sininen valo.
Erikoissuunnittelija Anu Lastumäki Suomen ympäristökeskuksesta näyttää, miten panssarisiimalevän bioluminesenssi tulee esiin, kun vettä liikutetaan. Useimmiten ilmiön havaitsee esimerkiksi veneillessä tai uidessa. Ilkka Lastumäki / Suomen ympäristökeskus

Panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii tuottaa nisäkkäiden hermostoa vaurioittavia halvaannuttavia saksitoksiineja. Saksitoksiinit eivät vaikuta esimerkiksi kaloihin tai simpukoihin, koska niiden hermoston toimintamekanismi on erilainen kuin nisäkkäillä. Panssarisiimaleville altistuneita simpukoita tai kaloja ei pidä käyttää ihmisten ravintona eikä kotieläinten tai lemmikkien rehuna.

Panssarisiimalevistä voi olla haittaa terveydelle

Alexandriumin muodostamaan leväkukintaan, kuten muihinkin leväkukintoihin, tulee aina suhtautua oletuksella, että siitä voi aiheutua terveydellistä haittaa. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei pidä päästää leväiseen veteen uimaan. Alexandrium voi aiheuttaa iholle kihelmöintiä ja tunnottomuutta. Jos ui vedessä, jossa on havaittu bioluminesenssia, kannattaa etenkin herkkäihoisen varmuuden vuoksi peseytyä uimisen jälkeen puhtaalla vedellä ihoärsytyksen välttämiseksi. Panssarisiimalevän kukinta-alueen vettä ei kannata käyttää löylyvetenä.

Saadakseen hermostoon vakavasti vaikuttavia myrkytysoireita suoraan juomalla Alexandrium-pitoista vettä, ihmisen pitäisi juoda noin 100–1 000 litraa merivettä. Näin paljon suolaista merivettä ei ihminen pysty juomaan.

Hohtavien levien huippukausi on nyt

Alexandrium tuottaa bioluminesenssia erityisesti silloin, kun vesi joutuu liikkeeseen esimerkiksi uimarin, veneen moottorin tai airojen liikkeestä.  Bioluminesenssin avulla panssarisiimalevät ilmeisesti karkottavat luotaan saalistajia eli eläinplanktonia. Bioluminesenssi johtuu solunsisäisestä prosessista, jossa lusiferiini hapettuu entsymaattisesti. Alexandrium ostenfeldii on nykytietojen perusteella ainoa bioluminesoiva kasviplanktonlaji Suomessa.

Pohjoisella Itämerellä Alexandrium ostenfeldii on runsain yleensä loppukesällä meriveden ollessa lämmintä. Pimenevät illat mahdollistavat bioluminesenssin havaitsemisen.

Syyskuun alussa havaintoja bioluminesenssista on ilmoitettu Haminan ja Kotkan edustalta sekä Helsingin Töölönlahdelta. Aikaisemmin panssarisiimalevien muodostamaa hohdetta on havaittu matalissa rannikkovesissä Ahvenanmaalla Föglössä ja Kökarissa, Loviisassa, Naantalissa, Luvialla sekä Tammisaaressa. Alexandriumin tuottamia myrkkyjä on havaittu merivedessä rannikkoalueilla Loviisassa, Inkoossa ja Saaristomerellä.

Syke kerää havaintoja bioluminesenssista

Bioluminesenssi-ilmiö on tuttu vanhastaan muun muassa rannikon kalastajille. Lisää tutkimustietoa tarvitaan. Kansalaiset voivat ilmoittaa havaitsemastaan pimeässä hohtavasta bioluminesenssista Suomen ympäristökeskukselle ymparisto.fi-verkkopalvelussa. 

Kuvassa%20merivesi%20on%20sameaa%20ja%20v%E4rilt%E4%E4n%20punertavan%20ruskeaa.
Aleksandrium ostenfeldii -panssarisiimaleviä sisältävä vesi voi päivänvalossa näyttää punertavan ruskealta, kuten tässä Ahvenanmaan vesiltä otetussa kuvassa. Elin Lindehoff / Suomen ympäristökeskus

Avainsanat

luontokestävyysmurrostutkimusympäristöbioluminesenssipanssarisiimaleväItämerivaloilmiömeriluonto

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija Sirpa Lehtinen, p. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@syke.fi

Erikoistutkija Sanna Suikkanen, p. 0295 251 660, etunimi.sukunimi@syke.fi

Viestintäasiantuntija Eija Järvinen, p. 0295 251 242, etunimi.sukunimi@syke.fi

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Kuvat

Vedessä seisova kuivapukuun pukeutunut nainen on liikuttanut käsiään, joiden edessä hohtaa panssarisiimalevien hailakka sininen valo.
Erikoissuunnittelija Anu Lastumäki Suomen ympäristökeskuksesta näyttää, miten panssarisiimalevän bioluminesenssi tulee esiin, kun vettä liikutetaan. Useimmiten ilmiön havaitsee esimerkiksi veneillessä tai uidessa.
Ilkka Lastumäki / Suomen ympäristökeskus
Lataa
Kuvassa merivesi on sameaa ja väriltään punertavan ruskeaa.
Aleksandrium ostenfeldii -panssarisiimaleviä sisältävä vesi voi päivänvalossa näyttää punertavan ruskealta, kuten tässä Ahvenanmaan vesiltä otetussa kuvassa.
Elin Lindehoff / Suomen ympäristökeskus
Lataa

Linkit

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
www.syke.fi/fi

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye