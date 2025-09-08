ElvySense

ElvySensen langaton kotitesti mullistaa uniapnean tutkimuksen

8.9.2025 06:45:00 EEST | ElvySense | Tiedote

Suomalainen terveysteknologiayhtiö eLive Ecosystem Oy tuo markkinoille kehittämänsä testausmenetelmän, joka helpottaa erittäin merkittävästi uniapnean toteamista.

ElvySense-niminen menetelmä mahdollistaa kotona omatoimisesti tehtävän uniapneatutkimuksen patjan alle sijoittuvan anturin ja ranteessa käytettävän, veren happipitoisuutta mittaavan langattoman pulssioksimetrin avulla.

ElvySensen laitteisto tuo ratkaisevan parannuksen verrattuna aiempiin tutkimustapoihin. Testaus sujuu luontevasti kotona osana normaalia yöunta. Uuden menetelmän valttina ovat edullisuus ja vaivattomuus, kun koehenkilön päälle nykyisin puettavista mittalaitteista ja sensoreista voidaan luopua.

ElvySense-menetelmää arvioidaan parhaillaan kliinisessä laitetutkimuksessa Itä-Suomen yliopiston SmartSleep-laboratoriossa, joka toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien poliklinikan kanssa. Alustavat tulokset viittaavat sekä hyvään mittausluotettavuuteen että erittäin hyvään kykyyn tunnistaa hoitoa vaativa uniapnea verrattuna unilaboratorion tutkimukseen.

”ElvySense tarjoaa käyttökelpoisen ja vähemmän potilasta ja terveydenhuoltoa kuormittavan vaihtoehdon uniapnean diagnosointiin ja seurantaan", toteaa johtava tutkija, dosentti Samu Kainulainen Itä-Suomen yliopistosta.

Kotona omatoimisesti toteutettava testaus tuo lisää kapasiteettia diagnostiikkaan, sujuvoittaa hoitopolkuja ja parantaa hoitoon pääsyä.

"Se voi mahdollistaa paremman saavutettavuuden ja uudenlaisen hoitovasteen arvioinnin kuin nykytilanteessa, missä resursseja laajamittaisiin laboratoriotutkimuksiin tai mittausperusteiseen hoidon seurantaan ei ole”, Kainulainen sanoo.

Tutkimuksen alustavat tulokset esitetään 5.–10.9.2025 pidettävässä World Sleep Congress -tapahtumassa Singaporessa.

Markkinat ovat valtavat. Uniapnea on yleinen ja usein alidiagnosoitu sairaus, josta kärsii maailmanlaajuisesti lähes miljardi ihmistä. Nykyiset tutkimusmenetelmät kuormittavat sekä potilaita että terveydenhuoltoa.

”Tavoitteemme on tuoda uuden sukupolven uniapneatutkimus markkinoille vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, heti kun tarvittavat hyväksynnät on saatu. Keräämmekin parhaillaan kasvurahoitusta kotimaisen huipputeknologiamme viemiseksi maailmalle”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto ja jatkaa: ”Laitteet tulevat saataville esimerkiksi terveydenhuollon ja apteekkien kautta.”

Yhteyshenkilöt

Erikoislääkäri, dosentti Mika Kastarinen, lääketieteellinen johtaja, eLive Ecosystem Oy
mika.kastarinen@elvysense.com | +358 50 432 8710

Mikko Saajanlehto, toimitusjohtaja, eLive Ecosystem Oy
mikko.saajanlehto@elvysense.com | +358 50 579 0242

Lisätietoa julkaisijasta

ElvySense on kansainvälisesti toimiva terveys- ja hyvinvointiteknologiayritys, joka uskoo että huominen on aina parempi hyvin levänneenä.

https://elvysense.com/fi/

