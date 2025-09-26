Johannes Yrttiaho: Bluffaako Purra? Antaako hallitus datakeskusten verovapauden jatkua?

– Sinänsä datakeskusten verovapaus on linjassa hallituksen muun veropolitiikan kanssa, joka kasaa varallisuutta isotuloisille ja suurille yhtiöille. Missään määrin hyväksyttävää tämä ei ole, Yrttiaho sanoo.

Eduskunnalle tällä viikolla annetusta ensi vuoden budjetista ei datakeskusten veronkiristystä löydy. Veron korotus tuottaisi valtiolle arviolta 47 miljoonaa euroa verotuloja ensi vuonna. Jos Suomeen suunniteltujen datakeskusten rakentaminen toteutuu, vuosikymmenen kuluttua veronmenetys voisi olla jopa 600 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tältä se näyttää, kun globaalit jättiyhtiöt lobbaavat ja niiden edessä kontataan. Suomen ja suomalaisten etua ei uskalleta puolustaa. Ajatteleeko hallitus todella, että Microsoftin ja Googlen kaltaisilla jättiläisillä ei olisi varaa maksaa Suomen jo muutenkin halvasta sähköstä käytännössä lainkaan veroa, Yrttiaho kysyy.

Datakeskusten verohelpotuksen poisto sisältyi sähköverolain luonnokseen vielä huhtikuussa. Lakia piti muuttaa siten, että kaivostoiminnassa ja konesaleissa eli datakeskuksissa käytettävän sähkön vero siirrettäisiin alemmasta sähköveroluokasta II yleiseen sähköveroluokkaan I. Kesällä lausunnoille lähti kuitenkin uusi lakiluonnos, josta veronkorotus oli poistettu konesalien osalta.

Esimerkiksi Finnwatch esitti jo kesällä epäilyn, että veronkorotus voidaan jopa haudata kokonaan.

– Valtiovarainministeri Purra on edelleen lupaillut, että konesalien sähköveroa kyllä vielä korotetaan, mutta vaikea, ellei mahdoton, sitä on enää ensi vuodeksi voimaan saada, koska asia ei budjettiesitykseen nyt sisälly. Voiko hallituksen lupauksiin luottaa, Yrttiaho kysyy.

Vastuuministeri Purra sanoi eduskunnan kyselytunnilla 4.9., että ylimääräisen sähkötuen poistoa on ”hieman lykätty”. Yrttiahon mielestä ministeri vaikuttaa bluffaavan, sillä Ylen mukaan ministerin esikunnasta on nyt kerrottu suunnitelmista ottaa käyttöön veronpalautus, jota datakeskusyhtiö voisi hakea.

– Edelleen hallitus siis suunnittelee veroedulle jatkoa, toisin kuin Purra eduskunnassa on sanonut. Ja olennaisintahan on, että eduskunnalle tällä viikolla annetussa sähköveroa koskevassa budjettilakiesityksessähän verovapaus säilyy. Mistään luvatusta kiristyksestä ei esityksessä puhuta, Yrttiaho korostaa.

Yrttiaho varoittaa, että datakeskusten verohelpotusten hyödyt valuvat maasta ulos. Datakeskukset ovat globaalien jättiyhtiöiden omistamia, eivätkä ne juuri työllistä Suomessa. Työllistävä vaikutus liittyy pääasiassa rakennusvaiheeseen.

Yrttiahon mielestä nyt olisi kohtuullista panna datakeskusten verovapaudelle piste. Kyse on poliittisesta tahdosta. Hänen mukaansa nollaverolle ei ole perusteita.

– Suomessa myyty sähkö on edullisimmasta päästä Euroopassa. Lisäksi viileä ilmasto helpottaa konesalien jäähdytystä. Jos datakeskuksia halutaan Suomeen houkutella, on siihen hyvät edellytykset ilman verohelpotuksiakin. Aikooko veroministeri Purra pitää vai syödä sanansa, jotka keväällä antoi, Yrttiaho kysyy.