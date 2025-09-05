Ollikainen, Norrback ja Ingo kyseenalaistavat merivartioaseman siirtoa Vallgrundista Vaskiluotoon
Kansanedustajat Mikko Ollikainen, Anders Norrback ja Christoffer Ingo ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen sisäministeri Mari Rantaselle. He ovat huolissaan Vallgrundin merivartioaseman siirrosta Etelä-Vallgrundista Vaskiluotoon Kutterisatamaan. Kysymyksessään edustajat kyseenalaistavat siirron taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset perusteet ja korostavat, että Saaristolaki velvoittaa valtiota työnantajana turvaamaan työpaikat saaristossa.
Rajavartiolaitos on perustellut siirtoa Vallgrundin tilojen puutteellisuudella, sekä Vaasassa sijaitsevien muiden viranomaisten läheisyydellä. Edustajat Ollikainen, Norrback ja Ingo kyseenalaistavat nämä perustelut, sillä heidän mukaansa Vaskiluotoon rakennettavan uuden aseman kustannukset voitaisiin käyttää nykyisen aseman kunnostamiseen Etelä Vallgrundissa.
Turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta edustajat haluavat ministeri Rantasen vastaavan siihen, miten turvallisuusriskit on huomioitu päätöksenteossa, erityisesti kun Kutterisataman sijainti keskittää viranomaisia lähelle öljysäiliöitä. Lisäksi he nostavat esiin sen, että Vallgrundista merelle pääsee nopeasti helikopterilla, ilmatyynyaluksella ja lennokilla - mikä ei ole mahdollista Kutterisatamassa, jossa helikopterikenttä puuttuu ja läheinen lintujen suojelualue pidentää matkaa.
– Näinä aikoina, kun kaikilla sektoreilla säästetään merkittävästi, kuten budjettiriihessä nähtiin, on tärkeää, että päätösten taustalla olevat luvut ovat läpinäkyviä. Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana olen pettynyt, sillä olemme jo kolme kertaa kyseenalaistaneet tämän päätöksen. Jokaisella tulee olla mahdollisuus työskennellä ja liikkua turvallisesti koko Pohjanmaalla, niin maalla kuin merellä. Saaristolaissa todetaan selvästi valtion vastuu työpaikkojen turvaamisesta saaristossa, ja tämä päätös on ristiriidassa sen kanssa, sanoo Ollikainen.
– Saaristolaisille kyse ei ole pelkästään taloudesta, vaan koko alueen elinvoimasta. Kun toimintoja keskitetään Vaasaan, viestitetään samalla, ettei saariston tarpeita oteta vakavasti. Toimiva merivartiointi lähellä merta on osa sitä turvallisuutta, johon saariston ihmiset ja yritykset luottavat, sanoo Anders Norrback.
– Mustasaaren kunta on toistuvasti korostanut rajavartiolaitoksen kanssa pidetyissä kokouksissaan, että on tärkeää varmistaa, että maailmanperintökohteen ja Merenkurkun alueen vaikeakulkuisen ja vilkkaasti liikennöidyn saariston palvelut ja turvallisuus eivät vaarannu. Päätös siirtää rannikkovartiosto Vallgrundista Vaskiluotoon osoittaa, että rajavartiolaitoksen johto asettaa mukavuuden alueen tarpeiden ja turvallisuuden edelle, sanoo Christoffer Ingo.
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 514 4385
Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamotPuh:040 545 5472
Mikko OllikainenKansanedustajaPuh:050 561 5861mikko.ollikainen@riksdagen.fi
