Schneider Electric lanseeraa uusia datakeskusratkaisuja AI-sovellusten ja nopeutetun laskennan haasteisiin
- Uusi, innovatiivinen tehdasvalmisteinen datakeskusarkkitehtuuri tarjoaa kriittisen IT-infrastruktuurin korkean tehotiheyden laskentaklustereille.
- Uudet räkkipohjaiset PDU:t ja räkkijärjestelmät on suunniteltu suuremmille ja painavammille laitteille sekä nestejäähdytykselle.
- Schneider Electric esittelee myös uuden Open Compute Project -arkkitehtuurista inspiroituneen räkkijärjestelmän, joka tukee NVIDIA:n MGX-räkkiä.
Energianhallintaan ja automaation digitaaliseen muutokseen erikoistunut Schneider Electric on julkistanut uuden sukupolven datakeskusratkaisuja, jotka on suunniteltu vastaamaan tekoälyklusterien kasvaviin laskenta- ja tehotarpeisiin.
Osana EcoStruxure™ Data Center Solutions -portfolionsa kehitystä yhtiö lanseeraa modulaarisen EcoStruxure Pod Data Centerin, joka luo infrastruktuurin nestejäähdytykselle, tehokkaille virtakiskoille ja korkean tehotiheyden NetShelter-räkeille. Samalla EcoStruxure Rack Solutions -ratkaisut tuovat tarkkaan suunniteltuja räkkikonfiguraatioita suurteholaskennan ja tekoälyyn keskittyvien datakeskusten nopeaan käyttöönottoon.
Datakeskukset käyttävät yhä enemmän tekoälyklustereita ja kohtaavat tilanteita, joissa räkkien tehotiheys yltää jopa 1 megawattiin ja sen yli. Schneider Electricin uudet ratkaisut tarjoavat integroidun, validoidun ja helposti skaalautuvan valkoinen tila -infrastruktuurin, joka vastaa uusien AI-arkkitehtuurien suunnittelu-, virranjakelu- ja lämpöhallintahaasteisiin.
– Tekoälyn vaatima valtava teho ja tiheys synnyttävät pullonkauloja, jotka vaativat uudenlaista lähestymistapaa datakeskusten arkkitehtuuriin, sanoo Himamshu Prasad, Schneider Electricin EcoStruxure IT-, Transactional & Edge- ja Energy Storage -yksikön Senior Vice President.
– Asiakkaamme tarvitsevat ratkaisuja, jotka kestävät lämpökuormia, mukautuvat dynaamisiin tehoprofiileihin ja skaalautuvat nopeasti ja kestävästi. Uudet, NVIDIA-teknologiaa tukevat EcoStruxure-ratkaisut vastaavat näihin vaatimuksiin suoraan.
Uudet ratkaisut
Esivalmistettu modulaarinen EcoStruxure Pod Data Center: Tehdasvalmisteinen, skaalautuva pod-arkkitehtuuri mahdollistaa korkean tehotiheyden räkkien käyttöönoton jopa 1 MW asti. Räätälöitävä infrastruktuuri tukee nestejäähdytystä, virtakiskoja, monimutkaista kaapelointia sekä kuumakäytävä-, InRow- ja takapaneelijäähdytysratkaisuja. Ratkaisu toimitetaan esivalmistettuna ja valmiiksi koottuna nopeaa käyttöönottoa varten.
EcoStruxure Rack Solutions: Luotettavat, korkean tiheyden räkit mukautuvat EIA-, ORV3- ja NVIDIA MGX -standardien mukaan ja tukevat laajaa virta- ja jäähdytysjärjestelmien valikoimaa.
- NetShelter SX Advanced Enclosure: Korkeampien, syvempien ja vahvempien räkkikaappien uusi sarja tukee suurempia laite- ja kaapelikuormia. Vahvistettu kuljetusluokitus ja iskusuojapakkaus varmistavat turvallisen toimituksen tekoälypalvelimille ja nestejäähdytykselle.
- NetShelter Rack PDU Advanced: Päivitetyt PDU:t tukevat AI-palvelinten korkeita virrantarpeita. Kompaktit pysty- ja vaakamallit tarjoavat enemmän omia virtapiirejä. Uusi Network Management Card mahdollistaa turvallisen ja saumattoman integraation EcoStruxure IT -järjestelmään.
- NetShelter Open Architecture: Open Compute Projectista inspiraationsa saanut räkkirakenne tukee avoimia räkkistandardeja ja sisältää virtatelineen ja virtakiskon. Uusi räkkijärjestelmä tukee NVIDIA GB200 NVL72 -alustaa, joka hyödyntää MGX-arkkitehtuuria, ja liittää Schneiderin ensimmäistä kertaa osaksi NVIDIA:n HGX- ja MGX-ekosysteemejä.
– Schneider Electricin innovatiiviset ratkaisut tarjoavat asiakkaillemme luotettavan ja skaalautuvan infrastruktuurin AI-hankkeiden nopeaan käynnistämiseen, sanoo Vladimir Troy, NVIDIA:n Vice President of Data Center Engineering, Operations, Enterprise Software and Cloud Services.
– Yhdessä vastaamme AI-tehtaiden kasvaviin tarpeisiin aina kilowateista megawatteihin asti ja toimitamme tulevaisuudenkestäviä ratkaisuja, jotka tukevat skaalautuvuutta, tiheyttä ja tehokkuutta.
Kokonaisratkaisu tekoälyyn
Datakeskustoimijat ja Schneider Electricin kumppanit saavat käyttöönsä infrastruktuurin ja referenssimallit, joiden avulla AI-klusterien käyttöönotto onnistuu nopeammin, turvallisemmin ja tehokkaammin.
Uudet EcoStruxure-ratkaisut täydentävät Schneider Electricin laajaa AI-infrastruktuurin kokonaisuutta, joka kattaa:
- kehittyneen laitteiston
- älykkäät ohjelmistot
- asiantuntijapalvelut, kuten EcoCare™ ja EcoConsult
- strategiset kumppanuudet alan johtavien IT-toimijoiden kanssa.
Lisätietoja:
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland, p. 050 3545 666, susanna.niemela@se.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
