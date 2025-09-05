Viitasaaren Lehtolan toiminta päättyy vuoden lopussa – asukkaiden uudet kodit etsitään yhdessä keskustellen
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee Viitasaarella sijaitsevan palvelutalo Lehtolan toiminnan päättymistä. Ympärivuorokautisen hoivan asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat uudet kodit.
Asukkaat ovat Lehtolassa niin kauan, kunnes kaikille on löytynyt uudet kodit. Uusi koti pyritään järjestämään asukkaan ja omaisen toiveen mukaisesti.
– Toimipisteiden lakkautukset ovat ikäviä ja surullisia tilanteita niin asukkaiden, omaisten, henkilökunnan sekä myös koko paikkakunnan näkökulmasta. Palvelutalo Lehtolassa on ollut erittäin yhteisöllistä, aktiivista ja vireää toimintaa ja siitä iso kiitos osaavalle henkilökunnalle, vastuualuejohtaja Tuija Koivisto sanoo.
Lehtola on Keski-Suomen hyvinvointialueen asumisyksikkö, jossa on 15 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ikääntyneille asukkaille. Hyvinvointialue toimii tiloissa vuokralla.
Asumispalveluiden asukkaille ja omaisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus
Lehtolan asukkaille ja heidän läheisilleen järjestään syyskuussa info- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Asumispalveluiden asukkaat ja omaiset saavat kutsun tilaisuuteen.
Ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaan ja heidän läheistensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon asiakas voisi siirtyä. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö. Asukas voi halutessaan siirtyä myös asumisyksikköön toiselle paikkakunnalle hyvinvointialueella. Viitasaarella hyvinvointialueen omia asumisyksiköitä ovat ryhmäkoti Helmiina ja Wiitalinna sekä palvelutuottajien asumisyksiköitä Mainiokoti Ruustinna ja Esperin Hoivakoti Haapahovi.
Osa palveluverkkomuutosta
Muutos liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen ja Lehtolan osalta toiminnan päättymisen taustalla on yksikön pieni koko ja tilojen tyydyttävä kunto. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaisen palveluverkon ja palveluverkon periaatteet 11.6.2024. Muutoksen päätavoitteina on turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus taloudelliset reunaehdot ja henkilöstön saatavuus huomioiden.
Henkilöstöä on tiedotettu asiasta.
Viitasaarella luovutettiin adressi Lehtolan puolesta
Lehtolan toiminnan puolesta on Viitasaarella kerätty 1340 nimen adressi, joka luovutettiin tänään hyvinvointialueen edustajille. Tilaisuudessa esitettiin muun muassa huolta, mistä korvaava koti löytyy sekä vakava toive, että Lehtolaa koskeva päätös voitaisiin perua. Lisäksi muistutettiin, että Lehtolan toiminta on yhteisöllistä, kodinomaista ja asukaslähtöistä.
Adressin vastaanottanut vastuualuejohtaja Tuija Koivisto muistutti, ettei Lehtolan toiminnan päättyminen ole epäluottamusta toimintaa, henkilöstöä tai tehtyä työtä kohtaan, vaan perustuu palveluverkkopäätökseen ja toimeenpanoprosessi on käynnistymässä parhaillaan.
Adressi ja tilaisuudessa luovutettu Viitasaaren vanhusneuvoston kannanotto Lehtolan tilanteesta viedään tiedoksi aluehallitukselle. Adressin luovutti Ilmi Hakonen.
Faktalaatikko
- Viitasaaren ikääntyneiden asuminen
- Ryhmäkoti Helmiina, 35 asukaspaikkaa
- Palvelutalo Lehtola 15 asukaspaikkaa
- Wiitalinna, 23 asukaspaikkaa
- Lisäksi Viitasaarella on palveluntuottajien asumisyksiköt Mainiokoti Ruustinna ja Esperin Hoivakoti Haapahovi.
- Keski-Suomen hyvinvointialueella on kokonaisuudessaan 2800 ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asukaspaikkaa.
- Palvelun peittävyysluku: Vuonna 2024 ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa Keski-Suomessa oli 7,1 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, vastaava peittävyysluku maassa keskimäärin oli 6,5 prosenttia.
Lisätiedot:
- palvelupäällikkö Piritta Järvinen, p. 044 459 6571, piritta.jarvinen(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden asumispalvelut, pohjoinen alue
- palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
- vastuualuejohtaja Tuija Koivisto, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Piritta Järvinen, p. 044 459 6571, piritta.jarvinen(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden asumispalvelut, pohjoinen alue
palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
vastuualuejohtaja Tuija Koivisto, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkko valmistelussa5.9.2025 15:16:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihe ovat valmistelussa. Palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa valmistellaan vuoden 2026 talousarvion kanssa rinnakkain.
Hyvinvointialueen ja järjestön kumppanuudella potkua hyvinvoinnin ja osallisuuden vahventamiseen5.9.2025 14:04:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen ja järjestökentän välistä yhteistyötä, edistää yhteiskuntavastuullista vuorovaikutusta sekä kehittää yhdessä ratkaisuja hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Keski-Suomen hyvinvointialue ja Valo-Valmennusyhdistys ry ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen ajalle 1.9.2025–1.9.2026.
Potilasruokailu päättyy Sairaala Novan hoitokeskuksessa sekä munuaiskeskuksissa 1.10.20255.9.2025 11:07:07 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi palvelualueilla on linjattu yhdeksi säästökohteeksi potilasruokailujen päättyminen hoito- ja munuaiskeskuksissa.
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään4.9.2025 16:51:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään 1–8 päiväksi. Lomautukset ovat osa kesän 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja sopeuttamistoimia. Lomautuksilla vaikutetaan vuoden 2025 tilikauden tulokseen. Säästöä lomautuksilla arvioidaan saatavan vajaa 1,9 miljoonaa euroa. Lomautuksista on nyt tehty tarkemmat suunnitelmat.
Jämsäläiset saavat terveyspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelta4.9.2025 15:43:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9. lähtien. Siirtymä on sujunut pääosin hyvin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme