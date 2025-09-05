Viitasaaren Lehtolan toiminta päättyy vuoden lopussa – asukkaiden uudet kodit etsitään yhdessä keskustellen

Asukkaat ovat Lehtolassa niin kauan, kunnes kaikille on löytynyt uudet kodit. Uusi koti pyritään järjestämään asukkaan ja omaisen toiveen mukaisesti.

– Toimipisteiden lakkautukset ovat ikäviä ja surullisia tilanteita niin asukkaiden, omaisten, henkilökunnan sekä myös koko paikkakunnan näkökulmasta. Palvelutalo Lehtolassa on ollut erittäin yhteisöllistä, aktiivista ja vireää toimintaa ja siitä iso kiitos osaavalle henkilökunnalle, vastuualuejohtaja Tuija Koivisto sanoo.

Lehtola on Keski-Suomen hyvinvointialueen asumisyksikkö, jossa on 15 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ikääntyneille asukkaille. Hyvinvointialue toimii tiloissa vuokralla.

Asumispalveluiden asukkaille ja omaisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus

Lehtolan asukkaille ja heidän läheisilleen järjestään syyskuussa info- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Asumispalveluiden asukkaat ja omaiset saavat kutsun tilaisuuteen.

Ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaan ja heidän läheistensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon asiakas voisi siirtyä. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö. Asukas voi halutessaan siirtyä myös asumisyksikköön toiselle paikkakunnalle hyvinvointialueella. Viitasaarella hyvinvointialueen omia asumisyksiköitä ovat ryhmäkoti Helmiina ja Wiitalinna sekä palvelutuottajien asumisyksiköitä Mainiokoti Ruustinna ja Esperin Hoivakoti Haapahovi.

Osa palveluverkkomuutosta

Muutos liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen ja Lehtolan osalta toiminnan päättymisen taustalla on yksikön pieni koko ja tilojen tyydyttävä kunto. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaisen palveluverkon ja palveluverkon periaatteet 11.6.2024. Muutoksen päätavoitteina on turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus taloudelliset reunaehdot ja henkilöstön saatavuus huomioiden.

Henkilöstöä on tiedotettu asiasta.

Viitasaarella luovutettiin adressi Lehtolan puolesta

Lehtolan toiminnan puolesta on Viitasaarella kerätty 1340 nimen adressi, joka luovutettiin tänään hyvinvointialueen edustajille. Tilaisuudessa esitettiin muun muassa huolta, mistä korvaava koti löytyy sekä vakava toive, että Lehtolaa koskeva päätös voitaisiin perua. Lisäksi muistutettiin, että Lehtolan toiminta on yhteisöllistä, kodinomaista ja asukaslähtöistä.

Adressin vastaanottanut vastuualuejohtaja Tuija Koivisto muistutti, ettei Lehtolan toiminnan päättyminen ole epäluottamusta toimintaa, henkilöstöä tai tehtyä työtä kohtaan, vaan perustuu palveluverkkopäätökseen ja toimeenpanoprosessi on käynnistymässä parhaillaan.

Adressi ja tilaisuudessa luovutettu Viitasaaren vanhusneuvoston kannanotto Lehtolan tilanteesta viedään tiedoksi aluehallitukselle. Adressin luovutti Ilmi Hakonen.

Faktalaatikko

Viitasaaren ikääntyneiden asuminen Ryhmäkoti Helmiina, 35 asukaspaikkaa Palvelutalo Lehtola 15 asukaspaikkaa Wiitalinna, 23 asukaspaikkaa Lisäksi Viitasaarella on palveluntuottajien asumisyksiköt Mainiokoti Ruustinna ja Esperin Hoivakoti Haapahovi.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on kokonaisuudessaan 2800 ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asukaspaikkaa.

Palvelun peittävyysluku: Vuonna 2024 ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa Keski-Suomessa oli 7,1 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, vastaava peittävyysluku maassa keskimäärin oli 6,5 prosenttia.

Lisätiedot: