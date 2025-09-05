Honkasalo: Epäselvä laintulkinta ei saa vaarantaa palestiinalaisten oikeuksia Suomessa

Honkasalo nosti asian esiin jo aiemmin tällä viikolla jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, sillä linjaus on johtanut palestiinalaisten kielteisiin oleskelulupapäätöksiin.

– Olen huojentunut, että Migrissä on nyt herätty tilanteen epäoikeudenmukaisuuteen. Palestiinalaisten kohtelu on ollut selvä esimerkki siitä, miten hallituksen tekemät kiristykset ulkomaalaislakiin osuvat kaikkein haavoittuvimpiin. Suomessa asuvien palestiinalaisten tulee voida luottaa siihen, että heidän oleskelulupansa ratkaistaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, Honkasalo toteaa.

Honkasalo muistuttaa, että ongelma on syntynyt vuoden 2024 ulkomaalaislain muutoksista, joiden seurauksena vaatimuksia kiristettiin tavalla, joka syrjii kansalaisuudettomia, kuten palestiinalaisia. Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota.

Yle uutisoi tällä viikolla esimerkiksi Metropolia-ammattikorkeakoulussa opettajana työskentelevästä 25-vuotiaasta Fayez Bassalatista, joka pelkäsi päätyvänsä israelilaiseen vankilaan karkotuspäätöksen myötä.

– Taustalla on sinne tänne roiskittuja oleskelulupakiristyksiä, jotka asettavat ihmiset kohtalokkaaseen epävarmuuteen. On välttämätöntä, ettei yksikään palestiinalainen, eikä kukaan muukaan vailla hyväksyttyä passia, joudu pelkäämään henkensä ja turvallisuutensa puolesta epäselvän lain ja vaihtelevien tulkintojen vuoksi, Honkasalo painottaa.