Vasemmistoliitto

Honkasalo: Epäselvä laintulkinta ei saa vaarantaa palestiinalaisten oikeuksia Suomessa

5.9.2025 15:09:27 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää tärkeänä, että Maahanmuuttovirasto on tänään ilmoittanut arvioivansa uudelleen linjaustaan, jonka mukaan Palestiinan passia ei hyväksytä oleskelulupahakemuksessa kansalliseksi matkustusasiakirjaksi. Honkasalo tiedusteli asiaa tänään myös ulkoasianvaliokunnassa ministeri Valtosen kuulemisessa.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

Honkasalo nosti asian esiin jo aiemmin tällä viikolla jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, sillä linjaus on johtanut palestiinalaisten kielteisiin oleskelulupapäätöksiin. 

– Olen huojentunut, että Migrissä on nyt herätty tilanteen epäoikeudenmukaisuuteen. Palestiinalaisten kohtelu on ollut selvä esimerkki siitä, miten hallituksen tekemät kiristykset ulkomaalaislakiin osuvat kaikkein haavoittuvimpiin. Suomessa asuvien palestiinalaisten tulee voida luottaa siihen, että heidän oleskelulupansa ratkaistaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, Honkasalo toteaa.

Honkasalo muistuttaa, että ongelma on syntynyt vuoden 2024 ulkomaalaislain muutoksista, joiden seurauksena vaatimuksia kiristettiin tavalla, joka syrjii kansalaisuudettomia, kuten palestiinalaisia. Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota.

Yle uutisoi tällä viikolla esimerkiksi Metropolia-ammattikorkeakoulussa opettajana työskentelevästä 25-vuotiaasta Fayez Bassalatista, joka pelkäsi päätyvänsä israelilaiseen vankilaan karkotuspäätöksen myötä.

– Taustalla on sinne tänne roiskittuja oleskelulupakiristyksiä, jotka asettavat ihmiset kohtalokkaaseen epävarmuuteen. On välttämätöntä, ettei yksikään palestiinalainen, eikä kukaan muukaan vailla hyväksyttyä passia, joudu pelkäämään henkensä ja turvallisuutensa puolesta epäselvän lain ja vaihtelevien tulkintojen vuoksi, Honkasalo painottaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye