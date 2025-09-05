Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkko valmistelussa
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihe ovat valmistelussa. Palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa valmistellaan vuoden 2026 talousarvion kanssa rinnakkain.
- Kytkemällä palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu talousarvion valmisteluun varmistamme sitä, että palvelujen kehittäminen ja muutokset ovat kokonaisvaltaisia ja toiminta sopeutetaan talouden reunaehtoihin. Ensi vuoden talousarvion lähtökohtana on se, että alijäämää ei enää kerry. Olemme myös aikaistaneet alkuperäisestä palveluverkon toisen vaiheen valmistelua, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.
Palvelustrategia tulee tarkentamaan hyvinvointialuestrategian käytännön toimeenpanoa konkreettisin tavoittein ja toimenpitein, joita voidaan myös seurata. Aluevaltuuston on tarkoitus päättä hyvinvointialuestrategiasta ensi viikon tiistaina 9.9.
- Palvelustrategiassa ja palveluverkon toisessa vaiheessa otetaan huomioon myös kansallinen ohjaus. Ohjauksena on ollut muun muassa, että Keski-Suomen hyvinvointialueen on jatkettava määrätietoisesti palvelujen uudistamista ja jatkettava ikääntyneiden palvelujen ripeää keventämistä sekä varmistettava talouden tasapainottaminen, strategiajohtaja Anu Pihl kertoo.
Palveluverkkotyön toisessa vaiheessa on tarkoitus tehdä palveluverkkosuunnitelma vuosille 2026–2030. Palveluverkkosuunnitelman valmistelua on aikaistettu vuodesta 2026 kuluvalle syksylle hyvinvointialueen taloustilanteen vuoksi.
Palveluverkon toiseen vaiheen valmistelussa on periaatteina niin taloudellinen kestävyys kuin uudistuvat ja monikanavaiset palvelut.
- Palveluverkon valmistelussa tulemme mitoittamaan palvelut käytettävissä olevaan rahoitukseen ja ennakoimme palvelutarpeen muutokset. Palveluverkkosuunnitelma perustuu myös toiminnan uudistamiseen. Uudistamisessa palveluja katsotaan monikanavaisesti ja tarkastelemme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta palvelujen käyttävien näkökulmasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo kertoo.
Osallistuminen ja vuorovaikutus auttavat arvioimaan muutosten vaikutuksia
Valmistelussa hyödynnetään ensimmäisen vaiheen palveluverkkotyöstä saatua hyvin laajaa palautetta ja materiaalia sekä strategian väliarviointia ja siihen liittynyttä tulevaisuuskatsausta. Osana tämän vuoden sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöä myös kuultiin kesän aikana toimenpiteistä, joilla palveluja voidaan järjestää aiempaa kustannustehokkaammin.
Palvelustrategia, palveluverkkosuunnitelma ja talousarvion pohjaesitys julkaistaan 8.10. Julkaistua esitystä voi kommentoida 8.10.–5.11., jolloin osallistetaan laajasti niin asukkaita kuin muitakin sidosryhmiä muun muassa kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien kautta. Myös henkilöstö pääsee tässä vaiheessa vielä evästämään valmistelua.
Palvelustrategiasta ja erityisesti palveluverkkoesityksestä tehdään myös vaikutusten ennakkoarviointi. Ennakkoarviointia ja valmistelua tukee asukkaiden, henkilöstön, kuntien ja muiden sidosryhmien kuuleminen.
Palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu perustuu aluehallituksen 24.6. päättämille linjauksille. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta sekä vuoden 2026 talousarviosta 9.12.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu PihlSrategisen johtamisen ja järjestämisen vastuualuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kati Kallimotoimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jan TolletHyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Viitasaaren Lehtolan toiminta päättyy vuoden lopussa – asukkaiden uudet kodit etsitään yhdessä keskustellen5.9.2025 15:14:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee Viitasaarella sijaitsevan palvelutalo Lehtolan toiminnan päättymistä. Ympärivuorokautisen hoivan asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat uudet kodit.
Hyvinvointialueen ja järjestön kumppanuudella potkua hyvinvoinnin ja osallisuuden vahventamiseen5.9.2025 14:04:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen ja järjestökentän välistä yhteistyötä, edistää yhteiskuntavastuullista vuorovaikutusta sekä kehittää yhdessä ratkaisuja hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Keski-Suomen hyvinvointialue ja Valo-Valmennusyhdistys ry ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen ajalle 1.9.2025–1.9.2026.
Potilasruokailu päättyy Sairaala Novan hoitokeskuksessa sekä munuaiskeskuksissa 1.10.20255.9.2025 11:07:07 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi palvelualueilla on linjattu yhdeksi säästökohteeksi potilasruokailujen päättyminen hoito- ja munuaiskeskuksissa.
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään4.9.2025 16:51:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään 1–8 päiväksi. Lomautukset ovat osa kesän 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja sopeuttamistoimia. Lomautuksilla vaikutetaan vuoden 2025 tilikauden tulokseen. Säästöä lomautuksilla arvioidaan saatavan vajaa 1,9 miljoonaa euroa. Lomautuksista on nyt tehty tarkemmat suunnitelmat.
Jämsäläiset saavat terveyspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelta4.9.2025 15:43:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9. lähtien. Siirtymä on sujunut pääosin hyvin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme