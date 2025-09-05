Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkko valmistelussa

- Kytkemällä palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu talousarvion valmisteluun varmistamme sitä, että palvelujen kehittäminen ja muutokset ovat kokonaisvaltaisia ja toiminta sopeutetaan talouden reunaehtoihin. Ensi vuoden talousarvion lähtökohtana on se, että alijäämää ei enää kerry. Olemme myös aikaistaneet alkuperäisestä palveluverkon toisen vaiheen valmistelua, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.

Palvelustrategia tulee tarkentamaan hyvinvointialuestrategian käytännön toimeenpanoa konkreettisin tavoittein ja toimenpitein, joita voidaan myös seurata. Aluevaltuuston on tarkoitus päättä hyvinvointialuestrategiasta ensi viikon tiistaina 9.9.

- Palvelustrategiassa ja palveluverkon toisessa vaiheessa otetaan huomioon myös kansallinen ohjaus. Ohjauksena on ollut muun muassa, että Keski-Suomen hyvinvointialueen on jatkettava määrätietoisesti palvelujen uudistamista ja jatkettava ikääntyneiden palvelujen ripeää keventämistä sekä varmistettava talouden tasapainottaminen, strategiajohtaja Anu Pihl kertoo.

Palveluverkkotyön toisessa vaiheessa on tarkoitus tehdä palveluverkkosuunnitelma vuosille 2026–2030. Palveluverkkosuunnitelman valmistelua on aikaistettu vuodesta 2026 kuluvalle syksylle hyvinvointialueen taloustilanteen vuoksi.

Palveluverkon toiseen vaiheen valmistelussa on periaatteina niin taloudellinen kestävyys kuin uudistuvat ja monikanavaiset palvelut.

- Palveluverkon valmistelussa tulemme mitoittamaan palvelut käytettävissä olevaan rahoitukseen ja ennakoimme palvelutarpeen muutokset. Palveluverkkosuunnitelma perustuu myös toiminnan uudistamiseen. Uudistamisessa palveluja katsotaan monikanavaisesti ja tarkastelemme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta palvelujen käyttävien näkökulmasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo kertoo.

Osallistuminen ja vuorovaikutus auttavat arvioimaan muutosten vaikutuksia

Valmistelussa hyödynnetään ensimmäisen vaiheen palveluverkkotyöstä saatua hyvin laajaa palautetta ja materiaalia sekä strategian väliarviointia ja siihen liittynyttä tulevaisuuskatsausta. Osana tämän vuoden sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöä myös kuultiin kesän aikana toimenpiteistä, joilla palveluja voidaan järjestää aiempaa kustannustehokkaammin.



Palvelustrategia, palveluverkkosuunnitelma ja talousarvion pohjaesitys julkaistaan 8.10. Julkaistua esitystä voi kommentoida 8.10.–5.11., jolloin osallistetaan laajasti niin asukkaita kuin muitakin sidosryhmiä muun muassa kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien kautta. Myös henkilöstö pääsee tässä vaiheessa vielä evästämään valmistelua.

Palvelustrategiasta ja erityisesti palveluverkkoesityksestä tehdään myös vaikutusten ennakkoarviointi. Ennakkoarviointia ja valmistelua tukee asukkaiden, henkilöstön, kuntien ja muiden sidosryhmien kuuleminen.

Palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu perustuu aluehallituksen 24.6. päättämille linjauksille. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta sekä vuoden 2026 talousarviosta 9.12.