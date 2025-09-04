MEDIAKUTSU: Tampereen Kirjafestarit – ohjelman julkistus
Tampereen Kirjafestareiden ohjelmapäällikkö Milla Palovaara esittelee vuoden 2025 festivaaliohjelman 17. syyskuuta Tampere-talossa.
Tilaisuudessa paljastetaan, ketkä kirjailijat nähdään festivaalissa ja mitä ajankohtaisia aiheita ohjelma nostaa esiin. Toimittaja Markus Määttänen haastattelee ohjelmapäällikkö Milla Palovaaraa sekä kirjailijoita Matti Kuuselaa ja Anni Kytömäkeä.
Samalla kerrotaan Kirjafestareiden tämän vuoden uutuuksista: Antikvaariset Festarit ja Levyfestarit, jotka tuovat uusia sisältöjä kirjallisuuden rinnalle.
Aika: keskiviikko 17.9.2025 klo 14–16
Paikka: Tampere-talo
Kesto: noin 2 tuntia
Esiintyjät: ohjelmapäällikkö Milla Palovaara, toimittaja Markus Määttänen, kirjailijat Matti Kuusela ja Anni Kytömäki
Valokuvaaminen on sallittua koko ajan, ja järjestäjä toimittaa kuvia pyydettäessä myös tilaisuuden jälkeen.
Tilaisuuteen mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautujaa.
👉 Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Kirjafestarit2025_ohjelmanjulkistus
Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:
Milla Palovaara
Ohjelmapäällikkö, Tampereen Kirjafestarit
puh. +358 40 596 7973
ohjelma.kirjafestarit@tampere-talo.fi
📚 Tampereen Kirjafestarit 29.–30.11.2025
Pirkanmaan suurin kirjallisuustapahtuma kokoaa Tampere-taloon tuhannet kävijät ja satoja esiintyjiä. Viikonlopun aikana luvassa on kirjallisuutta, keskusteluja ja elämyksiä – sekä yhdellä lipulla koettavat Kirjafestarit, Levyfestarit ja Antikvaariset Festarit.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntija, Tampereen KirjafestaritPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
