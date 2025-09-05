Lihavuuden ehkäisy lapsuudessa on keskeistä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä
Tuoreiden suomalaistutkimusten mukaan runsas reipas ja rasittava liikunta, hyvä fyysinen kunto ja terveellinen ruokavalio tukevat valtimoiden terveyttä lapsuudessa ja nuoruudessa. Erityisesti reipas ja rasittava liikunta sekä lihavuuden ehkäisy ovat avainasemassa sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä.
Aihe on merkittävä, sillä sydän- ja verisuonitaudit ovat maailmanlaajuisesti johtava sairastavuuden ja ennenaikaisen kuolleisuuden syy. Lisäksi vain murto-osa lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi ja syö ravitsemussuositusten mukaisesti. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön yhteistyötutkimuksissa tarkasteltiin lasten ja nuorten fyysisen kunnon, liikunnan ja ruokavalion rasvan laadun yhteyksiä valtimoterveydestä kertoviin valtimoiden jäykkyyden ja rakenteen mittareihin.
Fyysinen kunto ja normaalipaino tukevat valtimoterveyttä
Tutkimuksen mukaan hyvä lihaskunto lapsuudessa ja nuoruudessa on yhteydessä parempaan valtimoterveyteen. Erityisesti hyvä tulos istumaannousutestissä ennusti matalampaa valtimojäykkyyttä. Korkeampi kestävyyskunto liittyi suurempaan kaulavaltimon seinämän paksuuteen. Vaikka paksumpi valtimoseinämä voi viitata valtimoterveyden kannalta epäedullisiin muutoksiin, hyväkuntoisilla nuorilla paksumpi valtimoseinämä voi kertoa valtimoiden sopeutumisesta rasittavaan liikuntaan.
Merkittävä osa yhteyksistä selittyi kehon rasvaprosentilla, mikä korostaa lihavuuden ehkäisyn merkitystä.
“Sekä hyvä fyysinen kunto että normaalipainoisuus lapsuudessa ja nuoruudessa tukevat valtimoterveyttä, mutta erityisesti lihavuuden ehkäisy näyttäisi olevan keskeinen tekijä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä”, toteaa liikuntalääketieteen väitöskirjatutkija Emilia Laitinen Jyväskylän yliopistosta.
Reipas liikunta ja ravitsemus yhdessä tukevat valtimoiden joustavuutta
Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että nuorilla, jotka harrastivat runsaasti reipasta ja rasittavaa liikuntaa, valtimoiden joustavuus oli parempi kuin vähemmän liikkuvilla. Yhteys oli erityisen vahva niillä nuorilla, jotka käyttivät enemmän tyydyttynyttä eli kovaa rasvaa ruokavaliossaan. Lisäksi runsaampi tyydyttymättömän eli pehmeän rasvan saanti oli yhteydessä parempaan valtimoiden joustavuuteen.
“Nuorten vähentynyt liikkuminen ja epäterveelliset ruokailutottumukset lisäävät valtimotautien riskiä aikuisuudessa”, sanoo Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen väitöskirjatutkija Mika Jormanainen.
Tutkijoiden viesti: panostetaan nuorten terveyteen ajoissa
Tutkimukset korostavat, että sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn tulee alkaa jo lapsuudessa. Fyysisen kunnon mittaaminen ja vahvistaminen, liikunnan lisääminen ja ravitsemuksen parantaminen ovat keinoja, joilla voidaan tukea nuorten terveyttä ja ehkäistä sairauksia pitkällä aikavälillä.
”Istuvan elämäntavan lisääntyminen ja ruutujen ääressä vietetty aika haastavat lasten ja nuorten fyysistä kuntoa ja valtimoterveyttä. Lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti ja säännöllisesti, ja terveellisiä elämäntapoja olisi tärkeää tukea jo varhaisessa iässä”, Laitinen sanoo.
“Liikunta- ja ravintotottumusten parantaminen vaatii yhteistyötä vanhempien, koulujen ja koko yhteiskunnan välillä”, Jormanainen tiivistää.
Tutkimusten tuloksia esitellään lasten liikuntaan ja terveyteen keskittyvässä kansainvälisessä konferenssissa Peurungassa 9.-12.9.
Nyt julkaistut tulokset perustuvat Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä käynnissä olevan professori Timo Lakan johtaman Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen seuranta-aineistoon. Laitisen tutkimus julkaistiin liikuntalääketieteen Sports Medicine Open -lehdessä ja Jormanaisen tutkimus lasten lihavuuteen keskittyvässä Pediatric Obesity -lehdessä.
Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Metabolisten sairauksien tutkimusyhteisöä. Tutkimusyhteisö tutkii kardiometabolisia sairauksia genetiikkaa ja genomiikkaa translationaalista tutkimusta ja elämäntapainterventioita hyödyntäen. Vahva tutkimusnäyttö tautimekanismeista edistää metabolisten sairauksien varhaista diagnosointia, ehkäisyä ja yksilöllistä hoitoa. Tutkimusyhteisöön kuuluu 20 tutkimusryhmää perustutkimuksesta potilaiden hoitoon.
Lasten liikunta ja ravitsemus – eli Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) -tutkimuksen sivut: https://www.panicstudy.fi
Tutkimusyhteisön sivut: https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/metaboliset-sairaudet
Lisätietoa ja linkit avoimiin alkuperäisjulkaisuihin:
Väitöskirjatutkija Emilia Laitinen
Liikuntatieteellinen tiedekunta, liikuntalääketiede, Jyväskylän yliopisto
emilia.a.laitinen@jyu.fi
Väitöskirjatutkija Mika Jormanainen
iikuntatieteellinen tiedekunta, liikuntalääketiede, Jyväskylän yliopisto
mika.t.jormanainen@student.jyu.fi
Laitinen, E., Soininen, S., Leppänen, M. H., Waller, K., Bond, B., Lintu, N., Faigenbaum, A. D., Laitinen, T., Haapala, E. A., & Lakka, T. A. Associations of Physical Fitness During Childhood with Arterial Structure and Stiffness in Adolescence: An 8-Year Follow-up Study. Sports Medicine – Open 2025; 11(48). https://doi.org/10.1186/s40798-025-00841-w
Jormanainen, M., Eloranta, A., Leppänen, M. H., Laitinen, T., Kähönen, M., Laitinen, E., Lakka, T. A., & Haapala, E. A. (2025). Associations of Physical Activity and Dietary Fat Quality With Arterial Health in Adolescents. Pediatric Obesity, Early online, Article e70048. https://doi.org/10.1111/ijpo.70048
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Kirjoitan, koska haluan!5.9.2025 17:50:09 EEST | Tiedote
Suomalaiset nuoret lukevat nykyään kenties enemmän kuin koskaan, mutta lukeminen on sirpaloitunut kännykkäaikakaudella lyhyiden viestien ja tekstien lukemiseen. Vaikka kirjojenkin lukeminen on edelleen yleistä, luettujen kirjojen määrä on laskenut jyrkästi. Erityisesti aktiivilukijoiden määrä on laskenut 15–24-vuotiaiden nuorten joukossa. Herättääksemme osaltamme lukemisintoa julkaisemme valtakunnallisen kirjoituskilpailun 13–16-vuotiaille sekä 17–20-vuotiaille nuorille. Nykytrendin mukaisesti kilpailuraadin parhaiksi valitsemista kirjoituksista julkaistaan kaikille kuunneltavaksi ilmaiset ääniteokset suomalaisessa VoiceBooks-äänikirjasovelluksessa.
Uusi professori tutkii työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä – “Oppiminen ei ole pelkästään innostavaa, vaan se voi myös kuormittaa”4.9.2025 13:09:28 EEST | Tiedote
Toukokuussa aikuiskasvatuksen professorina aloittanut Kaija Collin on tarkastellut työurallaan aikuisten oppimista monesta näkökulmasta. Työssä tapahtuva jatkuva oppiminen puhututtaa etenkin nykyajan vaativassa ja kovatahtisessa työelämässä, mutta sen yhteyksiä työhyvinvointiin tulisi Collinin mukaan selvittää tarkemmin.
Tutkimus selvitti kansallislaulujen tunneilmaisuja – Maamme-laulu poikkeaa valoisuudellaan muista pohjolan sävelistä4.9.2025 10:45:59 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston johtama tutkimus analysoi 176 kansallislaulun tunneilmaisua. Tulosten mukaan päiväntasaajan läheisyydessä sijaitsevien maiden kansallislaulut ovat energisiä, kun taas pohjoisempien maiden laulut olivat surumielisempiä. Yllättäen suomalaisten Maamme-laulu osoittautui iloisemmaksi kuin osattiin odottaa.
Lasten liikunta ja planetaarinen hyvinvointi pääteemana kansainvälisessä konferenssissa Peurungassa 9.–12.9.4.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Liikuntatieteellinen tiedekunta järjestää Paediatric Work Physiology 2025 -konferenssin 9.–12. syyskuuta Peurungassa. Tapahtuma kokoaa yhteen lasten liikunnan ja terveyden asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Konferenssin pääteemana on lasten liikunta ja planetaarinen hyvinvointi, ja ohjelmassa käsitellään muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia lasten terveyteen ja liikuntaan.
Tuhkasta tehoa biokaasun tuotantoon4.9.2025 07:03:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat havainneet, että tuhka näyttää olevan erinomainen lisäaine biojätteen mädätysprosessiin sekä metaanin tuotannon että mädätysjäännöksen lannoitusominaisuuksien kannalta. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Biomass and Bioenergy -lehdessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme