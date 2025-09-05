Lihavuuden ehkäisy lapsuudessa on keskeistä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä

Aihe on merkittävä, sillä sydän- ja verisuonitaudit ovat maailmanlaajuisesti johtava sairastavuuden ja ennenaikaisen kuolleisuuden syy. Lisäksi vain murto-osa lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi ja syö ravitsemussuositusten mukaisesti. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön yhteistyötutkimuksissa tarkasteltiin lasten ja nuorten fyysisen kunnon, liikunnan ja ruokavalion rasvan laadun yhteyksiä valtimoterveydestä kertoviin valtimoiden jäykkyyden ja rakenteen mittareihin.

Fyysinen kunto ja normaalipaino tukevat valtimoterveyttä

Tutkimuksen mukaan hyvä lihaskunto lapsuudessa ja nuoruudessa on yhteydessä parempaan valtimoterveyteen. Erityisesti hyvä tulos istumaannousutestissä ennusti matalampaa valtimojäykkyyttä. Korkeampi kestävyyskunto liittyi suurempaan kaulavaltimon seinämän paksuuteen. Vaikka paksumpi valtimoseinämä voi viitata valtimoterveyden kannalta epäedullisiin muutoksiin, hyväkuntoisilla nuorilla paksumpi valtimoseinämä voi kertoa valtimoiden sopeutumisesta rasittavaan liikuntaan.

Merkittävä osa yhteyksistä selittyi kehon rasvaprosentilla, mikä korostaa lihavuuden ehkäisyn merkitystä.

“Sekä hyvä fyysinen kunto että normaalipainoisuus lapsuudessa ja nuoruudessa tukevat valtimoterveyttä, mutta erityisesti lihavuuden ehkäisy näyttäisi olevan keskeinen tekijä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä”, toteaa liikuntalääketieteen väitöskirjatutkija Emilia Laitinen Jyväskylän yliopistosta.

Reipas liikunta ja ravitsemus yhdessä tukevat valtimoiden joustavuutta

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että nuorilla, jotka harrastivat runsaasti reipasta ja rasittavaa liikuntaa, valtimoiden joustavuus oli parempi kuin vähemmän liikkuvilla. Yhteys oli erityisen vahva niillä nuorilla, jotka käyttivät enemmän tyydyttynyttä eli kovaa rasvaa ruokavaliossaan. Lisäksi runsaampi tyydyttymättömän eli pehmeän rasvan saanti oli yhteydessä parempaan valtimoiden joustavuuteen.

“Nuorten vähentynyt liikkuminen ja epäterveelliset ruokailutottumukset lisäävät valtimotautien riskiä aikuisuudessa”, sanoo Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen väitöskirjatutkija Mika Jormanainen.

Tutkijoiden viesti: panostetaan nuorten terveyteen ajoissa

Tutkimukset korostavat, että sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn tulee alkaa jo lapsuudessa. Fyysisen kunnon mittaaminen ja vahvistaminen, liikunnan lisääminen ja ravitsemuksen parantaminen ovat keinoja, joilla voidaan tukea nuorten terveyttä ja ehkäistä sairauksia pitkällä aikavälillä.

”Istuvan elämäntavan lisääntyminen ja ruutujen ääressä vietetty aika haastavat lasten ja nuorten fyysistä kuntoa ja valtimoterveyttä. Lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti ja säännöllisesti, ja terveellisiä elämäntapoja olisi tärkeää tukea jo varhaisessa iässä”, Laitinen sanoo.

“Liikunta- ja ravintotottumusten parantaminen vaatii yhteistyötä vanhempien, koulujen ja koko yhteiskunnan välillä”, Jormanainen tiivistää.

Tutkimusten tuloksia esitellään lasten liikuntaan ja terveyteen keskittyvässä kansainvälisessä konferenssissa Peurungassa 9.-12.9.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä käynnissä olevan professori Timo Lakan johtaman Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen seuranta-aineistoon. Laitisen tutkimus julkaistiin liikuntalääketieteen Sports Medicine Open -lehdessä ja Jormanaisen tutkimus lasten lihavuuteen keskittyvässä Pediatric Obesity -lehdessä.

Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Metabolisten sairauksien tutkimusyhteisöä. Tutkimusyhteisö tutkii kardiometabolisia sairauksia genetiikkaa ja genomiikkaa translationaalista tutkimusta ja elämäntapainterventioita hyödyntäen. Vahva tutkimusnäyttö tautimekanismeista edistää metabolisten sairauksien varhaista diagnosointia, ehkäisyä ja yksilöllistä hoitoa. Tutkimusyhteisöön kuuluu 20 tutkimusryhmää perustutkimuksesta potilaiden hoitoon.

Lasten liikunta ja ravitsemus – eli Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) -tutkimuksen sivut: https://www.panicstudy.fi

Tutkimusyhteisön sivut: https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/metaboliset-sairaudet

Lisätietoa ja linkit avoimiin alkuperäisjulkaisuihin:

Väitöskirjatutkija Emilia Laitinen

Liikuntatieteellinen tiedekunta, liikuntalääketiede, Jyväskylän yliopisto

emilia.a.laitinen@jyu.fi

Väitöskirjatutkija Mika Jormanainen

iikuntatieteellinen tiedekunta, liikuntalääketiede, Jyväskylän yliopisto

mika.t.jormanainen@student.jyu.fi

Laitinen, E., Soininen, S., Leppänen, M. H., Waller, K., Bond, B., Lintu, N., Faigenbaum, A. D., Laitinen, T., Haapala, E. A., & Lakka, T. A. Associations of Physical Fitness During Childhood with Arterial Structure and Stiffness in Adolescence: An 8-Year Follow-up Study. Sports Medicine – Open 2025; 11(48). https://doi.org/10.1186/s40798-025-00841-w

Jormanainen, M., Eloranta, A., Leppänen, M. H., Laitinen, T., Kähönen, M., Laitinen, E., Lakka, T. A., & Haapala, E. A. (2025). Associations of Physical Activity and Dietary Fat Quality With Arterial Health in Adolescents. Pediatric Obesity, Early online, Article e70048. https://doi.org/10.1111/ijpo.70048