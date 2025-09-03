SuPerin Inberg: Laadukasta varhaiskasvatusta tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan

Kunnille ja hyvinvointialueille olisi turvattava riittävät resurssit lasten ja lapsiperheiden palvelujen turvaamiseen. Kuntiin ja hyvinvointialueisiin kohdistuvat valtionosuusleikkaukset heikentävät näitä palveluja. Myös maahanmuuttajien kotoutumiskorvausten leikkaukset vaikeuttavat lapsille ja lapsiperheille tärkeitä palveluja, ja ne myös lisäävät korjaavien toimien kustannuksia ja jopa lasten ja nuorten syrjäytymistä.

SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg katsoo, että laadukas varhaiskasvatus osaltaan auttaa perheitä selviytymään ja siksi siitä ei kannata säästää.

– Päiväkotien arjessa leikkaukset vaikuttaisivat suoraan lasten mahdollisuuteen saada hoivaa ja tukea kasvuun ammattilaiselta, jolla on myös voimavaroja tehdä työtänsä laadukkaasti ja eettisesti kestävällä tavalla. Me puhumme tässä nyt ajanjaksosta, joka antaa eväät ihmisen koko elämään, Inberg painottaa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus voi laskennallisesti täyttyä, mutta olla silti riittämätön arjessa, jossa tulee sairastumisia, osa henkilöstöstä tekee toimistossa suunnitelmia, pitää yhteyttä huoltajiin – ja on siten poissa ryhmästä.

– Varhaiset tukitoimet ja lapsen yksilöllinen huomioiminen ehkäisevät myöhempiä, vakavampia ongelmia. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että ryhmässä on aina riittävä määrä ammattitaitoisia aikuisia – olivat he sitten sijaisia tai vakituista henkilöstöä.

Inberg muistuttaa, että lähihoitajat ovat ainoita terveydenhuollon ammattilaisia varhaiskasvatuksessa. Koulutuksensa myötä heillä on erityistä ammattiosaamista seurata työssään myös lapsen psyykkistä hyvinvointia.

– Kunnissa on maltettava olla leikkaamatta varhaiskasvatuksesta, jotta kustannukset pysyvät kurissa ja Suomi voi menestyä. Lyhytnäköiset säästötoimet tulevat kalliiksi.