SuPerin Inberg: Laadukasta varhaiskasvatusta tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan
Lapsiperheköyhyys lisääntyy ja useampi kuin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä. Kokonaan perusturvan varassa elävistä henkilöistä lapsia on jo joka viides. SuPer muistuttaa päättäjiä pitämään huolta lapsista ja nuorista.
Kunnille ja hyvinvointialueille olisi turvattava riittävät resurssit lasten ja lapsiperheiden palvelujen turvaamiseen. Kuntiin ja hyvinvointialueisiin kohdistuvat valtionosuusleikkaukset heikentävät näitä palveluja. Myös maahanmuuttajien kotoutumiskorvausten leikkaukset vaikeuttavat lapsille ja lapsiperheille tärkeitä palveluja, ja ne myös lisäävät korjaavien toimien kustannuksia ja jopa lasten ja nuorten syrjäytymistä.
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg katsoo, että laadukas varhaiskasvatus osaltaan auttaa perheitä selviytymään ja siksi siitä ei kannata säästää.
– Päiväkotien arjessa leikkaukset vaikuttaisivat suoraan lasten mahdollisuuteen saada hoivaa ja tukea kasvuun ammattilaiselta, jolla on myös voimavaroja tehdä työtänsä laadukkaasti ja eettisesti kestävällä tavalla. Me puhumme tässä nyt ajanjaksosta, joka antaa eväät ihmisen koko elämään, Inberg painottaa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus voi laskennallisesti täyttyä, mutta olla silti riittämätön arjessa, jossa tulee sairastumisia, osa henkilöstöstä tekee toimistossa suunnitelmia, pitää yhteyttä huoltajiin – ja on siten poissa ryhmästä.
– Varhaiset tukitoimet ja lapsen yksilöllinen huomioiminen ehkäisevät myöhempiä, vakavampia ongelmia. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että ryhmässä on aina riittävä määrä ammattitaitoisia aikuisia – olivat he sitten sijaisia tai vakituista henkilöstöä.
Inberg muistuttaa, että lähihoitajat ovat ainoita terveydenhuollon ammattilaisia varhaiskasvatuksessa. Koulutuksensa myötä heillä on erityistä ammattiosaamista seurata työssään myös lapsen psyykkistä hyvinvointia.
– Kunnissa on maltettava olla leikkaamatta varhaiskasvatuksesta, jotta kustannukset pysyvät kurissa ja Suomi voi menestyä. Lyhytnäköiset säästötoimet tulevat kalliiksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPerin Inberg budjettiriihestä: Pienituloisten mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen heikkenee3.9.2025 08:43:14 EEST | Tiedote
Hallituksen budjettiriihessä tehtiin leikkauspäätöksiä, joista pääosa tulee voimaan vuonna 2027. Merkittävin leikkauspäätös oli valtion tukeman asuntotuotannon korkotukivaltuuden pienentäminen 365 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 alkaen. Se merkitsee, että tulevina vuosina voidaan rakentaa entistä vähemmän uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Hyvinvointialueiden rahapula ei oikeuta lakien rikkomiseen1.9.2025 05:00:00 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on haastava, mutta se ei anna lupaa rikkoa eri laeissa säädettyjä hyvinvointialueita pakottavia lainsäännöksiä. Oikeuskansleri on viime huhtikuussa ottanut tiukan linjan hyvinvointialueiden päättäjien vastuusta ja korostanut, että rahapula ja henkilöstön lomautukset eivät oikeuta lakien rikkomiseen.
SuPer ja Tehy esittävät Else-Mai Kirvesniemeä STTK:n puheenjohtajaksi29.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
SuPer ja Tehy esittävät varatuomari Else-Mai Kirvesniemeä STTK:n puheenjohtajaksi. Else-Mai Kirvesniemellä on vahva osaaminen edunvalvontatehtävistä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Hän työskentelee Tehyn toiminnanjohtajana yhdeksättä vuotta. Aiemmin hän työskenteli 15 vuotta lakimiehenä, lakiasianpäällikkönä ja edunvalvontajohtajana Ammattiliitto Prossa.
Kutsu: Työperäinen maahanmuutto – sote-alan hopealuoti? -tilaisuus Pikkuparlamentissa 1.10.26.8.2025 09:45:31 EEST | Kutsu
Tervetuloa Hyvinvointiala Hali ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin aamiaistilaisuuteen Eduskunnan Pikkuparlamenttiin keskiviikkona 1.10. klo 8.30–10.00. Käsittelemme tilaisuudessa kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia ja haasteita sote-alan näkökulmasta.
SuPer pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä ja Valviraa ohjaamaan hyvinvointialueita yhteisöllisen asumisen soveltuvuudesta ja asiakaskriteereistä25.8.2025 09:27:04 EEST | Tiedote
SuPer on lähettänyt sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Valviraan pyynnön ohjata hyvinvointialueita selventämään yhteisöllisen asumisen asiakaskriteereitä. SuPerin mukaan kriteerien selventäminen on myös valvontaviranomaisten etu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme