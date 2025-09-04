Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 8.–11.9.2025: istuntokatsaus
Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 8.-11. syyskuuta komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää Euroopan unionin tila -puheensa ensimmäistä kertaa uudelleenvalintansa jälkeen. Lisäksi mepit keskustelevat komission ja neuvoston puheenjohtajamaa Tanskan edustajan kanssa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn kauppasopimuksen yksityiskohdista sekä EU:n ulkosuhdejohtaja Kaja Kallaksen kanssa turvatakuiden antamisesta Ukrainalle. Parlamentti myös äänestää elintarvike- ja tekstiilijätettä vähentävistä säännöistä sekä sisämarkkinasääntöjen yksinkertaistamisesta.
- Euroopan unionin tila: keskustelu Ursula von der Leyenin kanssa
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää keskiviikkona klo 9 CEST Euroopan unionin tila -puheensa ensimmäistä kertaa uudelleenvalintansa jälkeen.
- Mepit arvioivat EU:n ja Yhdysvaltain kauppasopimusta
Keskiviikkona mepit keskustelevat komission ja neuvoston puheenjohtajamaa Tanskan edustajan kanssa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn kauppasopimuksen yksityiskohdista.
- Eurooppalaiset turvatakuut Ukrainalle: keskustelu Kaja Kallaksen kanssa
Tiistaiaamuna mepit ja EU:n ulkosuhdejohtaja Kaja Kallas keskustelevat turvatakuiden antamisesta Ukrainalle oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi.
- Gazan kestämätön tilanne: EP äänestää päätöslauselmasta
Tiistaina mepit ja ulkosuhdejohtaja Kaja Kallas keskustelevat EU:n toimista nälänhädän estämiseksi Gazassa, panttivankien vapauttamisesta ja kahden valtion ratkaisun edistämisestä.
- Moldovan presidentti Maia Sandun puhe
Tiistaina klo 12 CEST parlamentin juhlaistunnossa puhuu jäsenehdokasmaa Moldovan presidentti Maia Sandu.
- Uudet säännöt tekstiili- ja elintarvikejätteen vähentämiseksi
Parlamentti äänestää tiistaina elintarvike- ja tekstiilijätettä vähentävien sääntöjen lopullisesta hyväksymisestä.
- Ajoneuvojen kiertotaloussäännöt ja romuajoneuvot
Tiistaina parlamentti äänestää kannastaan EU-sääntöihin, joilla pyritään parantamaan autoteollisuuden kestävyyttä.
- EU:n hiilirajamekanismin yksinkertaistamisen
Mepit äänestävät hiilirajamekanismin (CBAM) muutosten lopullisesta hyväksymisestä. Näin pyritään pienyritysten sekä satunnaisten maahantuojien hallinnollisen taakan vähentämiseen.
- Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden painopisteet
Keskiviikkona mepit äänestävät mietinnöstä, jossa parlamentti esittää näkemyksensä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta seuraavalla budjettikaudella, joka alkaa vuonna 2028.
- Sisämarkkinasääntöjen yksinkertaistaminen
Torstaina parlamentti keskustelee ja äänestää mietinnöstä, joka käsittelee sisämarkkinoiden vahvistamista EU:n globaalin kilpailukyvyn ja talouden edistämiseksi.
- Muita aiheita
Myös asialistalla
