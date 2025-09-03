Unettomuus kuriin Hiiden Opiston kurssilla
Hiiden Opistolla alkaa 10.9.2025 lääkkeettömään CBT-I-hoitomenetelmään perustuva kurssi. Käyttäytymis- ja kognitiivista terapiaa hyödyntävä kurssi auttaa parantamaan unen laatua omien valintojen kautta. Kurssi pidetään keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 Lohjan Yhteislyseon lukiossa. Ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/13957/
Unettomuuden lääkkeelliseen hoitoon on olemassa vaihtoehtoja. Hiiden Opistolla alkaa 10.9.2025 pitkäaikaisesta, yli 3 kk kestäneestä, unettomuudesta kärsiville tarkoitettu lääkkeettömän unettomuuden hoidon kurssi, joka perustuu unettomuuden kognitiivis-behavioraaliseen (CBT-I) hoitoon. Lääkärin tekemää unettomuusdiagnoosia ei tarvita, eikä unilääkkeen käyttö ole este osallistua kurssille.
Unettomuudesta eroon tietoisilla tapojen muutoksilla
CBT-I-hoidossa pyritään muokkaamaan ajattelu- ja käyttäytymismalleja, ja keskitytään mm. seuraaviin osa-alueisiin:
- Unen rakenne: Autetaan ymmärtämään terveen unen rakennetta ja sitä, miten unen laatu ja määrä voivat vaikuttaa hyvinvointiin.
- Käyttäytymisen muutokset: Käyttäytymisterapiaa käytetään esimerkiksi unihygienian parantamiseen, kuten säännölliseen nukkumaanmeno- ja heräämisajan ylläpitämiseen.
- Ajatusmallien muuttaminen: Kognitiivisen terapian avulla ohjataan tunnistamaan ja muuttamaan mahdollisesti haitallisia ajatusmalleja tai unihäiriöön liittyviä huolia.
- Stressinhallinta: Osana hoitoa opitaan erilaisia stressinhallintatekniikoita, jotka voivat auttaa rentoutumaan ja edistämään unen saantia.
CBT-I on tutkitusti tehokas menetelmä unettomuuden hoidossa, ja se voi auttaa saavuttamaan kestäviä ja positiivisia muutoksia unirytmien ja unen laadun parantamiseksi.
Kurssin tiedot:
Unettomuuden lääkkeetön hoito (0161010007)
Keskiviikkoisin klo 18.00-20.00
10.9.-8.10.2025
Lohjan Yhteislyseon lukio
Kurssin vetäjä on työterveyshoitaja ja unettomuusterapeutti
Ilmoittautuminen: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/13957/
Eija Teräväapulaisrehtori / Hiiden OpistoPuh:+358 50 466 0646eija.terava@lohja.fi
