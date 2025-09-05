Wickström: Pankkien on uskottava yrityksiin – rahoitus ratkaisevaa kasvun kannalta

Ollikainen, Norrback ja Ingo kyseenalaistavat merivartioaseman siirtoa Vallgrundista Vaskiluotoon 5.9.2025 14:41:56 EEST | Tiedote

Kansanedustajat Mikko Ollikainen, Anders Norrback ja Christoffer Ingo ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen sisäministeri Mari Rantaselle. He ovat huolissaan Vallgrundin merivartioaseman siirrosta Etelä-Vallgrundista Vaskiluotoon Kutterisatamaan. Kysymyksessään edustajat kyseenalaistavat siirron taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset perusteet ja korostavat, että Saaristolaki velvoittaa valtiota työnantajana turvaamaan työpaikat saaristossa.