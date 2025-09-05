Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström: Pankkien on uskottava yrityksiin – rahoitus ratkaisevaa kasvun kannalta

5.9.2025 15:16:19 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Tänään vietetään Yrittäjän päivää eri puolilla maata. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström nostaa esiin tarpeen luoda paremmat edellytykset yritysten kasvulle – erityisesti rahoituksen saatavuuden osalta.

– Suomi tarvitsee kasvua, ja yrityksillä on siinä keskeinen rooli. Liian monet pienyritykset kohtaavat esteitä hakiessaan rahoitusta kasvu­suunnitelmiensa toteuttamiseen. Pankkien on syytä osoittaa enemmän ymmärrystä yritysten todellisuutta kohtaan, eikä rahoitusehtojen tulisi olla tarpeettoman tiukkoja, Wickström sanoo.

Wickström muistuttaa, että rahoitusehdot ovat Suomessa usein tiukemmat kuin monissa muissa EU-maissa, mikä koettelee erityisesti pieniä yrityksiä.

Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2025 tekemän kyselyn mukaan 43 prosenttia jäsenyrityksistä kokee, että rahoituksen saaminen kasvun tueksi on vaikeaa. Suurin haaste kohdistuu kaikkein pienimpiin, 1–4 hengen yrityksiin.

– Pienimmissäkin yrityksissä on valtavasti potentiaalia. On huolestuttavaa, jos hyvät kasvusuunnitelmat jäävät toteuttamatta rahoituksen puutteen vuoksi. Odotan, että hallitus seuraa tilannetta tarkasti ja ryhtyy lisätoimiin, ellei tilanne ala parantua, Wickström sanoo.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Ollikainen, Norrback och Ingo ifrågasätter flytt av sjöbevakningsstation från Vallgrund till Vasklot5.9.2025 14:41:56 EEST | Pressmeddelande

Riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen, Anders Norrback och Christoffer Ingo har lämnat in ett skriftligt spörsmål riktat till inrikesminister Mari Rantanen. Ledamöterna är bekymrade över flytten av Vallgrunds sjöbevakningsstation från Södra Vallgrund till Kutterhamnen i Vasklot. I spörsmålet ifrågasätter ledamöterna grunderna, såväl ekonomiska som säkerhetspolitiska, till flytten av sjöbevakningsstationen och poängterar att Skärgårdslagen stipulerar att staten som arbetsgivare borde sträva efter att säkerställa arbetsplatser i skärgården.

Ollikainen, Norrback ja Ingo kyseenalaistavat merivartioaseman siirtoa Vallgrundista Vaskiluotoon5.9.2025 14:41:56 EEST | Tiedote

Kansanedustajat Mikko Ollikainen, Anders Norrback ja Christoffer Ingo ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen sisäministeri Mari Rantaselle. He ovat huolissaan Vallgrundin merivartioaseman siirrosta Etelä-Vallgrundista Vaskiluotoon Kutterisatamaan. Kysymyksessään edustajat kyseenalaistavat siirron taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset perusteet ja korostavat, että Saaristolaki velvoittaa valtiota työnantajana turvaamaan työpaikat saaristossa.

Bergqvist: Otammeko naisiin kohdistuvan väkivallan vakavasti?5.9.2025 10:44:46 EEST | Tiedote

Viimeisin tapaus, jossa 31-vuotias raskaana ollut nainen kuoli Espoossa parisuhdeväkivallan seurauksena, on karu muistutus siitä, että koti – jonka pitäisi olla turvallinen paikka – on usein naiselle Suomen vaarallisin paikka. Joka vuosi noin 15 naista kuolee Suomessa parisuhdeväkivallan seurauksena. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on syvästi huolestunut naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye