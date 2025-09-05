Wickström: Pankkien on uskottava yrityksiin – rahoitus ratkaisevaa kasvun kannalta
Tänään vietetään Yrittäjän päivää eri puolilla maata. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström nostaa esiin tarpeen luoda paremmat edellytykset yritysten kasvulle – erityisesti rahoituksen saatavuuden osalta.
– Suomi tarvitsee kasvua, ja yrityksillä on siinä keskeinen rooli. Liian monet pienyritykset kohtaavat esteitä hakiessaan rahoitusta kasvusuunnitelmiensa toteuttamiseen. Pankkien on syytä osoittaa enemmän ymmärrystä yritysten todellisuutta kohtaan, eikä rahoitusehtojen tulisi olla tarpeettoman tiukkoja, Wickström sanoo.
Wickström muistuttaa, että rahoitusehdot ovat Suomessa usein tiukemmat kuin monissa muissa EU-maissa, mikä koettelee erityisesti pieniä yrityksiä.
Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2025 tekemän kyselyn mukaan 43 prosenttia jäsenyrityksistä kokee, että rahoituksen saaminen kasvun tueksi on vaikeaa. Suurin haaste kohdistuu kaikkein pienimpiin, 1–4 hengen yrityksiin.
– Pienimmissäkin yrityksissä on valtavasti potentiaalia. On huolestuttavaa, jos hyvät kasvusuunnitelmat jäävät toteuttamatta rahoituksen puutteen vuoksi. Odotan, että hallitus seuraa tilannetta tarkasti ja ryhtyy lisätoimiin, ellei tilanne ala parantua, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
