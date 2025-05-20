Palkitun belgialaisarkkitehdin Marie-José Van Heen näyttely esille Jyväskylään

”Pidän hyvistä huoneista; ne kiinnostavat minua kaikkina aikakausina. Talot, joissa on hyvin

mitoitettuja, hyvällä valolla varustettuja huoneita ja ovia. Mitä muuta sitä tarvitsee?” – Marie-José Van Hee



Van Heen rakennusten pelkistetty kodikkuus sykähdyttää



Näyttely antaa mahdollisuuden kokea Marie-José Van Heen arkkitehtuuria, joka on hienovaraisen yksinkertaista ja ajatonta. Näyttelyn nimi, Auringon maalaamia koteja, kuvastaa Van Heen tapaa huomioida tarkasti, miten valo käyttäytyy erilaisilla pinnoilla ja materiaaleilla.



Van Hee käyttää taitavasti materiaaleja, valoa ja mittasuhteita luoden harmonisia tiloja, joissa sisä- ja ulkotilan välinen raja hämärtyy. Hänen suunnittelemansa rakennukset osoittavat, kuinka pelkistetty tila voi tarjota kutsuvat puitteet jokapäiväiselle elämälle. Aidot materiaalit ja valo sekä ymmärrys ihmisen tarpeista tekevät Van Heen luomista tiloista toimivia, eläviä ja kodikkaita.



"Valitsen mahdollisimman paljon luonnollisia ja kestäviä materiaaleja. Rakennuksen voi ajoittaa sen materiaalin perusteella, koska tietyt materiaalit heijastelevat aina tiettyä aikakautta. Sitä vastoin tila on jotakin, jonka voi ja täytyy olla ajaton. Tila on universaali", Van Hee toteaa.



”Marie-José Van Heen näyttely on osa pitkää perinnettä, sillä Alvar Aalto -mitalilla palkitun suunnittelijan arkkitehtuuria on esitelty Keski-Suomessa liki 60 vuoden ajan”, kertoo Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh. ”Toivon, että kävijät oivaltavat Van Heen arkkitehtuurin äärellä, kuinka tärkeää mittakaava on suunniteltaessa ihmisten kokoisia tiloja ja kuinka olennaista on eläytyminen rakennuspaikan henkeen”, Lindh mainitsee.



Näyttelyyn liittyy verkkotapahtuma, Celebrating the Everyday - Marie-José Van Hee’s Architecture in Dialogue with Aalto, joka järjestetään tiistaina 9. syyskuuta 2025 klo 16.30–17.45 Tilaisuudessa arkkitehdit Sam De Vocht ja Sofia Nivarti keskustelevat Marie-José Van Heen sekä Alvar, Aino ja Elissa Aallon arkkitehtuuria yhdistävistä elementeistä. Tilaisuus järjestetään Zoomin välityksellä ja siihen tulee ilmoittautua ennakkoon.



Näyttely on Arkkitehtuuri- ja designmuseon tuottama ja sen ovat kuratoineet Jutta Tynkkynen yhteistyössä Marie-José Van Heen ja arkkitehti Sam De Vochtin kanssa.



Palkittu arkkitehti ja inspiroiva opettaja



Pitkän elämäntyön arkkitehtina tehnyt Marie-José Van Hee valmistui Sint-Lucas School of Architecturesta vuonna 1974 ja perusti oman arkkitehtitoimiston Gentiin vuonna 1990. Hänen omaleimainen tuotantonsa käsittää yli 250 toteutunutta kohdetta ja 200 toteutumatonta suunnitelmaa. Van Heen töihin kuuluu yksityiskoteja, julkisia tiloja, siltoja ja kulttuurikohteita.



Belgian Gentissä sijaitsevat asuintalot, kuten vuonna 1996 valmistunut House Van Hee, tunnetaan intiimiydestään ja avaruudestaan. Hänen julkiset työnsä, kuten esimerkiksi Antwerpenin muotimuseo Momu sekä Gentin ja Deinzen keskustojen kunnostukset ovat saaneet laajaa kansainvälistä huomiota. Ne osoittavat Van Heen taidokkuuden tuoda uutta arkkitehtuuria keskelle vilkasta kaupunkikeskustaa, sen historiallista kontekstia kunnioittaen.



Marie-José Van Hee on opettanut Sint-Lucasin arkkitehtuurikoulussa sekä ETH Zürichissä. Hän on inspiroinut useita arkkitehtisukupolvia, jotka ovat joko opiskelleet tai vierailleet hänen suunnittelemissaan kohteissa tai työskennelleet hänen kanssaan suoraan tai epäsuorasti.



Van Heelle on myönnetty useita arvostettuja tunnustuksia, kuten Belgian kansallinen

kulttuuripalkinto ja Architizer A+ Award. Viimeisin tunnustus on Alvar Aalto -mitali, jonka hän vastaanotti kansainvälisen Alvar Aalto -symposiumin yhteydessä Jyväskylässä elokuussa 2024.



Alvar Aalto -mitali



Akateemikko Alvar Aallon nimeä kantava ja hänen suunnittelemansa mitali on perustettu vuonna 1967 kunnioittamaan luovaa, arkkitehtonista työtä. Mitali voidaan antaa henkilöille, jotka ovat erittäin merkittävällä tavalla ansioituneet arkkitehtuurin alalla. Palkinnon ovat saaneet mm. Tadao Ando, Alvaro Siza ja Sydneyn oopperatalon suunnittelija Jørn Utzon.



Marie-José Van Hee on poikkeuksellinen arkkitehtuuripalkinnon saaja, koska hän on tunnettu erityisesti yksityistalojen suunnittelijana. Hän on myös ensimmäinen naisarkkitehti, joka on saanut tunnustuksen yksilöllisesti. ”Van Heen työt ovat kauniilla tavalla hillittyjä ja alleviivaamattomia, relevantteja ja sijoillensa juurtuneita. Hänellä on poikkeuksellisen harvinaislaatuinen kyky ilmaista paikan tuntua”, kirjoitti Alvar Aalto -mitalijury palkitsemisperusteissaan.



Arvostettu palkinto jaetaan kolmen vuoden välein ja sen jakamisesta vastaavat Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Rakennustaiteen seura, Suomen Arkkitehtiliitto sekä Helsingin kaupunki.





Marie-José Van Hee - Auringon maalaamia koteja

Aalto2-museokeskuksen Galleria, Jyväskylä 26.9.2025 – 12.4.2026



